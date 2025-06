„Trebuie să prind încredere” Denis Alibec, prima reacție după ce a revenit cu gol la FCSB

Denis Alibec (34 de ani) s-a declarat entuziasmat după ce a revenit cu gol în tricoul lui FCSB, în amicalul câștigat de roș-albaștri, scor 3-2, cu Almere City (Olanda).

Așa cum este tradiția la FCSB, nou-venitul Denis Alibec a purtat banderola de căpitan.

A și marcat un gol din lovitură liberă, în minutul 45+2 restabilind egalitatea la 1.

Denis Alibec: „Trebuie să prind încredere”

La finalul partidei din Olanda, Alibec a declarat că este fericit că a marcat încă de la prima partidă de la revenirea la FCSB.

„Mi-am adus aminte de ultima perioadă. Mă bucur că am marcat, că am câştigat meciul. A fost un meci de pregătire foarte bun, sper să o ţinem tot aşa. Importante sunt meciurile oficiale, dar e important pentru mine şi că am marcat aici.

Trebuie să prind încredere, să îmi cunosc colegii mult mai bine şi o să fie bine!” a declarat Denis Alibec, potrivit sport.ro

Denis Alibec: „Orice jucător îşi doreşte să joace în Champions”

Alibec a dezvăluit și motivul pentru care a ales să o părăsească pe Farul și să se întoarcă la FCSB.

„M-am gândit mult, am vorbit şi cu Hagi, am vorbit şi cu cei de aici şi am zis că de ce nu?! E o oportunitate şi pentru mine să joc în Champions League! S-au schimbat multe pentru că noi atunci n-am reuşit să câştigăm campionatul, acum, FCSB e echipa campioană şi lucrurile sunt mult mai puse la punct.

Orice jucător îşi doreşte să joace în Champions. A fost o decizie grea, pentru că am spus că nu voi mai veni. Am vorbit cu persoane apropiate mie şi am decis să revin”, a concluzionat Alibec

Program FCSB în iulie și august, până la întreruperea Ligii 1 pentru meciurile echipelor naționale

5 iulie: FCSB - CFR (Supercupa)

9 iulie: FCSB - Inter D’Escaldes (UCL)

12 iulie: FCSB - Hermmanstadt (Liga 1)

15 iulie: Inter D’Escaldes - FCSB (UCL)

19 iulie: Petrolul - FCSB (Liga 1)

23 iulie: TNS / Shkendija - FCSB (UCL)

26 iulie: FCSB - Farul (Liga 1)

29 iulie: FCSB - TNS / Shkendija (UCL)

2 august: Dinamo - FCSB (Liga 1)

5-6 august: turul 3 UCL/UEL

9 august: FCSB - Slobozia (Liga 1)

12-13 august: turul 3 UCL/UEL

16 august: Rapid - FCSB (Liga 1)

19-20 august: play-off UCL/UEL

23 august: FCSB - FC Argeș (Liga 1)

26-27 august: play-off UCL/UEL

31 august: CFR - FCSB (Liga 1)

