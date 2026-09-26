- Denis Alibec (35 de ani), atacantul Farului și internațional român, a avut o reacție mai optimistă după eșecul României cu Suedia, scor 1-2, din prima etapă a Ligii Națiunilor.
Suedia a marcat prin Alexander Isak, în minutul 20, și Viktor Gyokeres, în minutul 43, în timp ce Dennis Man a înscris pentru România în minutul 29.
Denis Alibec, după Suedia - România 2-1: „Se vede o schimbare”
Fotbalistul cu 45 de selecții și 6 goluri la națională spune că a remarcat o schimbare în jocul echipei lui Gheorghe Hagi.
„Da, am urmărit acasă, cu soția. A fost un meci bun, se vede o schimbare, îmi place că fac presing sus, joacă ofensiv, dar e de muncă, vă dați seama.
Ne-au cam dominat, sincer, în a doua repriză, cred că au avut mai multe ocazii decât noi.
Individual avem și noi jucători foarte buni, joacă la nivel înalt. Cred că și faptul că au jucat acasă a contat foarte mult”, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro.
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Atacantul a vorbit și despre absența sa din lot și a transmis că nu a renunțat la ideea de a reveni la prima reprezentativă.
„Vă dați seama că voiam să fiu acolo, e visul oricărui jucător. Nu cred că meritam să fiu acolo, dar poate pe viitor, dacă voi avea evoluții bune.
Nu am renunțat. O să dau totul pe teren și îmi doresc să mai joc la echipa națională”, a mai spus acesta.
Cifrele lui Denis Alibec la echipele de club:
- Astra Giurgiu: 145 de meciuri, 63 de goluri, 40 de pase decisive
- Farul Constanța: 134 de meciuri, 42 de goluri, 30 de pase decisive
- FCSB: 56 de meciuri, 13 goluri, 12 pase decisive
- Muaither SC: 23 de meciuri, 8 goluri, 5 pase decisive
- CFR Cluj: 21 de meciuri, 2 goluri, o pasă decisivă
- Kayserispor: 17 meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă
- Atromitos: 13 meciuri, 2 goluri, o pasă decisivă
- KV Mechelen: 12 meciuri, un gol, 2 pase decisive
- Bologna: 3 meciuri, o pasă decisivă
- Inter: 2 meciuri
Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia:
- Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
- Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă
- Mijlocași: Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi
- Atacanți: Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă