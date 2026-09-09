Meci crunt pentru Alcaraz VIDEO. Spaniolul a vomitat pe teren înainte de setul decisiv de la US Open + Conflict cu cameramanul
Carlos Alcaraz. Foto: IMAGO
Tenis

Meci crunt pentru Alcaraz VIDEO. Spaniolul a vomitat pe teren înainte de setul decisiv de la US Open + Conflict cu cameramanul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 23:01
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 23:01
  • Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) a avut parte de un moment dificil spre finalul partidei-maraton de la US Open, contra lui Ben Shelton (23 de ani, 9 ATP).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Spaniolul a fost învins în 5 seturi, la capătul unui meci excepțional, care a început după ora 23:00 și s-a încheiat la 03:34, după ce partida Arynei Sabalenka și a lui Frances Tiafoe s-au terminat tot după un set decisiv.

Raphinha a intrat în istorie FOTO. Brazilianul a bifat  o performanță incredibilă la debutul Barcelonei în Liga Campionilor
Citește și
Raphinha a intrat în istorie FOTO. Brazilianul a bifat o performanță incredibilă la debutul Barcelonei în Liga Campionilor
Citește mai mult
Raphinha a intrat în istorie FOTO. Brazilianul a bifat  o performanță incredibilă la debutul Barcelonei în Liga Campionilor

Carlos Alcaraz a vomitat înaintea setului decisiv cu Ben Shelton

După ce a reușit să trimită partida în setul decisiv, cu un categoric 6-1 în setul 4, campionul en-titre de la US Open s-a confruntat cu un moment dificil.

Așezat pe scaun, acesta s-a simțit rău și a vomitat în prosop, moment în care a devenit iritat față de cameramanul care încerca să-l filmeze de aproape, informează thesun.co.uk.

Ulterior, Alcaraz și-a revenit și a ajuns la tie-break în setul decisiv, unde Shelton s-a impus cu 10-7 și a obținut calificarea în semifinale la US Open, unde va da peste conaționalul Frances Tiafoe.

„Așa cum am spus înainte de începerea turneului, așteptam să ajung acolo, să concurez și să joc în astfel de meciuri, atâta timp cât sunt sănătos.

A fost la limită. Așa că nu o să fiu dezamăgit că nu am reușit să câștig în final. Sunt pur și simplu fericit.

Sunt mândru de mine, de felul în care am luptat. După setul al treilea, eram foarte obosit fizic, dar am găsit o modalitate să mă mobilizez și să dau un plus din punct de vedere fizic.

Am jucat împotriva unuia dintre cei mai buni jucători, e o forță a naturii. Shelton este un jucător incredibil, puternic.

A reușit pur și simplu să joace foarte, foarte bine în orice situație, așa că meritul îi revine lui. Părăsesc terenul fericit. Părăsesc terenul zâmbind, sănătos, și asta era exact ce aveam nevoie”, a declarat Alcaraz.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
us open carlos alcaraz probleme ben shelton
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:15
Israelienii insistă pentru Hagi Doi oameni importanți încearcă să-l convingă pe român să „fugă” din Turcia
Israelienii insistă pentru Hagi Doi oameni importanți încearcă să-l convingă pe român să „fugă” din Turcia
22:21
Simona Halep, mesaj neașteptat Ce i-a transmis Elenei Rybakina, noul lider mondial în clasamentul WTA
Simona Halep, mesaj neașteptat Ce i-a transmis  Elenei Rybakina, noul lider mondial în clasamentul WTA
22:02
Dinamo, eșec în Liga Campionilor „Dulăii” au cedat pe finalul partidei cu Montpellier. Cum arată clasamentul + Următoarea adversară
Dinamo, eșec în Liga Campionilor „Dulăii” au cedat pe finalul partidei cu Montpellier. Cum arată clasamentul + Următoarea adversară
19:46
LIVE Patru partide se joacă ACUM, în faza principală din Liga Campionilor » Manchester United, avantaj mare la pauză. Bayern, ținută în șah de Bodo/Glimt
LIVE Patru partide se joacă ACUM, în faza principală din Liga Campionilor » Manchester United, avantaj mare la pauză. Bayern, ținută în șah de Bodo/Glimt
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Tavi Popescu pleacă de la FCSB Becali a confirmat mutarea: „I-am spus să facă actele” + Mesajul primit în direct de Mihai Stoica
Superliga
20:44
Tavi Popescu pleacă de la FCSB Becali a confirmat mutarea: „I-am spus să facă actele” + Mesajul primit în direct de Mihai Stoica
Citește mai mult
Tavi Popescu pleacă de la FCSB Becali a confirmat mutarea: „I-am spus să facă actele” + Mesajul primit în direct de Mihai Stoica
Ce se întâmplă cu Karamoko Dinamo a oferit noi detalii despre transferul atacantului: „E vorba de mult mai mulți bani”
Superliga
20:26
Ce se întâmplă cu Karamoko Dinamo a oferit noi detalii despre transferul atacantului: „E vorba de mult mai mulți bani”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Karamoko Dinamo a oferit noi detalii despre transferul atacantului: „E vorba de mult mai mulți bani”
LIVE Patru partide se joacă ACUM, în faza principală din Liga Campionilor » Manchester United, avantaj mare la pauză. Bayern, ținută în șah de Bodo/Glimt
Liga Campionilor
19:46
LIVE Patru partide se joacă ACUM, în faza principală din Liga Campionilor » Manchester United, avantaj mare la pauză. Bayern, ținută în șah de Bodo/Glimt
Citește mai mult
LIVE Patru partide se joacă ACUM, în faza principală din Liga Campionilor » Manchester United, avantaj mare la pauză. Bayern, ținută în șah de Bodo/Glimt
VIDEO | Cum funcționează și ce pericol tăcut înlătură prima trecere de pietoni inteligentă din București. E pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahova
B365
04:38
VIDEO | Cum funcționează și ce pericol tăcut înlătură prima trecere de pietoni inteligentă din București. E pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahova
Citește mai mult
VIDEO | Cum funcționează și ce pericol tăcut înlătură prima trecere de pietoni inteligentă din București. E pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Strada Prahova

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 32 rapid 13 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share