Vedetă scoasă de pe lista FCSB Roș-albaștrii i-au făcut loc lui Karlo Muhar. Cum arată lotul pentru Superliga

Siyabonga Ngezana (29 de ani) a fost scos de FCSB de pe lista pentru Superliga, pentru a-i face loc lui Karlo Muhar (30 de ani).

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Mutarea a devenit necesară după ultimele transferuri făcute de FCSB. Venirile lui Meriton Korenica și Karlo Muhar au mărit numărul jucătorilor străini din lot, iar roș-albaștrii trebuiau să facă loc pe lista pentru campionat.

FCSB i-a făcut loc lui Karlo Muhar în Superliga

Croatul a devenit oficial jucătorul FCSB după ce situația sa contractuală cu CFR Cluj a fost rezolvată pe 9 septembrie.

În urmă cu o săptămână, Mihai Stoica anunța deja că Ngezana este una dintre variantele luate în calcul pentru a ieși temporar de pe lista pe care sunt admiși cel mult 13 jucători străini. La FCSB sunt legitimați 14.

Fundașul sud-african se recuperează după operația suferită la genunchiul drept și nu este încă apt de joc.

Muhar apare acum în lotul FCSB cu numărul 73, în timp ce Ngezana nu mai figurează pe lista actualizată de pe site-ul LPF.

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Următorul meci al FCSB-ului este programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, împotriva Petrolului, în etapa #9 din Superliga.

Cine sunt cei 14 jucători străini din lotul FCSB:

Korenica

Muhar

Labonne

Dawa

Batubinsika

Duarte

Radunovic

Joao Paulo

Gnahore

Ofri Arad

Cisotti

Boutoutaou

Garita

Ngezana (scos de pe lista pentru Liga 1)

Jucătorii români din lotul FCSB:

R. Andrei

Crețu

Pădurariu

Dăncuș

Oct. Popescu

Drăguș

Miculescu

M. Popa

M. Popescu

Avram

Politic

M. Toma

Târnovanu

Udrea

L. Stancu

A. Stoian

D. Popa.

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