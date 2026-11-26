Basarab Panduru (56 de ani) și Mihai Stoica (61 de ani) au comentat situația lui David Matei (20 de ani), mijlocașul de la U Craiova, înaintea partidei cu Brighton.

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Tânărul jucător al campioanei României a fost lăsat pe banca de rezerve de Filipe Coelho, așa cum s-a întâmplat și la precedentele partide jucate de olteni în Conference League.

Mihai Stoica: „Tu vrei să-l vadă ăștia, nu altcineva”

Tehnicianul portughez a decis să-i titularizeze în linia mediană pe Joao Lameira și Tudor Băluță.

„Eu nu pot să înțeleg de ce Matei nu poate să fie bun la un meci de asemenea nivel și la ciocnirea asta. Înseamnă că nu are ce să caute la echipa națională.

Mutarea asta cu Lameira în locul lui Cicâldău e mai mult defensivă.

Dacă îl bagi pe Matei, trebuie să-l bagi și pe Cicâldău și atunci, defensiv, tu nu ești bine pus la punct. Eu zic că Lameira e mult mai bun defensiv decât Cicâldău.

Dacă erau și Cicâldău, și Matei, părea o echipă prea de atac la un meci care nu te recomanda să ataci”, a declarat Basarab Panduru la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Mihai Stoica a intervenit și a explicat de ce consideră că Filipe Coelho ar fi trebuit să-i acorde lui David Matei șansa de a evolua împotriva lui Brighton încă din primul minut:

„În momentul în care tu vrei să-l vinzi pe Matei, tu vrei să-l vadă ăștia, nu altcineva! Degeaba îl vezi cu Noah sau cu Ararat-Armenia, că nu contează. Să-l vezi dacă poate sau nu cu Brighton” .

52 de minute a strâns David Matei în primele 3 meciuri ale oltenilor din Conference League: 20 cu Getafe, 18 cu Inter Escaldes și 14 cu Egnatia

David Matei a ajuns la U Craiova în vara lui 2025, după ce a fost transferat de la Steaua în schimbul sumei de 75.000 de euro. A devenit rapid om de bază la olteni în Superliga, unde profită în continuare de regula U21.

Evoluțiile sale i-au adus și convocarea la echipa națională, unde a debutat în amicalul cu Georgia, disputat pe 2 iunie (1-1).

1.700.000 de euro este cota lui David Matei, potrivit transfermarkt.ro

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