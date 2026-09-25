„Nu a semnat? El e talisman!” Răzvan Raț și Ciprian Marica îl văd la FCSB lângă Reghecampf: „Știe cum să intre în grații”

Foștii internaționali Răzvan Raț (45 de ani) și Ciprian Marica (40 de ani) și-au dat cu părerea despre o posibilă revenire a lui Mihai Pintilii (41 de ani) la FCSB, în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

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Pintilii a lucrat la formația roș-albastră între 2020 și 2026 și a fost secundul lui Elias Charalambous în perioada în care echipa a câștigat două titluri, iar acum este liber de contract.

Raț și Marica, despre Pintilii: „Știe cu ce se mănâncă FCSB”

Reghecampf, care l-a antrenat pe Pintilii în perioada în care acesta era jucător, a spus că nu a luat în calcul până acum această variantă, dar a lăsat totuși ușa deschisă: „O să apelăm la cei care cunosc echipa”.

„Pintilii nu a semnat? El e talisman. Mă refer la faptul că a avut rezultate acolo. A câștigat două titluri. E un băiat super, cred că s-ar mula pe oricine ar fi. Ar avea sens.

Oricum ar fi, Pintilii știe cu ce se mănâncă FCSB în ultimii trei ani și are tot sensul să vină secund. Ar fi un plus valoare în staff-ul echipei”, a declarat Raț, conform sport.ro.

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Ciprian Marica vede și el utilitatea unei astfel de mutări, mai ales prin prisma faptului că Pintilii cunoaște o mare parte din lot.

„Le-a mers bine cu doi antrenori, au câștigat două campionate. Sunt curios, oare ar putea lucra cu Reghe? E băiat bun. A fost acolo, cunoaște jucătorii, cu toate că sunt mulți noi.

Când ai un secund bun în care ai încredere, poți să-l lași să lucrezi pe diverse compartimente. Pinti a lucrat cu mare parte dintre jucători și știe cum să intre în grații.

Ar fi un ajutor pentru Reghe să-i dea un imbold și să-i spună «Uite, fii atent, cu ăștia ne purtăm așa, cu ăștia am întâmpinat problemele astea».

Până la venirea lui Pinti, Reghe are o misiune interesantă”, a declarat fostul atacant.

2023 este anul în care Elias Charalambous și Mihai Pintilii au început să lucreze împreună la FCSB. Până în 2026, cei doi au câștigat două titluri consecutive, în 2024 și 2025, și două Supercupe ale României

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a transmis că nu s-ar opune unei reveniri.

„Dacă vrea Reghecampf, să vedem. Eu ce să fac? Din partea mea, dacă Reghecampf îl vrea pe Pintilii, îl luăm imediat.

Deși el atunci nu a făcut bine când a plecat. A plecat Charalambous, dar a plecat și el... Nu știu, să vedem ce zice Reghecampf”, a declarat Becali, potrivit digisport.ro.

FCSB ocupă locul 11 în Superliga, cu 12 puncte acumulate după primele 10 etape.

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