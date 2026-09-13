Rușii i-au distrus casa cu rachete! Drama jucătoarei de tenis ucrainene Dayana Yastremska: „A scăpat doar prosopul de la Roland Garros”
Apartamentul distrus al Dayanei Yastremska la Odesa. Foto: Instagram
Tenis

Rușii i-au distrus casa cu rachete! Drama jucătoarei de tenis ucrainene Dayana Yastremska: „A scăpat doar prosopul de la Roland Garros”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 12:06
  • Dayana Yastremska, 26 de ani, nu se poate concentra la tenis. Apartamentul jucătoarei ucrainene a fost distrus sâmbătă de o rachetă Kalibr lansată de ruși asupra unui bloc de locuințe din Odesa.
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Dayana Yastremska are 26 de ani, a cucerit trei titluri în carieră și a atins maximum o semifinală de Mare Șlem, la Australian Open 2024. Iar în ianuarie 2020 a fost cel mai bine clasată, pe 21 în ierarhia WTA.

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Acum, ea ocupă locul 113 și pentru că nu se mai poate concentra prea mult la tenis. Jucătoarea ucraineană trece prin alte momente dramatice în țara sa.

Dayana Yastremska: „Asta înseamnă «neutralitatea» voastră în terenul ucrainean”

Sâmbătă, Dayana a postat pe Instagram ce s-a întâmplat cu locuința din Odesa. Distrusă într-un atac rusesc cu rachete asupra unui bloc!

„Așa arată «lumea Rusiei». O lovitură directă a unei rachete Kalibr. O rachetă rusească ne-a distrus apartamentul”, a scris Yastremska.

„Unicul lucru care a scăpat a fost prosopul de la Roland Garros”.

Simbolic. O bucățică a lumii tenisului a supraviețuit rachetei rusești. Casa noastră, nu! Dayana Yastremska, jucătoare ucraineană

Și un mesaj pentru WTA și ITF: „Priviți aceste imagini cu ochii voștri! Asta înseamnă «neutralitatea» voastră în terenul ucrainean”.

Dayana Yastremska. Foto: Imago Dayana Yastremska. Foto: Imago
Dayana Yastremska. Foto: Imago

Aluzie puternică la faptul că federațiile internaționale de tenis acceptă sportivii ruși în competiții în ciuda războiului provocat și continuat încă de țara lor.

Svitolina, înainte de Yastremska: a arătat cum i-a fost distrus clubul de padel

Zilele trecute, o altă jucătoare ucraineană, Elina Svitolina, 32 de ani, locul 9 WTA, a dezvăluit lumii distrugerea clubului său de padel din Kiev, tot într-un asemenea atac.

„Până astăzi, 776 de sportivi și oficiali ucraineni au fost uciși în agresiunea declanșată de Rusia. 942 de infrastructuri sportive au fost afectate sau distruse complet. Astăzi, clubul meu, Svito Padel, a devenit parte din această distrugere”.

Elina a deschis clubul de padel în urmă cu numai patru luni împreună cu fostul tenisman ucrainean Sergiy Stakhovsky.

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