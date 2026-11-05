A ales România în dauna Germaniei! FIFA a aprobat cererea atacantului care i-a reprezentat pe nemți la U16 și U17 

David Creța, 18 ani, a decis să reprezinte România la nivel de echipă națională, după ce a jucat pentru Germania în circuitul juvenil, cu apariții la reprezentativele U16 și U17 ale nemților.

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Fotbalul românesc a câștigat un nou nume din diaspora, iar povestea lui este una aparte.

David Creța, atacant născut la Cluj-Napoca și format în fotbalul german, a decis să reprezinte România, după ce a parcurs mai mulți ani la reprezentativele de juniori ale Germaniei, iar FIFA a aprobat cererea.

A ales România în dauna Germaniei!

Echipa națională a României a făcut anunțul pe pagina oficială de Facebook:

„David Creța, atacantul născut în aprilie 2008, legitimat la TSG Hoffenheim, a primit în această dimineață acceptul oficial din partea FIFA pentru a schimba federația și a îmbrăca tricoul echipei naționale a României! 📄✅

După un parcurs remarcabil la selecționatele U16 și U17 ale Germaniei (unde a strâns 18 prezențe și a marcat 5 goluri), David a ales să joace pentru România: de astăzi înainte va lupta doar pentru tricolor! 💙💛❤️

David s-a născut la Cluj-Napoca, dar locuiește în Germania de la vârsta de 2 ani. Este primul internațional de juniori care alege România după ce a evoluat pentru o reprezentativă din țarile cu TOP 5 campionate.

Suntem mândri că ai ales să îmbraci tricoul galben, David! Îți dorim mult succes și cât mai multe goluri în tricoul naționalei!”

18 meciuri și 5 goluri are David Creța pentru naționalele Germaniei

În februarie 2024, atacantul a ales să reprezinte Germania, deși FRF încercase să-l atragă în circuitul naționalelor de juniori ale României.

La acel moment, fotbalistul avea numai 15 ani și primise recent cetățenia germană. Tatăl său, Teodor Creța, explica atunci, pentru sportpesurse.ro, că decizia îi aparținea în totalitate fiului său și că familia a ales să-i respecte dorința.

„Cu sufletul, mi-aș fi dorit să-l văd evoluând pentru România, dar e normal să-i respect propria alegere”.

Creța a debutat pentru Germania U16 în februarie 2024, la Turneul celor Patru Națiuni din Portugalia. A jucat în toate cele trei partide ale nemților, împotriva Japoniei, Portugaliei și Țărilor de Jos. Germania a câștigat competiția.

A urmat trecerea la reprezentativa U17, unde atacantul a continuat să acumuleze experiență internațională.

Potrivit bazei de date a Federației Germane de Fotbal (DFB), Creța a strâns în total 18 apariții pentru selecționatele Germaniei și a înscris cinci goluri.

David Creța evoluează în principal ca atacant central, dar poate fi utilizat și în zonele laterale ale ofensivei. Are 1,79 de metri înălțime și e dreptaci.

David Creța, format de Hoffenheim

Născut pe 27 aprilie 2008, la Cluj-Napoca, David Creța a plecat împreună cu familia în Germania când era foarte mic.

A început să joace fotbal la 6 ani, într-un club din apropierea localității Hoffenheim, iar ulterior a ajuns în academia celor de la TSG Hoffenheim.

Sezonul 2024-2025 a reprezentat un moment de referință pentru el. Conform Federației Germane de Fotbal, Creța a fost golgheterul campionatului DFB-Nachwuchsliga A, categoria U17, cu 11 goluri.

În octombrie 2025, Creța a semnat primul contract de profesionist cu Hoffenheim, iar mai apoi a prelungit înțelegerea până în 2028.

În prezent, Creța figurează în lotul U19 al clubului german.

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