Debut cu eșec pentru România „Tricolorii” au fost învinși în primul meci de la EuroVolley 2026, la Cluj-Napoca » Programul competiției

România - Letonia 1-3. Debut cu stângul pentru naționala de volei masculin, la Campionatul European din 2026.

România este una dintre cele patru țări gazdă ale turneului.

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„Tricolorii” au pierdut la debutul în competiție, scor 24-26, 25-18, 21-25, 24-26, după un meci care a durat două ore și jumătate, chiar la Cluj-Napoca.

România - Letonia 1-3 . Eșec în primul meci al naționalei la EuroVolley

Naționala noastră a debutat cu o înfrângere chiar în BT Arena și mai are la dispoziție 4 partide pentru a obține o calificare în optimile de finală ale competiției.

România a obținut ultima medalie la un turneu final european în 1977, când a cucerit bronzul, iar la ediția precedentă s-a clasat pe locul 7.

Turneul final din acest an se desfășoară între 9 şi 26 septembrie și va fi găzduit de următoarele orașe: Cluj-Napoca, Napoli, Modena, Torino, Milano, Varna, Tampere.

Programul meciurilor din grupa D

10 septembrie - 17.00 Franţa – Elveţia, 20.00 Turcia – Germania;

11 septembrie - 17.00 Germania – Letonia, 20.00 Elveţia – România ;

; 12 septembrie - 17.00 Franţa – Turcia, 20.00 România – Germania ;

; 13 septembrie - 17.00 Elveţia – Turcia; 20.00 Letonia – Franţa;

14 septembrie - 17.00 Germania – Elveţia, 20.00 România – Turcia ;

; 15 septembrie - 17.00 Letonia – Elveţia, 20.00 Franţa – Germania;

16 septembrie - 17.00 Turcia – Letonia, 20.00 Franţa – România.

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