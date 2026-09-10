Revenire spectaculoasă în Giulești Negocierile sunt deja în desfășurare

Rapid ar putea avea în curând un nou acționar important.

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Jean Valvis, om de afaceri elvețian în vârstă de 72 de ani, poartă discuții pentru a intra în structura de acționariat a clubului, alături de Dan Șucu și Victor Angelescu.

Jean Valvis ar putea reveni în Giulești

Prezența lui Valvis la meciul dintre Rapid și Dinamo, disputat pe 15 august și încheiat cu victoria „câinilor”, scor 1-0, nu a fost una întâmplătoare. Potrivit digisport.ro, negocierile privind revenirea sa în Giulești erau deja în desfășurare la momentul respectiv.

Omul de afaceri ar urma să primească, cel mai probabil, un pachet cuprins între 15% și 20% din acțiunile Rapidului.

Deocamdată nu este clar dacă tranzacția va fi finalizată până la sfârșitul acestui an sau dacă Valvis va începe printr-o sponsorizare consistentă, urmând ca intrarea oficială în acționariat să se producă în 2027.

Jean Valvis a mai fost acționar la Rapid

Nu ar fi prima experiență a lui Jean Valvis în conducerea financiară a Rapidului. Acesta a fost sponsor și acționar al clubului în perioada 2002-2009, când George Copos era principalul finanțator.

La vremea respectivă, Copos i-ar fi dat de înțeles că Valvis ar putea ajunge să gestioneze clubul.

Omul de afaceri avea chiar planuri ambițioase pentru formația giuleșteană, printre acestea numărându-se și construirea unui nou stadion.

Colaborarea s-a încheiat în 2009, după ce George Copos a decis majorarea capitalului social. Valvis a ales să se retragă, considerând prea mare suma pe care ar fi trebuit să o investească.

Valvis a deținut brandul de apă Dorna și cel de lactate La Dorna, vândute cu o sumă între 110 și 150 de milioane de euro.

În prezenț, el deține Aqua Carpatica, în colaborare cu PepsiCo, Domeniile Sâmburești și alte investiții în energie verde și în imobiliare.

Are o avere estimată la 200 de milioane de euro.

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