Farul Constanța, campioana Ligii de Tineret, a fost învinsă de Sheriff Tiraspol, 3-3 la general și 6-7 la penalty-uri, în turul al doilea al UEFA Youth League.

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„Marinarii” nu au putut profita de avantajul din meciul tur și au ratat calificarea în faza următoare a competiției dedicate tinerilor fotbaliști.

În prima manșă, Farul s-a impus cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Matei Berchez și Andrei Oancea.

Farul Constanța, eliminată din UEFA Youth League

Meciul de la Tiraspol a început cum nu se poate mai bine pentru echipa antrenată de Stere Banoti. Același Andrei Oancea a marcat pentru Farul, din penalty, în minutul 7.

Campioana României la tineret conducea cu 3-0 la general, iar calificarea în runda următoare părea imposibil de ratat. Cu toate acestea, lucrurile nu s-au petrecut conform așteptărilor.

Egor Ivanov a restabilit egalitatea pe tabelă în minutul 40. Sheriff Tiraspol s-a dezlănțuit în repriza secundă.

Campioana Moldovei a dus scorul la 2-1 în minutul 72, grație golului marcat de Vladimir Cecetchin, iar Egor Ivanov a bifat „dubla” 6 minute mai târziu.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 3-1 (3-3 la general), iar calificarea s-a decis la penalty-uri, acolo unde Farul nu s-a putut impune.

Pentru constănțeni au ratat de la punctul cu var Tripon, Rezmiveș și Plugaru, în timp ce pentru Sheriff nu au reușit să înscrie Ivanov și Sorochin.

La loviturile de departajare, pentru Farul au marcat D. Dragomir, G. Șifiringă, A. Oancea, I. Podoleanu, D. Carabaș, A. Oglindă, în timp ce pentru formația de peste Prut au transformat I. Jeju, V. Burcă, A. Fenin, N. Pavlenco, V. Agatiev, V. Cecetchin, A. Prodius.

Echipa folosită de Farul în returul cu Sheriff:

D. Barbu – E. Neamțu (A. Oglindă ’86), R. Plugaru, A. Filea, D. Dragomir – A. Oancea, I. Podoleanu (c), A. Telehoi (S. Rezmiveș ’74) – D. Tripon, A. Minescu (G. Șifiringă ’74), M. Berchez (D. Carabaș ’86).

Rezerve: E. Baran – D. Bâtu, A. Pambuca, T. Iordache, A. Avram

În runda următoare din Youth League, Sheriff Tiraspol va juca cu Maccabi Tel Aviv.

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