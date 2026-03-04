„Îl iubesc pe Putin” Peste 30 de legende ale fotbalului au șocat lumea: au acceptat invitații din Rusia în plin război. Cine sunt!
În timp ce Rusia lansa rachete spre blocuri de locuințe din Ucraina, vedetele fotbalului acceptau invitații pentru evenimente la Moscova Foto: Imago
Diverse

„Îl iubesc pe Putin” Peste 30 de legende ale fotbalului au șocat lumea: au acceptat invitații din Rusia în plin război. Cine sunt!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 18:12
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 18:12
  • Francesco Totti e ultimul star care a fost în Rusia în ultimii patru ani, de când armata Kremlinului a invadat Ucraina, declanșând războiul. 
  • Foarte mulți europeni, mulți brazilieni, nume mari, foști campioni mondiali au participat meciuri demonstrative sau la evenimente organizate la Moscova de case de pariuri. 
  • Nu au fost gratis în Rusia. Pentru Totti, „a fost vorba de o sumă cu șase cifre în euro”. 

Peste patru ani au trecut de la începutul războiului care a făcut sute de mii de victime în Ucraina.

O mare parte a lumii a protestat față de Rusia, țara agresoare, reprezentanții Moscovei au fost excluși din multe sporturi, mai ales în fotbal.

Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial.  Speră și Cosmin Olăroiu
Citește și
Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial. Speră și Cosmin Olăroiu
Citește mai mult
Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial.  Speră și Cosmin Olăroiu

Vedete în Rusia pentru bani

Chiar și așa, foști mari jucători, mulți europeni, mulți campioni mondiali, au acceptat invitațiile primite din Rusia în această perioadă.

Legende care au ajuns lângă Kremlin pentru meciuri demonstrative sau alte evenimente legate de fotbal.

Totti, pe aeroportul din Moscova Foto: X Totti, pe aeroportul din Moscova Foto: X
Totti, pe aeroportul din Moscova Foto: X

Niciunul nu a fost gratis, toți au fost acolo în schimbul unor sume importante.

Site-ul ucrainean Tribuna a prezentat 30 de nume văzute în Rusia din 2022. Și nu i-a inclus pe cei aflați sub contract în prima ligă locală sau pe cei care au evoluat cu naționala lor în partide amicale.

Totti: „Nu sunt nici politician, nici diplomat”

Ultimul și cel mai important a fost Francesco Totti, sosit la Moscova pe 7 aprilie 2025, pentru o ceremonie de premiere a unei case de pariuri locale, Bookmaker Ratings.

Mesaj de promovare în Moscova la venirea lui Totti Foto: X Mesaj de promovare în Moscova la venirea lui Totti Foto: X
Mesaj de promovare în Moscova la venirea lui Totti Foto: X

Venirea lui era anunțată cu afișe uriașe: „Împăratul se întoarce în A Treia Romă”

Nu sunt nici politician, nici diplomat, ci un sportiv care își promovează valorile în întreaga lume. Ani de zile, am călătorit în fiecare țară în care am fost invitat să vorbesc despre sport. Francesco Totti, despre participarea sa în Rusia

Asker Tkhalidzhokov, director general al unei firme care a sponsorizat evenimentul, a sugerat cât ar fi primit italianul: „O sumă de șase cifre în euro”.

Cannavaro, turneu de padel. Cafu: „Suntem ca frații”

Fabio Cannavaro, coleg cu Totti la squadra azzurra care a cucerit titlul mondial în 2006, a participat la un turneu de padel, în noiembrie 2024.

Și David Trezeguet, ex-campion mondial francez, a fost la Moscova Foto: X Și David Trezeguet, ex-campion mondial francez, a fost la Moscova Foto: X
Și David Trezeguet, ex-campion mondial francez, a fost la Moscova Foto: X

Unii au făcut și declarații care au atras atenția. Mai ales Emmanuel Adebayor, fost atacant la Arsenal, Manchester City, Real Madrid și Tottenham.

Adebayor a venit în Rusia pentru un meci demonstrativ Foto: X Adebayor a venit în Rusia pentru un meci demonstrativ Foto: X
Adebayor a venit în Rusia pentru un meci demonstrativ Foto: X

„Îl iubesc pe Putin ca persoană. Este în mod clar un personaj. Dacă spune «nu», este nu. Dacă spune «da», este da”, a afirmat togolezul, potrivit presei ruse.

Noi, brazilienii și rușii, suntem ca frații. Ne asemănăm. De exemplu, suntem veseli și bem mult alcool. Întoarcerea în Rusia e o bucurie pentru mine. Cafu, fost dublu campion mondial

Jucători importanți care au venit în Rusia după declanșarea războiului

  • Brazilia - Cafu, Maicon, Aldair, Giovanni, Edmilson. 
  • Franța - David Trezeguet, Eric Abidal, William Gallas, Florent Malouda, Florent Sinama-Pongolle.
  • Italia - Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi. 
  • Croația - Ivica Olic, Vedran Corluka, Stipe Pletikosa.
  • Grecia - Georgios Karagounis, Antonis Nikopolidis, Angelos Basinas.
  • Portugalia - Pedro Mendes, Fernando Meira
  • Argentina - Esteban Cambiasso, Nicolas Pareja. 
  • Cote d’Ivoire - Emmanuel Eboue, Didier Zokora. 
  • Turcia - Tuncay Șanli. 
  • Germania - Kevin Kuranyi.
  • Belarus - Alexander Hleb. 
  • Spania - Ruben de la Red. 
  • Uruguay - Diego Lugano. 
  • Maroc - Hakim Ziyech. 
  • Nigeria - Jay-Jay Okocha. 
  • Togo - Emmanuel Adebayor. 

Citește și

Ce i se întâmplă lui Drăgușin Clauza de retrogradare inclusă în contractele jucătorilor lui Tottenham
Stranieri
11:59
Ce i se întâmplă lui Drăgușin Clauza de retrogradare inclusă în contractele jucătorilor lui Tottenham
Citește mai mult
Ce i se întâmplă lui Drăgușin Clauza de retrogradare inclusă în contractele jucătorilor lui Tottenham
Războiul interzice Finalissima?! Decizia luată azi de Qatar, după atacurile iraniene, oprește fotbalul la Doha
Campionate
16:25
Războiul interzice Finalissima?! Decizia luată azi de Qatar, după atacurile iraniene, oprește fotbalul la Doha
Citește mai mult
Războiul interzice Finalissima?! Decizia luată azi de Qatar, după atacurile iraniene, oprește fotbalul la Doha

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fabio Cannavaro rusia Francesco Totti fotbal ucraina razboi legende cafu
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:12
Ultrașii lui Dinamo au protestat Au părăsit stadionul în timpul meciului cu Metalul Buzău! Ce i-a înfuriat » Andrei Nicolescu, înjurat
Ultrașii lui Dinamo au protestat Au părăsit stadionul în timpul meciului cu Metalul Buzău! Ce i-a înfuriat » Andrei Nicolescu, înjurat
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 29 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share