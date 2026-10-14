„Decizia a venit la inițiativa jucătorului”  Internaționalul român pleacă de la CS Dinamo: „Clubul a ales să îi respecte dorința”

Handbalistul Daniel Stanciuc, 22 de ani, va evolua pentru formația daneză Nordsjaelland Handbold, după ce a ajuns la un acord cu CS Dinamo privind această mutare.

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Campioana României a transmis că decizia a fost luată de comun acord, la inițiativa jucătorului, care își dorește să facă un nou pas în carieră.

Potrivit comunicatului publicat de Dinamo, transferul la locul 10 din Danemarca îi va oferi handbalistului posibilitatea de a acumula experiență în afara României și de a se dezvolta într-un nou mediu competițional.

„Vă informăm că în urma unei decizii luate de comun acord între club și Daniel Stanciuc, jucătorul va evolua pentru formația daneză Nordsjaelland Handbold.

Această decizie a venit la inițiativa jucătorului, care își dorește să facă următorul pas în cariera sa și să acumuleze experiență în handbalul internațional.

Înțelegând importanța acestei oportunități pentru dezvoltarea sa profesională și personală, clubul a ales să îi respecte dorința, considerând că această experiență poate reprezenta un pas important în evoluția sa ca handbalist.

CS Dinamo susține dezvoltarea jucătorilor săi și consideră că astfel de oportunități fac parte din parcursul profesional al unui sportiv aflat în plină ascensiune.

Daniel va rămâne sub contract cu CS Dinamo până la încheierea perioadei convenite între cele două părți, conform termenilor agreați.

Îți mulțumim Daniel pentru implicare și îți dorim mult succes în această nouă etapă din cariera ta!”, scrie CS Dinamo Handbal pe Facebook.

Daniel Stanciuc la Nordsjaelland Handbold: „ Mi-am dorit de mult să joc într-o ligă puternică”

Danezii au anunțat și ei mutarea, precizând că s-a parafat pe 2 ani. Iată comunicatul integral și declarațiile personajelor-cheie:

„Nordsjaelland Handbold își întărește lotul cu interul stânga în vârstă de 22 de ani Daniel Stanciuc, care se alătură echipei române de la Dinamo București, club din Liga Campionilor, cu efect imediat. Acordul este valabil până în vara anului 2028.

În ciuda vârstei tinere, Daniel Stanciuc a acumulat deja o experiență valoroasă în handbalul internațional.

Din 2023, joacă pentru Dinamo București, unde a participat la Liga Campionilor. De asemenea, a reprezentat echipa națională a României de 18 ori și a marcat un total de 53 de goluri la Campionatul Mondial U21 din 2025.

La Nordsjaelland Handbold, directoarea Kim Scheuer Nielsen este încântată de oportunitatea de a-l aduce pe tânărul român la club.

«Când a apărut oportunitatea de a-l transfera pe Daniel, nu am avut nicio îndoială că ar trebui să acționăm.

Achiziționăm un tânăr jucător cu un potențial imens și o experiență valoroasă din handbalul internațional, pe care așteptăm cu nerăbdare să o vedem dezvoltându-se în Nordsjaelland Handbold», spune Kim Scheuer Nielsen.

O potrivire bună pentru stilul de joc

Antrenorul principal Lasse Folkmann a urmărit evoluția lui Daniel Stanciuc în ultimele sezoane și așteaptă cu nerăbdare să-l aducă în lot. El subliniază în special dinamismul, capacitatea de a marca goluri și abilitățile de joc direct ale românului.

«I-am urmărit evoluția în ultimele sezoane și sunt convins că se va integra foarte bine în stilul nostru de joc rapid. Este un jucător dinamic, un golgeter care posedă abilități puternice în jocul direct», spune Lasse Folkmann.

Antrenorul principal subliniază, de asemenea, că Daniel Stanciuc aduce o experiență valoroasă atât din echipa națională a României, cât și din Liga Campionilor, ceea ce poate contribui pozitiv la dezvoltarea echipei și a clubului.

În căutarea unor noi provocări în Danemarca

Pentru Daniel Stanciuc, mutarea în Danemarca este un pas important în dezvoltarea sa personală ca jucător de handbal. El își dorește de mult să joace într-o ligă puternică și vede Nordsjaelland Handbold ca fiind locul potrivit pentru a face următorul pas.

«Mi-am dorit de mult să joc într-o ligă puternică, iar Danemarca este locul potrivit pentru mine, pentru a-mi continua dezvoltarea personală ca jucător de handbal.

Alegerea Nordsjaelland Handbold se datorează în mare măsură planului care mi-a fost prezentat și lucrurilor legate de joc despre care am discutat deja cu Lasse (n.r. antrenorul Lasse Folkmann).

Sper să pot întări rapid echipa și să contribui la multe victorii obținute împreună», a conchis Daniel Stanciuc.

E de așteptat ca Daniel să se alăture lotului în viitorul apropiat și, prin urmare, să fie disponibil pentru convocare în curând. El va primi tricoul cu numărul 44”.

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