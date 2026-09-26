„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”

Cornel Dinu (78 de ani) a făcut o analiză complexă după eșecul cu Suedia, scor 1-2, în primul meci al naționalei din Liga Națiunilor.

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Fostul mare jucător și selecționer al naționalei crede că jocul „tricolorilor” este departe de nivelul spre care tinde de fapt naționala, iar valoarea individuală a fost mult sub cea a adversarilor.

Cornel Dinu: „E o mare diferență între a juca fotbal și a crea fotbal”

„Se vorbește mult mai mult decât se joacă cu adevărat, dovedindu-se că e o mare diferență între a juca fotbal și a face fotbal, da crea fotbal.

Cred că, din punctul acesta de vedere, încă suntem în stadiul, așa cum intuiește și declară Hagi, de a căuta o anumită formulă de echipă națională.

Sunt și tentațiile acestea internaționale de a veni cu 40 de jucători pentru 4 jocuri în formatul actual al Ligii Națiunilor și, de aici, după părerea mea, se infirmă o idee confirmată: că echipa de bază e una care are omogenitate și o formulă în care se fac doar puține schimbări.

Deci, echipa care are această stabilitate e cea care își asigură și succesele. E cumva o schimbare în mentalitatea generală a fotbalului, poate. Dar, după părerea mea, te îndepărtează de a te considera o echipă puternică.

Diferența de valoare individuală între cele două echipe este clară. Apoi, la noi mai intervine un alt handicap. Faptul că avem o echipă mai în vârstă. O echipă în care jucătorii pe care chiar se mizează nu prea evoluează la echipele lor de club.

Cred eu că Suedia a câștigat fără să-și pună mari probleme, fără să facă un joc deosebit. A câștigat, așa cum se spune, la pas, fără să forțeze, lăsând impresia că joacă la trecerea timpului și că România nu poate să-i pună probleme, ba chiar că poate să și marcheze când ar dori, dacă ar fi cazul”, a spus Dinu, la Prima Sport.

Întrebat ce părere are despre evoluția lui Ianis Hagi, Dinu a transmis:

„Spun ce spune și realitatea timpurilor. Se vede că nu joacă la echipa de club, are probleme. Nu cred că se poate discuta neapărat despre un subiectivism.

Sigur, se mizează pe calitățile pe care Ianis Hagi le-a demonstrat într-un timp trecut, dar mai puțin prezent, iar lucrul acesta se vede”.

Programul României în Nations League

25 septembrie, Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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