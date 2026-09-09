Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) a avut parte de un moment dificil spre finalul partidei-maraton de la US Open, contra lui Ben Shelton (23 de ani, 9 ATP).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Spaniolul a fost învins în 5 seturi, la capătul unui meci excepțional, care a început după ora 23:00 și s-a încheiat la 03:34, după ce partida Arynei Sabalenka și a lui Frances Tiafoe s-au terminat tot după un set decisiv.

Carlos Alcaraz a vomitat înaintea setului decisiv cu Ben Shelton

După ce a reușit să trimită partida în setul decisiv, cu un categoric 6-1 în setul 4, campionul en-titre de la US Open s-a confruntat cu un moment dificil.

Așezat pe scaun, acesta s-a simțit rău și a vomitat în prosop, moment în care a devenit iritat față de cameramanul care încerca să-l filmeze de aproape, informează thesun.co.uk.

Carlos Alcaraz appeared to get sick during the changeover against Ben Shelton in the quarterfinal. pic.twitter.com/pVm2BrrJkP — ESPN (@espn) September 9, 2026

Ulterior, Alcaraz și-a revenit și a ajuns la tie-break în setul decisiv, unde Shelton s-a impus cu 10-7 și a obținut calificarea în semifinale la US Open, unde va da peste conaționalul Frances Tiafoe.

„Așa cum am spus înainte de începerea turneului, așteptam să ajung acolo, să concurez și să joc în astfel de meciuri, atâta timp cât sunt sănătos.

A fost la limită. Așa că nu o să fiu dezamăgit că nu am reușit să câștig în final. Sunt pur și simplu fericit.

Sunt mândru de mine, de felul în care am luptat. După setul al treilea, eram foarte obosit fizic, dar am găsit o modalitate să mă mobilizez și să dau un plus din punct de vedere fizic.

Am jucat împotriva unuia dintre cei mai buni jucători, e o forță a naturii. Shelton este un jucător incredibil, puternic.

A reușit pur și simplu să joace foarte, foarte bine în orice situație, așa că meritul îi revine lui. Părăsesc terenul fericit. Părăsesc terenul zâmbind, sănătos, și asta era exact ce aveam nevoie”, a declarat Alcaraz.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport