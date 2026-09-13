Nu-l mai ia pe Hagi Ce se întâmplă la Maccabi Tel Aviv în mercato. Alți doi jucători din Liga 1 urmăriți. Ianis, assist la Alanya

Ianis Hagi ar fi trebuit să se transfere la Maccabi, dar presa israeliană susține altceva.

Ce vrea clubul din Tel Aviv și care sunt cei doi jucători din Liga 1 analizați de Maccabi.

„Tricolorul” a avut un meci plin de evenimente sâmbătă, la Alanyaspor - Goztepe 2-2.

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Ianis Hagi a fost printre cei mai buni jucători la Alanyaspor, deși a evoluat puțin mai mult de jumătate de oră.

Sâmbătă, decarul portocaliilor a intrat în minutul 58, când scorul era 0-1 cu Goztepe.

Hagi, două goluri influențate la Alanyaspor. Și un cartonaș

Cum a intrat, a influențat egalarea (63). El a recuperat mingea cu un atac prin alunecare, de acolo plecând contraatacul încheiat cu golul lui Paulo Fernandes.

Goal! Alanyaspor — started by Ianis Hagi pic.twitter.com/4qXnDlWUhy — TheFootballZone (@football_t69515) September 12, 2026

Playmakerul a primit aproape imediat (65) și cartonaș galben pentru o intrare agresivă, din spate.

Yellow card for Ianis Hagi! 🟨 pic.twitter.com/X7AEaXPz7J — TheFootballZone (@football_t69515) September 12, 2026

S-a revanșat cu un sfert de oră înainte de final: centrarea lui a fost reluată în plasă de Makouta la 2-2.

Nu mai semnează Hagi. Maccabi îl transferă pe Bokele

„Tricolorul”, 27 de ani, ar fi trebuit să se transfere la Maccabi Tel Aviv. Și jurnalistul italian Nicolo Schira, specialist în mercato, a scris despre această posibilitate.

Presa israeliană a aflat însă că liderul campionatului local achiziționează alt jucător.

🚨 Morgan Bokélé va quitter le @FCMetz 🔚



Absent du groupe professionnel depuis plusieurs jours, l’ailier 🇨🇲 de 22 ans finalise son transfert définitif vers le @MaccabiTLVFC, actuel leader de D1 israélienne 🇮🇱



Le montant du transfert n’a pas filtré💰



🗞️ @CultureGrenat pic.twitter.com/D3Z3bXtboA — TEAM GRENAT (@TeamGrenat) September 12, 2026

Postul TV Sport 5 a anunțat că Maccabi are acord cu FC Metz pentru extrema Morgan Bokele, fapt confirmat și de Sports Walla, și de Maariv, și de One. La fel, cotidianul francez Le Republicain Lorrain, care apare în zona Metz.

Bokele, 22 de ani, poate evolua pe ambele benzi ale terenului, dar și mijlocaș ofensiv.

Maccabi i-a urmărit pe Cordea și Armstrong

Jucătorul cu dublă cetățenie, franceză și cameruneză, nu a mai jucat și nu s-a mai antrenat cu Metz în ultimele zile pentru a semna cu clubul israelian.

One amintește că Maccabi a urmărit alți doi jucători pentru această poziție: Danny Armstrong (Dinamo) și Andrei Cordea (CFR Cluj).

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