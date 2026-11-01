Alibec surprinde Atacantul de la Farul, declarație neașteptată la revenirea după suspendare: „Să-i lăsăm în urmă”

Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul Constanța, a dezvăluit obiectivul îndrăzneț pe care îl are în acest sezon din Superliga.

FC Voluntari - Farul se joacă luni, de la ora 17:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Denis Alibec face parte din lotul „marinarilor” pentru partida din etapa #14.

Atacantul a fost suspendat în ultimele trei partide după cartonașul roșu pe care l-a primit în meciul cu Dinamo, 0-4, după un conflict pe tunel cu Danny Armstrong.

Denis Alibec, declarație surprinzătoare: „Sperăm să fim și noi în lupta la titlu”

Alibec își dorește ca echipa sa să intre în lupta pentru titlu în acest sezon, dar a recunoscut valoarea Universității Craiova, care are un parcurs foarte bun în campionat.

„Sperăm să fim și noi în lupta la titlu. Craiova și-a revenit din nou, au cinci victorii la rând, ei sunt favoriți, joacă foarte bine.

Se vede că au prins ritmul de joc pe care îl aveau anul trecut, dar noi ne vom ține acolo și vom încerca să terminăm cât mai sus”, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro.

Mereu FCSB a fost o candidată la play-off și titlu. Am lucrat cu domnul Reghecampf, este un antrenor foarte bun. Știam că o să arate altfel FCSB-ul, dar sperăm să înceapă să piardă și ei, să-i lăsăm în urmă Alibec, despre FCSB

Denis Alibec: „Trebuie să mă revanșez față de colegi”

Denis Alibec a prefațat și partida cu FC Voluntari de luni. Atacantul își dorește ca Farul să se impună pentru a rămâne în lupta pentru locurile în play-off.

„Va fi un meci dificil și foarte, foarte important pentru noi. Avem nevoie de cele trei puncte ca să rămânem în lupta pentru play-off și sperăm că vom face un meci bun și vom câștiga.

Da, trebuie să mă revanșez față de colegi, de suporteri. Mă simt bine, sper că voi face un meci bun și vom reuși să câștigăm. Nu este presiune, am destulă experiență să mă pot gândi doar la meci.

Avem o problemă cu atacanții, sunt foarte multe accidentări. Sperăm să-și revină cât mai rapid și să ne reunim.

Sunt motivat, abia aștept să intru pe teren, să simt din nou meciurile oficiale și să reușesc să marchez. M-a ajutat, nevoit, a fost o perioadă bună pentru mine, fericită, și acum gândul meu este doar la fotbal”, a mai adăugat Alibec.

8 meciuri a jucat Denis Alibec în acest sezon pentru Farul. A marcat un singur gol și a oferit două pase decisive

Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău se află pe locul 7 în Superliga, cu 20 de puncte acumulate după 13 etape, la un singur punct distanță de FCSB, ocupanta poziției 6.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport