Nu-l mai ia pe Hagi Ce se întâmplă la Maccabi Tel Aviv în mercato. Alți doi jucători din Liga 1 urmăriți. Ianis, assist la Alanya
Ianis, surprins în acest cadru în meciul de sâmbătă al Alanyei, nu va mai semna cu Maccabi. Foto: X Alanyaspor
Stranieri

Nu-l mai ia pe Hagi Ce se întâmplă la Maccabi Tel Aviv în mercato. Alți doi jucători din Liga 1 urmăriți. Ianis, assist la Alanya

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 11:09
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 11:09
  • Ianis Hagi ar fi trebuit să se transfere la Maccabi, dar presa israeliană susține altceva.
  • Ce vrea clubul din Tel Aviv și care sunt cei doi jucători din Liga 1 analizați de Maccabi.
  • „Tricolorul” a avut un meci plin de evenimente sâmbătă, la Alanyaspor - Goztepe 2-2.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ianis Hagi a fost printre cei mai buni jucători la Alanyaspor, deși a evoluat puțin mai mult de jumătate de oră.

Rațiu a speriat Madridul Fundașul dreapta l-a făcut pe Mourinho să schimbe tactica și să-l laude: „Foarte mare jucător”. Și pe Vini să-și ceară scuze
Citește și
Rațiu a speriat Madridul Fundașul dreapta l-a făcut pe Mourinho să schimbe tactica și să-l laude: „Foarte mare jucător”. Și pe Vini să-și ceară scuze
Citește mai mult
Rațiu a speriat Madridul Fundașul dreapta l-a făcut pe Mourinho să schimbe tactica și să-l laude: „Foarte mare jucător”. Și pe Vini să-și ceară scuze

Sâmbătă, decarul portocaliilor a intrat în minutul 58, când scorul era 0-1 cu Goztepe.

Hagi, două goluri influențate la Alanyaspor. Și un cartonaș

Cum a intrat, a influențat egalarea (63). El a recuperat mingea cu un atac prin alunecare, de acolo plecând contraatacul încheiat cu golul lui Paulo Fernandes.

Playmakerul a primit aproape imediat (65) și cartonaș galben pentru o intrare agresivă, din spate.

S-a revanșat cu un sfert de oră înainte de final: centrarea lui a fost reluată în plasă de Makouta la 2-2.

Nu mai semnează Hagi. Maccabi îl transferă pe Bokele

„Tricolorul”, 27 de ani, ar fi trebuit să se transfere la Maccabi Tel Aviv. Și jurnalistul italian Nicolo Schira, specialist în mercato, a scris despre această posibilitate.

Presa israeliană a aflat însă că liderul campionatului local achiziționează alt jucător.

Postul TV Sport 5 a anunțat că Maccabi are acord cu FC Metz pentru extrema Morgan Bokele, fapt confirmat și de Sports Walla, și de Maariv, și de One. La fel, cotidianul francez Le Republicain Lorrain, care apare în zona Metz.

Bokele, 22 de ani, poate evolua pe ambele benzi ale terenului, dar și mijlocaș ofensiv.

Maccabi i-a urmărit pe Cordea și Armstrong

Jucătorul cu dublă cetățenie, franceză și cameruneză, nu a mai jucat și nu s-a mai antrenat cu Metz în ultimele zile pentru a semna cu clubul israelian.

One amintește că Maccabi a urmărit alți doi jucători pentru această poziție: Danny Armstrong (Dinamo) și Andrei Cordea (CFR Cluj).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
transfer Maccabi Tel Aviv ianis hagi alanyaspor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:35
Interes pentru FCSB - Petrolul Câte bilete s-au vândut pentru primul meci al roș-albaștrilor pe Arena Națională după 5 luni
Interes pentru FCSB - Petrolul Câte bilete s-au vândut pentru primul meci al roș-albaștrilor pe Arena Națională după 5 luni
15:36
Sfârșitul unei ere Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP! Dominarea lui Nole, Nadal și Federer se încheie după 24 de ani
Sfârșitul unei ere Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP! Dominarea lui Nole, Nadal și Federer se încheie după 24 de ani
15:57
Handbalul românesc la TV În afară de TVR, încă un post a obținut drepturile de televizare
Handbalul românesc la TV În afară de TVR, încă un post a obținut drepturile de televizare
15:22
„Sigur este ofsaid” VIDEO Wayne Rooney cere eliminarea VAR după faza controversată din Manchester United - Manchester City
„Sigur este ofsaid” VIDEO Wayne Rooney cere eliminarea VAR după faza controversată din  Manchester United - Manchester City
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac
Formula 1
13.09
Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac
Citește mai mult
Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac
Achiziție neașteptată FOTO: Haaland a plătit  78.000 de euro pe noua sa mașină: „O să dorm în ea, e supertare!”
Campionate
13.09
Achiziție neașteptată FOTO: Haaland a plătit 78.000 de euro pe noua sa mașină: „O să dorm în ea, e supertare!”
Citește mai mult
Achiziție neașteptată FOTO: Haaland a plătit  78.000 de euro pe noua sa mașină: „O să dorm în ea, e supertare!”
„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după  imaginile scandaloase din Arabia Saudită
Campionate
13.09
„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după imaginile scandaloase din Arabia Saudită
Citește mai mult
„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după  imaginile scandaloase din Arabia Saudită
FOTO | Dl. Ciucu, mulțumit și ciucit pe mal, la asfințit, ne anunță o surpriză pe Insula Lacul Morii. Proiectul e gata, inaugurarea e în câteva zile
B365
05:13
FOTO | Dl. Ciucu, mulțumit și ciucit pe mal, la asfințit, ne anunță o surpriză pe Insula Lacul Morii. Proiectul e gata, inaugurarea e în câteva zile
Citește mai mult
FOTO | Dl. Ciucu, mulțumit și ciucit pe mal, la asfințit, ne anunță o surpriză pe Insula Lacul Morii. Proiectul e gata, inaugurarea e în câteva zile

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share