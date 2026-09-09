Debut cu eșec pentru România „Tricolorii” au fost învinși în primul meci de la EuroVolley 2026, la Cluj-Napoca » Programul competiției

- România - Letonia 1-3. Debut cu stângul pentru naționala de volei masculin, la Campionatul European din 2026.
- România este una dintre cele patru țări gazdă ale turneului.
„Tricolorii” au pierdut la debutul în competiție, scor 24-26, 25-18, 21-25, 24-26, după un meci care a durat două ore și jumătate, chiar la Cluj-Napoca.
România - Letonia 1-3. Eșec în primul meci al naționalei la EuroVolley
Naționala noastră a debutat cu o înfrângere chiar în BT Arena și mai are la dispoziție 4 partide pentru a obține o calificare în optimile de finală ale competiției.
România a obținut ultima medalie la un turneu final european în 1977, când a cucerit bronzul, iar la ediția precedentă s-a clasat pe locul 7.
Turneul final din acest an se desfășoară între 9 şi 26 septembrie și va fi găzduit de următoarele orașe: Cluj-Napoca, Napoli, Modena, Torino, Milano, Varna, Tampere.
Programul meciurilor din grupa D
- 10 septembrie - 17.00 Franţa – Elveţia, 20.00 Turcia – Germania;
- 11 septembrie - 17.00 Germania – Letonia, 20.00 Elveţia – România;
- 12 septembrie - 17.00 Franţa – Turcia, 20.00 România – Germania;
- 13 septembrie - 17.00 Elveţia – Turcia; 20.00 Letonia – Franţa;
- 14 septembrie - 17.00 Germania – Elveţia, 20.00 România – Turcia;
- 15 septembrie - 17.00 Letonia – Elveţia, 20.00 Franţa – Germania;
- 16 septembrie - 17.00 Turcia – Letonia, 20.00 Franţa – România.