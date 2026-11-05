Daria Silișteanu, de neoprit! La 17 ani a cucerit o nouă medalie de aur la Jocurile Olimpice de Tineret » Record național la Dakar
Daria Silișteanu. Foto: Facebook, @Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Înot

Daria Silișteanu, de neoprit! La 17 ani a cucerit o nouă medalie de aur la Jocurile Olimpice de Tineret » Record național la Dakar

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 19:25
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 20:24
  • Daria Silișteanu (17 ani) a cucerit medalia de aur în proba de 50 de metri spate, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar, Senegal.
  • Sportiva antrenată de Andrei Pinticanu și legitimată la CSM Constanța și-a încheiat participarea la Dakar cu trei medalii.
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Este a treia medalie obținută de înotătoarea română la această ediție a competiției, după aurul de la 100 de metri spate și argintul de la 100 de metri fluture.

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Daria Silișteanu, aur la 50 de metri spate și un nou record național

Românca a încheiat finala în 27,93 secunde, fiind singura sportivă care a coborât sub 28 de secunde.

Pe locul secund s-a clasat sud-coreeanca Seungwon Kim, cu timpul de 28,21 secunde, în timp ce medalia de bronz a fost câștigată de argentinianca Cecilia Dieleke, cu 28,83 secunde.

Rezultatul Dariei reprezintă și un nou record național. Precedenta performanță îi aparținea tot ei, după ce înotase 27,94 secunde la Campionatele Europene de juniori de la München, din această vară, unde cucerise medalia de aur, conform cosr.ro.

Înotătoarea română a urcat pe podium în toate cele trei probe la care a participat la Dakar.

Știam că o să mă calific în finală și de aceea n-am tras prea tare în serii. N-aveam de ce. Iar în finală a ieșit chiar mai bine decât m-am așteptat. Mă bucur mult și de medalia de aur, dar și că am doborât recordul național, chiar dacă la numai o sutime de secundă Daria Silișteanu, înotătoare

Medaliile Dariei Silișteanu la Jocurile Olimpice de Tineret 2026:

  • Aur la 50 m spate (27,93 secunde, record național)
  • Aur la 100 m spate (59,98 secunde)
  • Argint la 100 m fluture (1:00,31)

Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar se desfășoară în perioada 31 octombrie – 13 noiembrie.

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