„Am jucat fără atacant” Ioan Ovidiu Sabău săgeți către Denis Alibec, după eșecul cu Dinamo: „Nu vreau să vorbesc”

DINAMO - FARUL 4-0. Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), antrenorul „marinarilor”, a vorbit despre înfrângerea de pe Arena Națională.

Tehnicianul l-a „înțepat” și pe Denis Alibec (35 de ani), atacanul constănțenilor, eliminat la pauză.

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Sabău spune că elevii săi ar fi trebuit să profite de ocaziile pe care le-au avut.

DINAMO - FARUL 4-0 . Ioan Ovidiu Sabău: „Am luat deciziile proaste”

„Am avut un început bun, am controlat, am avut două situaţii clare, am luat deciziile proaste. A venit acea lovitură liberă, a executat foarte bine, aşa se joacă, pe spaţiu liber. A venit acel gol.

Apoi am primit gol pe contraatac, a venit acea eliminare şi am încercat să nu luăm multe.

Dinamo e o echipă care joacă fotbal, are dinamică, e foarte greu să joci în inferioritate numerică.

La pauză le-am cerut să se respecte pe ei ca jucători, să aibă orgoliu, demnitate şi să alerge”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la Prima Sport.

Ioan Ovidiu Sabău: „Am jucat fără atacant după ce a plecat Doicaru”

Tehnicianul a fost întrebat și despre eliminarea lui Denis Alibec de la pauza confruntării, dar nu a vrut să comenteze cele întâmplate.

„Vorbiţi cu Alibec despre incident. E la cald, nu vreau să vorbesc şi să îmi pară rău. Mai bine o fac peste câteva zile. Nu vreau să comentez, scuzaţi-mă”, a adăugat Sabău.

Ulterior, Sabău l-a „înțepat”, indirect, pe atacant:

„E un campionat foarte interesant. Mă gândesc la ce am eu de făcut pentru că, după ce a plecat Doicaru (n.r. Iustin, la Rizespor), sper să nu se supere nimeni, am jucat fără atacant. Aici e o mare problemă pentru mine”.

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - Farul 4-0

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