„Îl iubesc pe Putin” Peste 30 de legende ale fotbalului au șocat lumea: au acceptat invitații din Rusia în plin război. Cine sunt!

Francesco Totti e ultimul star care a fost în Rusia în ultimii patru ani, de când armata Kremlinului a invadat Ucraina, declanșând războiul.

Foarte mulți europeni, mulți brazilieni, nume mari, foști campioni mondiali au participat meciuri demonstrative sau la evenimente organizate la Moscova de case de pariuri.

Nu au fost gratis în Rusia. Pentru Totti, „a fost vorba de o sumă cu șase cifre în euro”.

Peste patru ani au trecut de la începutul războiului care a făcut sute de mii de victime în Ucraina.

O mare parte a lumii a protestat față de Rusia, țara agresoare, reprezentanții Moscovei au fost excluși din multe sporturi, mai ales în fotbal.

Vedete în Rusia pentru bani

Chiar și așa, foști mari jucători, mulți europeni, mulți campioni mondiali, au acceptat invitațiile primite din Rusia în această perioadă.

Legende care au ajuns lângă Kremlin pentru meciuri demonstrative sau alte evenimente legate de fotbal.

Totti, pe aeroportul din Moscova Foto: X

Niciunul nu a fost gratis, toți au fost acolo în schimbul unor sume importante.

Site-ul ucrainean Tribuna a prezentat 30 de nume văzute în Rusia din 2022. Și nu i-a inclus pe cei aflați sub contract în prima ligă locală sau pe cei care au evoluat cu naționala lor în partide amicale.

Totti: „Nu sunt nici politician, nici diplomat”

Ultimul și cel mai important a fost Francesco Totti, sosit la Moscova pe 7 aprilie 2025, pentru o ceremonie de premiere a unei case de pariuri locale, Bookmaker Ratings.

Mesaj de promovare în Moscova la venirea lui Totti Foto: X

Venirea lui era anunțată cu afișe uriașe: „Împăratul se întoarce în A Treia Romă”

Nu sunt nici politician, nici diplomat, ci un sportiv care își promovează valorile în întreaga lume. Ani de zile, am călătorit în fiecare țară în care am fost invitat să vorbesc despre sport. Francesco Totti, despre participarea sa în Rusia

Asker Tkhalidzhokov, director general al unei firme care a sponsorizat evenimentul, a sugerat cât ar fi primit italianul: „O sumă de șase cifre în euro”.

⚡️ Italian footballer Francesco Totti lands in Moscow for a glam event.



"I am not a politician nor a diplomat, I am a man of sport who promotes its values around the world," says Totti. pic.twitter.com/6P7KxbjfN6 — UNITED24 Media (@United24media) April 7, 2025

Cannavaro, turneu de padel. Cafu: „Suntem ca frații”

Fabio Cannavaro, coleg cu Totti la squadra azzurra care a cucerit titlul mondial în 2006, a participat la un turneu de padel, în noiembrie 2024.

Și David Trezeguet, ex-campion mondial francez, a fost la Moscova Foto: X

Unii au făcut și declarații care au atras atenția. Mai ales Emmanuel Adebayor, fost atacant la Arsenal, Manchester City, Real Madrid și Tottenham.

Adebayor a venit în Rusia pentru un meci demonstrativ Foto: X

„Îl iubesc pe Putin ca persoană. Este în mod clar un personaj. Dacă spune «nu», este nu. Dacă spune «da», este da”, a afirmat togolezul, potrivit presei ruse.

Noi, brazilienii și rușii, suntem ca frații. Ne asemănăm. De exemplu, suntem veseli și bem mult alcool. Întoarcerea în Rusia e o bucurie pentru mine. Cafu, fost dublu campion mondial

Jucători importanți care au venit în Rusia după declanșarea războiului

Brazilia - Cafu, Maicon, Aldair, Giovanni, Edmilson.

Cafu, Maicon, Aldair, Giovanni, Edmilson. Franța - David Trezeguet, Eric Abidal, William Gallas, Florent Malouda, Florent Sinama-Pongolle.

David Trezeguet, Eric Abidal, William Gallas, Florent Malouda, Florent Sinama-Pongolle. Italia - Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi.

Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi. Croația - Ivica Olic, Vedran Corluka, Stipe Pletikosa.

Ivica Olic, Vedran Corluka, Stipe Pletikosa. Grecia - Georgios Karagounis, Antonis Nikopolidis, Angelos Basinas.

Georgios Karagounis, Antonis Nikopolidis, Angelos Basinas. Portugalia - Pedro Mendes, Fernando Meira

Pedro Mendes, Fernando Meira Argentina - Esteban Cambiasso, Nicolas Pareja.

Esteban Cambiasso, Nicolas Pareja. Cote d’Ivoire - Emmanuel Eboue, Didier Zokora.

Emmanuel Eboue, Didier Zokora. Turcia - Tuncay Șanli.

Tuncay Șanli. Germania - Kevin Kuranyi.

Kevin Kuranyi. Belarus - Alexander Hleb.

Alexander Hleb. Spania - Ruben de la Red.

Ruben de la Red. Uruguay - Diego Lugano.

Diego Lugano. Maroc - Hakim Ziyech.

Hakim Ziyech. Nigeria - Jay-Jay Okocha.

Jay-Jay Okocha. Togo - Emmanuel Adebayor.

