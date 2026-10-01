„Cel mai important jucător” Daniel Pancu, fascinat de fotbalistul rivalei Dinamo: „Îți taie și două linii deodată”
Daniel Pancu și jucătorii lui Dinamo. Foto: Sport Pictures + montaj/GOLAZO.ro
Superliga

„Cel mai important jucător” Daniel Pancu, fascinat de fotbalistul rivalei Dinamo: „Îți taie și două linii deodată”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 16:02
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 16:02
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a numit cel mai important jucător din lotul rivalei Dinamo.
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Tehnicianul giuleștenilor este impresionat de jocul lui Alberto Soro și și-a pregătit echipa în meciurile directe în așa fel încât să-l poată bloca pe fotbalistul spaniol.

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Daniel Pancu: „Soro e cel mai important jucător de la Dinamo”

„Ca surpriză, și cred că i-a surprins pe toți, dar eu mereu mi-am luat măsuri împotriva lui... Și la CFR, întotdeauna le spuneam jucătorilor când pregăteam meciurile cu ei, că cel mai important jucător, din punctul meu de vedere, de la Dinamo, a fost și rămâne Soro!

Pe care acum l-au dus într-o poziție, în 4-4-2 ăsta al lor… Nu-l vedeam niciodată acolo, dar Soro e omul care dă cea mai mare viteză jocului din campionatul României.

Grameni e o fracțiune de secundă mai lent, e poziționat altfel. Dar Soro e un jucător care, dacă nu-l tratezi la modul cel mai serios, e jucătorul care îți taie chiar și două linii deodată.

Deci, eu cred că cel mai important jucător al lor e Soro, iar poziția pe care i-au găsit acolo… Au făcut cea mai mare mutare”, a declarat Daniel Pancu pentru gsp.ro.

3 goluri
și două pase decisive a reușit Alberto Soro în acest sezon, în 10 apariții pentru Dinamo

Alberto Soro a ajuns la Dinamo în vara lui 2024, liber de contract de la Granada, fiind împrumutat după câteva luni la Chaves, în Portugalia.

În vara lui 2025 a revenit în formația „câinilor”, fiind unul dintre oamenii de bază atât pentru Zeljko Kopic, cât și pentru actualul antrenor, Nuno Campos.

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