„Cine s-a rugat să nu reușesc...” David Popovici, mesaj dur pentru contestatari după ce a devenit dublu campion mondial în Singapore

David Popovici (20 de ani) a transmis un mesaj pentru contestatari prin intermediul rețelelor de socializare.

Sportivul român a devenit în această săptămână campion mondial la 100 și 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de natație din Singapore.

După ce și-a încheiat spectaculoasa aventură la Mondialele de natație din Singapore, David Popovici a transmis un mesaj prin intermediul contului său personal de Instagram.

David Popovici, mesaj pentru contestatari

„Cine s-a rugat să nu reușesc să se roage mai tare”, a fost mesajul distribuit de David Popovici la story pe Instagram

David Popovici: „ M-a cuprins frica, nu am mai pățit niciodată, am vrut să renunț la a mai concura și să mă întorc acasă”

După finala de la 200m liber, campionul român a vorbit despre „o barieră mentală” care l-a făcut să îl roage pe tatăl său să anunțe pe toată lumea că nu va mai putea concura.

„Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să-i anunțe pe toți că nu voi mai putea concura.

Îmi părea rău de toți. Și-au luat bilet, familie etc. Simțeam că nu pot să mai continui. Nu dintr-o frică de a pierde sau de a nu merge timpii pe care îi aștepta lumea să-i ating, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial.

Și, tocmai pentru că anul ăsta am început să mă simt foarte bine la antrenamente, să ating niște timpi pe care nu i-am atins niciodată, să am un concurs excelent în Slovacia, acum o lună.

Toate astea m-au făcut să înțeleg cât de mult pot să mă apropii de ceea ce credeam eu a fi limitele înotului și limitele mele. În momentul în care am văzut că pot să ating cumva acel potențial și să-l vad de atât de aproape, m-a cuprins o frică incredibilă” a spus Popovici.

1:43:53 a fost timpul lui David Popovici în finala de la 200m liber la CM de la Singapore.

VIDEO. Dezvăluirile lui Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11, despre bătaia cu stewarzii, pe tunel: „Veneam după un meci pierdut, am fost provocați!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport