„Cât de mult pot aștepta?”  David Popovici trage un semnal de alarmă cu privire la premiile alocate sportivilor: „Unii nu au condiții!” +5 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Înot

„Cât de mult pot aștepta?” David Popovici trage un semnal de alarmă cu privire la premiile alocate sportivilor: „Unii nu au condiții!”

alt-text George Neagu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 17:22
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 20:22
  • David Popovici (21 de ani) a sosit azi în România, după ce a cucerit două medalii de aur la Campionatele Europene de la Paris.
  • Printre altele, înotătorul român a atras atenția asupra premiilor care nu au fost acordate de Agenția Națională pentru Sport (ANS) după performanțele sportivilor români.
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Sportivul român a devenit primul înotător din istorie care se impune în probele de 100 m și 200 m liber la trei ediții diferite ale Campionatelor Europene, după cele două medalii de aur cucerite la Paris.

Popovici a primit, de asemenea, premiul pentru cel mai bun înotător din Europa pentru anul 2025.

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David Popovici, la sosirea în România: „Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia?”

La sosirea în România, lui David Popovici i s-a amintit că ANS nu l-a premiat pentru medaliile europene cucerite în 2024. În aceeași situație au fost și alți sportivi români care au reușit alte performanțe.

Popovici a precizat că această problemă ar trebui luată mult mai în serios, deoarece există unii sportivi care au nevoie de acele premii pentru a-și putea continua activitatea.

Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios de statul român, de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs.

Însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care, din păcate, nu au aceleași condiții pe care le am eu acum.

Și în momentul în care dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum doi ani, încerc să vorbesc în numele tuturor,din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei.

David Popovici a sosit în România după Campionatele Europene de Natație de la Paris. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
David Popovici a sosit în România după Campionatele Europene de Natație de la Paris. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (5 imagini)

David Popovici a sosit în România după Campionatele Europene de Natație de la Paris. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici a sosit în România după Campionatele Europene de Natație de la Paris. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici a sosit în România după Campionatele Europene de Natație de la Paris. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici a sosit în România după Campionatele Europene de Natație de la Paris. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici a sosit în România după Campionatele Europene de Natație de la Paris. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+5 Foto
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E responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună. Cred că e o situație care nici nu poate să fie comentată mult mai mult, pentru că e exact cum o spuneți și voi.

Este acest sentiment de identificare și această asociere. Am câștigat cu toții, însă multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot influența viața în bine. Unii au nevoie de asta, alții au nevoie urgentă de asta.

Mulți dintre sportivi au nevoie de asta și pot să profit de fiecare dată când am multe microfoane și camere în față să reamintesc asta. Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia? Mulți nu pot aștepta extrem de mult”, a declarat David Popovici.

Când vine vorba despre noile generații și tinerii sportivi, mi-aș dori ca, măcar pentru ei, rolul infrastructurii să fie luat în serios, să fie un subiect cu adevărat discutat și rezolvat pe cât se poate, și nu numai pentru viitoarele generații de sportivi, cât pentru educația noastră ca societate. David Popovici, înotător român

David Popovici: „Am învățat să mă bucur de succes”

Întrebat ce mesaj i-ar transmite lui David Popovici din trecut, înotătorul a precizat:

„Mi-aș spune să nu schimb absolut nimic, să trec la fel de bine cum am trecut prin toate momentele grele și dacă aș putea totuși să-i spun ceva, i-aș spune că totul o să fie bine, o să fie ok. Totul se așază.

Am învățat să mă bucur de succes și chiar de curând vă spun ceva interesant. Un interviu mai vechi al lui Kobe Bryant în care cineva îl întreba dacă mai mult iubește a câștiga sau urăște a pierde. Și răspunsul lui a fost unul foarte interesant. A zis că niciuna. Nu prea îl interesează. E neutru.

Că el joacă de dragul de a desluși anumite lucruri și aspecte ale vieții lui. Eu înot mai mult pentru a mă descoperi pe mine și a mă depăși mai mult decât pentru succes sau titluri”.

David Popovici, mândria de a fi român (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
David Popovici, mândria de a fi român (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (8 imagini)

David Popovici, mândria de a fi român (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, mândria de a fi român (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, mândria de a fi român (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, mândria de a fi român (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, mândria de a fi român (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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Popovici a precizat și care este cel mai important sfat pe care l-a primit în cariera sa. Acesta a amintit de antrenorul său, Adrian Rădulescu.

„Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că am realizat niște chestii. Sunt același om. Și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.

Și m-a ajutat să învăț, să tratez fiecare eșec, pentru că personal nu numesc niciodată eșec, ci ca pe o lecție și o nouă șansă de a corecta ce nu mi-a ieșit”, a încheiat Popovici.

David Popovici, de vis la 100 și 200 m liber!

La Paris, Popovici a intrat în finala de 200 de metri liber din postura de mare favorit. În semifinale fusese deja cel mai rapid dintre înotători, cu 1:44,56, iar în ultimul act a confirmat statutul.

A întors primul după prima lungime de bazin și a rămas în frunte la jumătatea cursei. James Guy s-a apropiat la doar o zecime, dar românul a făcut diferența pe a treia lungime și nu a mai cedat până la final.

A terminat în 1:44,15, înaintea lituanianului Tomas Navikonis, 1:44,55, și a britanicului James Guy, 1:44,87.

David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (27 imagini)

David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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David Popovici, unic în istoria natației! Tripla de aur pe care n-o mai are nimeni în Europa

Cu două zile înainte, românul câștigase finala de 100 de metri liber în 46,56, timp care a reprezentat un nou record al Campionatelor Europene și l-a dus la numai 16 sutimi de recordul mondial.

Astfel, Popovici a repetat la Paris dubla de aur 100-200 de metri liber pe care o reușise și la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024.

Mai mult, performanța are o dimensiune istorică: David Popovici este primul înotător din istorie care câștigă ambele probe la trei ediții diferite ale Campionatelor Europene.

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