„Am jucat fără atacant” Ioan Ovidiu Sabău săgeți către Denis Alibec, după eșecul cu Dinamo: „Nu vreau să vorbesc”

- DINAMO - FARUL 4-0. Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), antrenorul „marinarilor”, a vorbit despre înfrângerea de pe Arena Națională.
- Tehnicianul l-a „înțepat” și pe Denis Alibec (35 de ani), atacanul constănțenilor, eliminat la pauză.
Sabău spune că elevii săi ar fi trebuit să profite de ocaziile pe care le-au avut.
DINAMO - FARUL 4-0. Ioan Ovidiu Sabău: „Am luat deciziile proaste”
„Am avut un început bun, am controlat, am avut două situaţii clare, am luat deciziile proaste. A venit acea lovitură liberă, a executat foarte bine, aşa se joacă, pe spaţiu liber. A venit acel gol.
Apoi am primit gol pe contraatac, a venit acea eliminare şi am încercat să nu luăm multe.
Dinamo e o echipă care joacă fotbal, are dinamică, e foarte greu să joci în inferioritate numerică.
La pauză le-am cerut să se respecte pe ei ca jucători, să aibă orgoliu, demnitate şi să alerge”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la Prima Sport.
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Ioan Ovidiu Sabău: „Am jucat fără atacant după ce a plecat Doicaru”
Tehnicianul a fost întrebat și despre eliminarea lui Denis Alibec de la pauza confruntării, dar nu a vrut să comenteze cele întâmplate.
„Vorbiţi cu Alibec despre incident. E la cald, nu vreau să vorbesc şi să îmi pară rău. Mai bine o fac peste câteva zile. Nu vreau să comentez, scuzaţi-mă”, a adăugat Sabău.
Ulterior, Sabău l-a „înțepat”, indirect, pe atacant:
„E un campionat foarte interesant. Mă gândesc la ce am eu de făcut pentru că, după ce a plecat Doicaru (n.r. Iustin, la Rizespor), sper să nu se supere nimeni, am jucat fără atacant. Aici e o mare problemă pentru mine”.