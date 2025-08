„Găsim soluții” Adrian Rădulescu, despre schimbările făcute în pregătire de David Popovici: „Învățăm din tot ce se întâmplă”

CORESPONDENȚĂ DIN SINGAPORE. Adrian Rădulescu (35 de ani), antrenorul lui David Popovici (20 de ani), a vorbit despre performanțele obținute de campionul român în ultimii 3 ani, despre schimbările făcute și despre marele rival al românului, Pan Zhanle.

Patru medalii de aur la Campionatele Mondiale, patru medalii de aur la Campionatele Europene, campion olimpic și medaliat cu bronz e bilanțul lui David Popovici în ultimii 3 ani.

Adrian Rădulescu a stat de vorbă cu jurnaliștii români prezenți la Singapore, după performanța extraordinară a lui David la Campionatele Mondiale de Natație.

Adrian Rădulescu: „Reușim să găsim soluții la problemele care apar”

Antrenorul e mulțumit de parcursul campionului mondial și spune că va încerca mereu să-l protejeze:

„Au fost trei ani foarte buni și cred că reușim în continuare să găsim soluții la problemele care apar. Ne bucurăm inclusiv de provocările pe care le întâmpinăm în povestea noastră. Și sper să avem în continuare puterea să învățăm de fiecare dată din tot ce se întâmplă.

Eu o privesc atât ca antrenor, cât și ca apropiat. Am o promisiune făcută față de el și intenționez să mă țin de această promisiune, indiferent de ce se va întâmpla. Din partea mea, eu voi încerca să-l protejez pentru tot restul vieții din toate punctele de vedere”.

Secretul succesului lui David Popovici: multă muncă și echilibru din punct de vedere personal

Rădulescu a vorbit despre efortul pe care David Popovici și echipa sa l-au depus pentru a atinge noi culmi.

„Am descoperit, sau știam că există niște limite în ceea ce s-a întâmplat. Cred că undeva, în subconștientul lui și al întregii echipe, exista gândul că, la Paris, ceva nu i-a permis să exceleze, ținând cont de abilitățile sale maxime. Cred că asta a lăsat un pic de semn de întrebare și, în momentul în care s-a întors la bazin, am găsit niște mici obiective, niște mici detalii pe care să încercăm să le lucrăm.

Toate, bineînțeles, sub dezideratul de a face lucrurile sustenabile din punct de vedere personal.

Ca să poți să fii relevant în sportul ăsta an de an și să poți să fii relevant în sportul acesta până la finalul carierii tale, din punct de vedere personal, clar trebuie să-ți găsești echilibru.

Da, poți să te dedici total unei singure victorii și să o faci cu orice preț, dar nu așa se câștigă războaiele. Câștigi o bătălie, dar per total s-ar putea ca războiul să fie pierdut. Și ăsta este unul dintre dezideratele noastre, al meu, al întregului colectiv tehnic.

Dacă el își va dori să concureze și în Qatar 2036, să fie apt, din toate punctele de vedere, atât medical cât și fizic, psihic, să o facă. Dacă el își va dori chestia asta, noi avem obligația să-l ajutăm să poată să facă lucrul ăsta”.

Adrian Rădulescu, despre Jocurile Olimpice de la Paris: „Experiență nefastă pentru sportivi”

„Paris, pentru mine, a fost un concurs sub nivelul sportivilor. Și nu din cauza bazinului. Asta e o speculație.

La Lia Manoliu, de exemplu, nu are 2 metri de adâncime bazinul și cu toate astea se înoată foarte repede acolo și mai sunt bazine în lumea asta unde dacă n-au 2 metri, tot se înoată foarte repede.

Aia cu adâncimea cred că pică, bazinul tot 2 metri are adâncime, avea și când a notat Pan Zhanle și când Bobby Finke a bătut recordul la 1.500, deci nu e de acolo.

Povestea concursului începe cu o experiență mai nefastă a sportivilor, în sensul de organizare, de transport.

Primele zile au fost clar sub impactul stresului și sportivii au resimțit și organizarea, transportul, sunt mai multe lucruri. Și chiar dacă ne place să credem că putem să performăm în orice condiții, nu, lucrurile astea sunt importante.

Ca dovadă că pe parcursul competiției unii au plecat din sat, englezii și-au gătit mâncarea la baza de lângă Paris și și-au adus-o în sat și-au mâncat-o acolo, oamenii au venit cu paturile lor, americanii cu aerul condiționat, Marchand a dormit într-un hotel lângă arenă.

Numai noi considerăm că putem să facem lucrurile cu heirup și fără un pic de logistică bine pusă la punct și ne păcălim.

Și poate tocmai pentru că facem lucrul ăsta. O facem pentru că vrem să avem posibile scuze: că drumul a fost greu, avionul a întârziat, ne și agățăm de lucrurile astea. Ne și place să le găsim.

Cred că Paris a fost o situație, cum am zis, mai puțin fericită pentru mulți sportivi care și-ar fi dorit să performeze mai bine, care probabil ar fi putut să o facă mai bine și atunci, inclusiv David.

Cred că acest Campionat Mondial a demonstrat asta. O dată prin performanțele lui, prin timpii lui Leo Marchand, pur și simplu prin nivelul competiției.

A fost foarte greu, au fost unele dintre cele mai rapide semifinale din istorie și putem să ne uităm că pe sezonul ăsta s-au bătut niște recorduri mondiale pe la naționalele Canadei, la Openul din Stockholm a căzut recordul mondial la 400.

Mertens era pregătit și anul trecut să-l facă, dar la Jocuri n-a mai avut oportunitatea, acolo trebuia să câștige medalia olimpică. Pentru că patru ani de finanțare depind de chestia asta și lucrurile sunt și așa, indiferent că vrem să o privim sau nu.

Și mai e ceva, ne uităm la Campionatul Mondial în bazin scurt, în decembrie, care, la fel, a fost cu niște performanțe extraordinare.

Cred că e campionatul cu cele mai multe recorduri stabilite într-o singură ediție și nu au fost alții, sunt aceiași care au performat și la Jocuri sau care au fost aproape de a performa la jocuri.

Până la urmă, elita mondială e formată din aceiași oameni, nu s-au găsit alții între timp, sunt aceiași de anul trecut”.

Adrian Rădulescu: „Când înoată David, România are 18 milioane de antrenori”

David Popovici a vorbit despre schimbările făcute în pregătirea pentru Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, iar antrenorul său a ținut să facă anumite precizări:

„Eu nu știu cum văd oamenii din afară. Ce știu este că de fiecare dată când înoată David, România are 18 milioane de antrenori de înot.

Din păcate, nu știu dacă toți dintre ei au suportul tehnic pe care îl am eu și accesul la informații și la oamenii foarte mișto care discută și care sunt acolo să găsească soluții la probleme.

Și trebuie să precizez că el nu e cel mai slab pe sub apă. Dacă ne uităm la cifrele de la Paris, este la fel de rapid ca Pan Zhanle, pe sub apă și de fapt ca mulți alții. Adică, niciodată n-avem un sportiv slab cu abilitățile astea, dimpotrivă.

Sigur că au fost niște diferențe în sensul că distanța parcursă trebuie privită nu în viteza maximă pe care o obții în secvența respectivă, ci în viteza maximă medie pe care o ai. Și doar am lucrat la lucrurile alea un pic, doar a trebuit să ne concentrăm un pic atenția către anumite mici, mici, mici detalii, dar care erau acolo.

Abilitățile nu s-au făcut de pe zi pe alta. Sunt abilități pe care le lucrează de ani de zile. Și ai nevoie de timp să le pui într-o singură cursă, într-un moment de maxim stres, sub o presiune fantastică. Pur și simplu, acum s-a întâmplat”.

Adrian Rădulescu, despre faptul Popovici nu înoată repede în bazin interior: „Speculații”

Rădulescu a vorbit despre cei care spun că David nu înoată repede când e sub presiune, în bazin interior, că afară înoată mai repede: „Speculații. La final, regulile nu sunt despre cât de înalt e tavanul.

Niciun regulament la înot nu prevede tavanul. În schimb, important este să aibă 50 de metri bazinul. Să aibă pereții perpendiculari, paraleli, cam astea sunt cerințele. Indiferent că suntem înăuntru sau afară.

Și cred că, dincolo de oxigen, e mai degrabă o chestie de, hai să-i spunem, oxigenul interior și de starea de spirit. Nu e doar în cazul lui, e în cazul tuturor, al lui McIntosh, Marchand etc.

Ca dovadă că a înotat record mondial în semifinale. Și apoi, în finală, n-a mai făcut-o. Ar fi putut să o facă din nou, poate dacă-l scoteam în bazin de exterior, ar fi făcut-o, că avea mai mult oxigen. Și de ce nu se bat, dacă afară e mai mult oxigen, de ce nu se bat toate recordurile mondiale la 1.500 în bazine exterioare?”.

Adrian Rădulescu: „Obiectivele nu se termină niciodată”

David Popovici a fost la 11 sutimi de recordul mondial. A mărturisit, însă, că e fericit că nu l-a bătut, pentru că acum are pentru ce să tragă mai tare.

„Sigur că mai sunt lucruri pe care poți să le faci. Aici nu mă refer la a te reinventa neapărat. Doar să preiei ce ai făcut bine până la momentul de față și să reușești să le duci la nivel următor, să le pui cum trebuie în context.

Obiectivele nu se vor termina niciodată. O să mergi 46.3, o să vrei să mergi 46.2, după care o să vrei să mergi 45.9, după care o să vrei să mergi 44.9. Adică niciodată nu se vor termina obiectivele.

Important e cât de mult ți le dorești și cât de mult o să ți îngădui să le îndeplinești”.

Adrian Rădulescu, despre prestația neașteptată a lui Pan Zhanle: „Nu e ușor să te montezi continuu”

Pan Zhanle a ratat finala de la 100 de metri liber, iar Adrian Rădulescu a comentat:

„Cred că e același lucru pentru mulți dintre ei. Eu îl privesc și din perspectiva sportivului sau al tânărului, și Pan are 20 de ani. Te duci în februarie, în primul schimb de ștafetă, bați recordul mondial, ești luat absolut ca din oală, după care înoți proba efectiv, o câștigi, după care vin Jocurile Olimpice, înoți cât de cât în 100m liber, faci 200, aproape ratezi semifinala la 100m liber, o prinzi ultimul și în finală câștigi la o secundă diferență.

Bați recordul mondial cu aproape jumătate de secundă. După aceea vine ștafeta pe care, alături de echipă, o câștigi. După aceea vine, ce să vezi, un pic de vacanță și Jocurile Asiei, campionatul chinez în bazin scurt, Cupa Mondială la care câștigi 800 m liber în scurt.

Da, eu îl înțeleg, nu e ușor să te montezi continuu, să fii așa la foc continuu și sunt sigur că o să revină. Are, poate, și un kilogram două în plus, are, poate, și un pic așa de oboseală psihică.

Pentru noi, de fiecare dată când am avut un eșec sau un pas înapoi, asta ne-a aruncat înainte. Și cred că același lucru o să fie și pentru el”.

Adrian Rădulescu: „Mereu vreau să învăț, sunt pasionat”

„Asta vorbeam și cu soția asta, că cumva uneori în meseria asta, indiferent de nivelul pe care îl atingi, te vei duce către un fel de platou, adică vei fi direcționat către un platou și o să faci lucrurile cum au funcționat și o să te agăți foarte puternic de ce a funcționat. Când tu ar trebui să te uiți mereu cum poți să evoluezi și tu.

Pentru mine e foarte interesantă călătoria noastră. Mereu e ceva nou, mereu învăț ceva și încă sunt pasionat și mă bucur că încă am dorința să învăț, să găsesc soluții.

Am nevoie un pic de timp așa ca să stau, să analizez, să reflectez și după aceea să-mi dau seama care e următorul pas”.

