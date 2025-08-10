Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Darwin Nunez. Foto: „X” @Alhilal_EN
Campionate

Liverpool „a scăpat" de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut" 32 de milioane de euro

Ionuț Cojocaru
Publicat: 10.08.2025, ora 11:10
Actualizat: 10.08.2025, ora 11:10
  • Darwin Nunez (26 de ani) a fost transferat definitiv la Al-Hilal, după trei ani petrecuți la Liverpool.
  • Transferul la Al Hilal, condusă de Simone Inzaghi (49 de ani), îi aduce lui Liverpool 53 de milioane de euro.

Atacantul uruguayan încheie astfel o perioadă de trei ani pe Anfield, timp în care a disputat 143 de meciuri, a înscris 40 de goluri și reușit să ridice trofeul Premier League.

Darwin Nunez s-a despărțit oficial de Liverpool și a semnat cu Al-Hilal

Sosit în vara lui 2022 de la Benfica, pentru o sumă ce a depășit 85 de milioane de euro, Nunez a debutat cu gol în victoria din Community Shield împotriva lui Manchester City (3-1).

Transferul la Al-Hilal, condusă de Simone Inzaghi, îi aduce lui Liverpool 53 de milioane de euro, sumă ce poate crește până la 65 de milioane prin bonusuri.

În primul sezon, a marcat de 15 ori în 42 de partide. În stagiunea următoare, și-a îmbunătățit forma și a înscris 18 goluri.

Ultimul său sezon în tricoul „cormoranilor” a fost încununat cu titlul de campion al Angliei.

La Al-Hilal, pe postul de atacant, Nunez va avea de concurat cu jucători precum: Aleksandar Mitrovic (30 de ani, 18 milioane de euro), Marco Leonardo (22 de ani, 18 milioane), Abderrazak Hamdallah (34 de ani, 1,8 milioane) sau Abdullah Radif (22 de ani, 500.000 de euro).

Formația din Arabia Saudită i-a pregătit o prezentare specială, în care a fost comparat cu o panteră.

Fără Darwin Nunez, Arne Slot rămâne cu următorii jucători în atac:

  • Atacant: Huko Ekitike (23 de ani) - cotat la 75 de milioane de euro
  • Aripă dreapta: Federico Chiesa (27 de ani) - cotat la 14 milioane de euro
  • Aripă dreapta: Ben Doak (19 ani) - cotat la 14 milioane de euro
  • Aripă dreapta: Mohamed Salah (33 de ani) - cotat la 50 de milioane de euro
  • Aripă stânga: Cody Gakpo (26 de ani) - cotat la 70 de milioane de euro

Liverpool ia în calcul transferul lui Alexander Isak, însă Newcastle cere peste 150 de milioane de euro pentru atacantul suedez.

Până atunci, „cormoranii” mizează pe noua lor achiziție din ofensivă, Hugo Ekitike, adus pentru 91,5 de milioane de euro.

liverpool transfer al hilal darwin nunez
