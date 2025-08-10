Spectacol la Arad VIDEO. Elevii lui Adrian Mihalcea au celebrat alături de suporteri: „Cine e pe primul loc? UTA e!” » Sunt neînvinși +8 foto
Bucurie la UTA Arad. Sursa foto: Instagram, @uta1945arad
Superliga

Spectacol la Arad VIDEO. Elevii lui Adrian Mihalcea au celebrat alături de suporteri: „Cine e pe primul loc? UTA e!” » Sunt neînvinși

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 10:39
alt-text Actualizat: 10.08.2025, ora 10:40
  • Elevii lui Adrian Mihalcea (49 de ani) au sărbătorit alături de suporteri, sâmbătă, după ce au reușit să urce pe primul loc în Superliga.
  • UTA Arad a învins-o pe Farul Constanța, scor 2-1, în etapa #5 din Liga 1.

Arădenii au obținut trei victorii la rând și sunt neînfrânți în actuala ediție de Superliga, sub comanda noului tehnician.

Elevii lui Adrian Mihalcea au celebrat, alături de suporteri: „Cine e pe primul loc? UTA E!”

După victoria în fața echipei pregătite de Ianis Zicu, suporterii i-au aplaudat pe jucători la final și au scandat: „Cine e pe primul loc? UTA e!”.

Arădenii au preluat conducerea rapid, încă din minutul 8 al partidei, prin golul reușit de Tzionis.

Elevii lui Zicu a restabilit egalitatea în minutul 62, prin Rădăslăvescu, care a înscris după o pasă primită în fața porții de la Ișfan, la capătul unei curse excelente pornite la mijlocul terenului.

În minutul 78, Pospielov a înscris cu capul în careu, după o lovitură liberă executată de Tzionis, marcatorul primului gol.

Bucurie la UTA Arad. Sursa Foto: Instagram, @uta1945arad
Bucurie la UTA Arad. Sursa Foto: Instagram, @uta1945arad

Bucurie la UTA Arad. Sursa Foto: Instagram, @uta1945arad Bucurie la UTA Arad. Sursa Foto: Instagram, @uta1945arad Bucurie la UTA Arad. Sursa Foto: Instagram, @uta1945arad Bucurie la UTA Arad. Sursa Foto: Instagram, @uta1945arad Bucurie la UTA Arad. Sursa Foto: Instagram, @uta1945arad
Rezultatele obținute de arădeni în sezonul 2025-2026:

  • 9 august: UTA - Farul 2-1
  • 1 august: Petrolul - UTA 1-2
  • 26 iulie: UTA - Hermannstadt 1-0
  • 19 iulie: U Cluj - UTA 1-1
  • 12 iulie: UTA - U Craiova 3-3

Adrian Mihalcea: „Un rezultat de egalitate ar fi fost mai corect”

După meci, tehnicianul a afirmat că se concentrează atât pe menținerea formei bune, cât și pe modul în care își va motiva jucătorii în eventualitatea unei înfrângeri.

„A fost un meci spectaculos, cu multe ocazii. După aspectul jocului, cred că un rezultat de egalitate ar fi fost mult mai corect. Sunt foarte obiectiv cu ceea ce am văzut: au avut ocazii mari, ne-au dominat în a doua repriză, au jucători de calitate.

Parcă ne sperie ceva, ne sperie faptul că putem să câștigăm. Dacă vom ajunge în poziția în care să fim mult mai deschiși și mai pozitivi, vom înlănțui rezultatele pozitive.

Suferim, dar reușim un rezultat remarcabil și continuăm această serie de invincibilitate.

E doar începutul de sezon, nu cred că e cazul să ne îmbătăm cu apă rece. Este departe orice gând al meu legat de play-off.

Mă gândesc la Dinamo, la cum să îi recuperez și să vedem cât ne va ține această serie. Trebuie să fim extrem de atenți când vom pierde primul meci, să nu ne pierdem entuziasmul”, a spus Mihalcea, la Prima Sport.

Nu sunt lucruri speciale. Mă gândesc de unde vine, câteodată, din calitatea lor. Am găsit metoda de a comunica cu ei și de a reuși să-i transform, să fie mult mai direcți, fără foarte multe „floricele”, și mai preocupați de joc Adrian Mihalcea

Ce urmează pentru elevii lui Adrian Mihalcea în Superliga

UTA va juca împotriva celor de la Dinamo, în deplasare, pe 15 august, de la 21:30.

Apoi, arădenii vor juca pe teren propriu împotriva celor de la Unirea Slobozia, pe 22 august, de la ora 19:00.

Partidele vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Superliga:

LocEchipaMeciuriPct
1UTA Arad511
2Rapid 410
3U Craiova410
4Farul 510
5Dinamo 58
6U Cluj56
7Argeș46
8Botoșani45
9Petrolul 55
10Oţelul 45
11Unirea Slobozia44
12FCSB44
13CFR Cluj44
14Hermannstadt43
15Metaloglobus 51
16Csikszereda 41

farul constanta suporteri Adrian Mihalcea liga 1 uta arad
