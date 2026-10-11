L-au plictisit FOTO. Cum a fost surprins Gigi Becali în lojă la FCSB - Oțelul +9 foto
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L-au plictisit FOTO. Cum a fost surprins Gigi Becali în lojă la FCSB - Oțelul

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 12:00
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 12:00
  • FCSB - Oțelul 1-0. Gigi Becali (68 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a revenit pe Arena Națională, însă n-a fost impresionat de evoluția echipei sale.
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Becali a revenit după 14 luni pe stadion, cu ocazia debutului lui Laurențiu Reghecampf în cel de-al treilea mandat la FCSB.

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FOTO. Cum a fost surprins Gigi Becali în lojă la FCSB - Oțelul

Patronul „roș-albaștrilor” nu mai fusese la stadion de pe 28 august 2025, de la duelul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, scor 3-0.

Jocul echipei sale cu Oțelul nu l-a mulțumit însă. Mai mult, în minutul 26 al partidei, Becali a fost surprins în timp ce căsca și cu ochii pe telefon. Ignora complet partida.

Galerie foto (9 imagini)

FCSB - Oțelul. Gigi Becali, plictisit în lojă. Foto - Prima Sport (1).jpg FCSB - Oțelul. Gigi Becali, plictisit în lojă. Foto - Prima Sport (2).jpg FCSB - Oțelul. Gigi Becali, plictisit în lojă. Foto - Prima Sport (3).jpg FCSB - Oțelul. Gigi Becali, plictisit în lojă. Foto - Prima Sport (4).jpg FCSB - Oțelul. Gigi Becali, plictisit în lojă. Foto - Prima Sport (5).jpg
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Iar la final a anunțat noi transferuri pentru 2027:

„Reghe a făcut bine, am văzut agresivitate. Ne trebuie jucători, ce să facă Reghe? N-ai ce să faci, dacă nu ai cu ce, nu ai ce să faci.

Știi ce poate să facă Reghe? Ce a făcut și Gică (n.r. - Hagi, la națională), dacă nu are valoare echipă, ce poate să facă? N-ai benzi, n-ai număr 10… Hai că 10 l-am avut pe Cisotti. N-ai atacant.

Ce să poată să facă? Lasă că iau eu acum, în iarnă, și gata. Să dea Dumnezeu să putem să o ținem așa, la nivelul ăsta. Degeaba spune Reghe, cu echipa asta n-ai cum să ieși pe locul 1. N-ai cu cine!

Vine Drăguș, vine și Boutoutaou, că el spune că e de Champions League, mie nu mi-a plăcut, dar el zice că da. Și e posibil să avem cât de cât valoare, dar aduc eu jucători acum”, a declarat Gigi Becali la finalul meciului.

Becali consideră că introducerea lui Stoian pe teren, marcatorul unicului gol, a fost una inspirată.

„Inspirată mutare (n.red. - introducerea lui Stoian, marcatorul singurului gol)… e vorba că în 10 oameni trebuie să dai încă 2-3 goluri. N-ai inspirație, nu văd faze, ocazii. Ce a făcut Reghe? Agresivitate. Asta e bine.

Măcar n-avem emoții, au avut doar aia cu capul, vrăjeală. A dat cu capul, așa se întâmplă, a centrat unul și a dat cu capul.

Nu mai ai emoții că nu mai e mingea la adversar, că o recuperează repede, asta a făcut Reghe. Dar el nu poate să facă mai mult, că nu are cu ce. Ce să facă? O să aduc eu jucători la iarnă și după are cu ce”.

VIDEO. Golul marcat de Stoian în FCSB - Oțelul 1-0

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