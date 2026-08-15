Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Foto: GOLAZO.ro
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Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 21:32
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 21:32
  • Ciprian Ciucu (48 de ani), primarul general al Capitalei, a oferit detalii despre data la care se va putea juca pe Arena Națională.
  • Acesta a trimis noi „săgeți” spre FCSB și Gigi Becali.
  • Derby de România se va juca pe Cluj Arena, pe 5 septembrie din cauza evenimentelor care au blocat cel mai mare stadion din România.
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Arena Națională nu va fi pregătită pentru a organiza meciuri de fotbal în primul weekend din septembrie.

Acest meci e nevoit să se joace departe de Capitală nu doar fiindcă, între 4 și 6 septembrie, în curtea Arenei Naționale e un festival culinar, Asia Fest, ci și fiindcă Primăria a informat clubul Dinamo că procesul în care se va schimba suprafața de joc nu se poate finaliza mai devreme de 10 septembrie.

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VIDEO. Ciprian Ciucu: „Echipele de fotbal nu pot acoperi costurile de întreținere a Arenei”

„Este ceva ce se știa. Echipele de fotbal nu pot acoperi costurile de întreținere a Arenei, astfel că trebuie să luăm decizii care să țină cumva costurile pe linia de plutire. Imaginați-vă, dacă n-am putea să o întreținem, nu s-ar mai juca deloc.

Din păcate, pentru acest meci am încercat să fac tot ce am putut, am vorbit cu cei care pun gazonul, dar nu este o soluție sustenabilă ca Arena Națională să fie utilizată în acest fel pe o perioadă lungă de timp.

De aceea, mă gândesc la soluții care să o facă mult mai bine administrabilă decât este acum. Îmi pare rău pentru situație, dar este vorba doar de un singur meci și imediat se va juca pe Arena Națională, peste câteva zile va fi gata gazonul și totul va fi în regulă.

Vă dați seama că nu știu asta pe dinafară când va fi gata Arena pentru fotbal, nu stau să țin minte toate lucrurile acestea”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu ironizează FCSB

Întrebat când se va putea juca din nou fotbal pe Arena Națională, primarul a lansat o nouă ironie către FCSB, evitând să pronunțe numele echipei:

„O să fie gata, se joacă acest meci între Dinamo și cealaltă echipă și asta e tot, dar în rest se va juca”.

Nu e prima dată când Ciucu trimite „săgeți” spre FCSB. În 2022, când clubul Steaua a împlinit 75 de ani, a postat pe Facebook un mesaj de la mulți ani în calitate de primar al sectorului 6 pe care l-a încheiat cu: „PS: Echipa aia din Berceni nu e Steaua”.

Un an mai târziu, tot pe Facebook, o ironiza din nou pe FCSB, în comentarii în răspunsul către un fan: „Steaua este o echipă din Sectorul 6. Echipa ailaltă nu e de la noi, nu are treabă cu noi, e în altă localitate”.

Și anul trecut, după ce a câștigat alegerile la Primăria Capitalei, a evitat să vorbească despre FCSB când s-a ajuns la subiectul fotbal: „FCSB este... mă băgați în asta și nu mai ies ca politician”.

East European Comic Con va fi pe Arena Națională, între 11 și 13 septembrie

Chiar dacă terenul de pe Arenă va fi disponibil pentru a susține meciuri începând cu 11 septembrie, nici în weekendul care urmează meciului Dinamo - FCSB, nu se va putea disputa vreo partidă pe Arenă. Atunci e programat FCSB - Petrolul, în etapa a 9-a a Ligii 1.

Confruntarea e blocată pe cel mai mare stadion din cauza unui alt eveniment extra sportiv, care se va desfășura acolo. Între 11 și 13 septembrie, vineri-duminică, va avea loc East European Comic Con 2026.

De regulă, acesta se desfășura doar la Romexpo în fiecare primăvară, însă în 2023 organizatorii au ajuns la un acord cu Primăria pentru a putea folosi Arena Națională pentru ediția de toamnă a evenimentului, lucru care s-a și întâmplat în ultimii ani.

Festivalul e unul dedicat benzilor desenate, culturii pop, serialelor, filmelor și jocurilor video.

Actorii Archie Renaux, James D'Arcy și Kit Young sunt invitați speciali la East European Comic Con Actorii Archie Renaux, James D'Arcy și Kit Young sunt invitați speciali la East European Comic Con
Actorii Archie Renaux, James D'Arcy și Kit Young sunt invitați speciali la East European Comic Con

FCSB, solicitare specială pentru meciul cu Petrolul

Evenimentul respectiv nu se va ține pe suprafața de joc, însă va bloca în cele 3 zile stadionul. Comic Con se va încheia duminică seara, pe 13 septembrie, la ora 19:00.

Din acest motiv, FCSB va solicita LPF ca meciul cu Petrolul din acea rundă să fie programat luni, pe 14 septembrie, pentru a putea fi organizat pe Arena Națională.

Ultimul meci pe care FCSB l-a disputat pe acest stadion a fost pe 24 aprilie, în play-off-ul sezonului trecut, când adversară i-a fost tot Petrolul scor 1-1. FCSB va reveni pe Arenă după o pauză de 143 de zile! Ultimul meci de fotbal jucat pe acest stadion a fost Dinamo - Rapid 3-1, disputat pe 26 aprilie.

Ce meciuri importante vor fi pe Arenă în final de 2026:

  • 28 septembrie: România - Bosnia
  • 5 octombrie: România - Suedia
  • 24 octombrie: FCSB - Rapid
  • 14 noiembrie: România - Polonia
  • 19 decembrie: Dinamo - Rapid

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