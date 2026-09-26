„N-am renunțat!”  Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam” +56 foto
Denis Alibec. Foto: Sportpictures
Nationala

„N-am renunțat!” Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 21:09
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 21:09
  • Denis Alibec (35 de ani), atacantul Farului și internațional român, a avut o reacție mai optimistă după eșecul României cu Suedia, scor 1-2, din prima etapă a Ligii Națiunilor.
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Suedia a marcat prin Alexander Isak, în minutul 20, și Viktor Gyokeres, în minutul 43, în timp ce Dennis Man a înscris pentru România în minutul 29.

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Denis Alibec, după Suedia - România 2-1: „Se vede o schimbare”

Fotbalistul cu 45 de selecții și 6 goluri la națională spune că a remarcat o schimbare în jocul echipei lui Gheorghe Hagi.

„Da, am urmărit acasă, cu soția. A fost un meci bun, se vede o schimbare, îmi place că fac presing sus, joacă ofensiv, dar e de muncă, vă dați seama.

Ne-au cam dominat, sincer, în a doua repriză, cred că au avut mai multe ocazii decât noi.

Individual avem și noi jucători foarte buni, joacă la nivel înalt. Cred că și faptul că au jucat acasă a contat foarte mult”, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro.

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Atacantul a vorbit și despre absența sa din lot și a transmis că nu a renunțat la ideea de a reveni la prima reprezentativă.

„Vă dați seama că voiam să fiu acolo, e visul oricărui jucător. Nu cred că meritam să fiu acolo, dar poate pe viitor, dacă voi avea evoluții bune.

Nu am renunțat. O să dau totul pe teren și îmi doresc să mai joc la echipa națională”, a mai spus acesta.

Cifrele lui Denis Alibec la echipele de club:

  • Astra Giurgiu: 145 de meciuri, 63 de goluri, 40 de pase decisive
  • Farul Constanța: 134 de meciuri, 42 de goluri, 30 de pase decisive
  • FCSB: 56 de meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive
  • Muaither SC: 23 de meciuri, 8 goluri, 5 pase decisive
  • CFR Cluj: 21 de meciuri, 2 goluri, o pasă decisivă
  • Kayserispor: 17 meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă
  • Atromitos: 13 meciuri, 2 goluri, o pasă decisivă
  • KV Mechelen: 12 meciuri, un gol, 2 pase decisive
  • Bologna: 3 meciuri, o pasă decisivă
  • Inter: 2 meciuri
70 de meciuri
a bifat Denis Alibec sub comanda lui Gheorghe Hagi la Farul, perioadă în care a marcat 27 de goluri și a oferit 21 de pase decisive

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia:

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă
  • Mijlocași: Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi
  • Atacanți: Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

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