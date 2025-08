„Nu fac pe moralistul” Alex Chipciu, revoltat de unele comportamente din online: „Incredibil! Cum să râzi de cineva pentru că citește?”

Alex Chipciu (36 de ani) a fost una dintre vocile care s-au făcut auzite și când a fost vorba despre subiecte din afara fotbalului, cel mai bun exemplu fiind opiniile sale despre alegerile prezidențiale.

Alex Chipciu e unul dintre fotbaliștii care nu se feresc să-și spună părerea, indiferent de subiect și de impactul pe care îl pot avea opiniile sale. Asta, însă, i-a adus destule critici.

Alex Chipciu: „Nu fac pe moralistul”

Au fost persoane importante din fotbal care te-au felicitat pentru poziția exprimată despre alegeri?

Da, enorm de multe.

Dar au fost și invers? Oameni care să-ți spună „Alex, nu trebuia să te bagi că n-ai dreptate”?

Nu, invers nu. Dar nu știu dacă e specific nouă, românilor, sau e valabil în general, dar mulți oameni, chiar dacă te urăsc, n-au puterea să-ți zică față treaba asta. Am avut pe cineva din familie cu alte păreri, dar…



Chiar recent m-am întâlnit cu cineva și mi-a spus că și eu am avut o problemă cu alcoolul când eram tânăr și mi-a luat permisul și acum vorbesc despre domnul Cîrțu, că am zis atunci că a băut, în fine… Și mi-a spus: „Tu faci pe moralistul”. Dar nu, eu nu fac pe moralistul, am făcut o grămadă de greșeli! Bine că am învățat din ele și nu le mai fac în continuare. În rest, reacții negative au fost pe Instagram – m-au înjurat de copii, toate injuriile posibile. Și când sunt pe stadioane, dar bine, pe stadioane…

Chipciu, revoltat: „Cum să râzi de cineva pentru că citește”

Te încarcă treaba asta? Când vezi feedback-ul online, dar și de pe stadioane?

Probabil, uneori, pe stadion… Am avut un caz la Botoșani – niște oameni, o minigalerie de copii. Făceau niște gesturi, ceva rău… Îmi venea să sar din teren, să-i omor pe suporteri! N-am făcut nimic, dar mi-a fost greu să gestionez momentul. Acum, când am jucat la CFR, în loc să mă strige „filosoful” mă strigau altfel, greșeau cuvântul… Mă și gândeam: „Îți dai seama, în România, dacă spui că ai citit niște cărți, lumea te ia la mișto!”. Mi se pare incredibil!



„Băăă, ai citit tu și ai venit să faci pe deșteptul”… Mi se pare incredibil, cum naiba, mă?! Cum să râzi de cineva pentru că citește? Ce ar trebui să faci, care o fi direcția mai bună? Să nu citești? Și dacă ai citit o carte sau două cărți sau doar o pagină… să râzi de treaba asta? Mi se pare ireal. „Bine, mă, îmi pare rău că am citit. Trebuia să fac altceva”.

VIDEO. Alex Chipciu, la TOP LEVEL, ep. 3 | Podcast GOLAZO

