Cristian Geambașu
Publicat: 08.01.2026, ora 16:08
Actualizat: 08.01.2026, ora 16:08

Adriana Săftoiu ne-a turnat o găleată cu apă rece pe cap. Și nu de Bobotează, ci la două zile după.

Perspectiva ca Televiziunea Română să subcontracteze de la Antena 1 meciuri de la Cupa Mondială este practic nulă, ne-a informat șefa TVR.

Atunci când colosul se mișcă

Adriana Săftoiu a fost numită în funcția de director general al TVR la sfârșitul anului 2025, iar mandatul a debutat cu o inițiativă care a făcut iureș.

Hotărârea de a difuza la TVR documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder, a fost o decizie curajoasă, care chiar venea în întâmpinarea interesului spectatorilor deserviți de postul public.

După mult timp, colosul încremenit din Pangratti părea să se miște. Dovadă audiențele rezultate dintr-un program care nu conținea nici chefi la cuțite, nici voci ale românilor, nici maneliști, nici bombardieri, nici mame cu fiice nemăritate.

Alții erau mai diplomați, dom’le!

Că în interviul pe care i l-a luat colegul nostru Cristian Munteanu, șefa Televiziunii Române se arată pesimistă privind eventualitatea de a transmite meciuri de la Mondialul de fotbal nu este o surpriză uriașă.

Sună alarmant fiindcă directorii perindați la conducere au avut grijă să fie mai „diplomați” și să nu afecteze emoțional telespectatorii.

Pasivul financiar și tehnologia vetustă a TVR („TVR e în Evul Mediu și noi luăm Mondialul?”) invocate de doamna Săftoiu sunt lucruri nu doar cunoscute, ci intrate în folclor.

Prăfuit și populat de unele personaje acrite, care par imaginea robot a bugetarului, TVR e subiect de ironii, nu de dezbateri. 

„Vă întreb și eu pe dumneavoastră”

Ce surprinde însă este altceva. Adriana Săftoiu știe și cam ce șanse mai are România să se califice la competiția care va fi găzduită în paralel de SUA, Mexic și Canada. Sau doar de SUA, cu Mexic și Canada state ale uniunii dacă evenimentele se precipită!

Iată ce îi răspunde colegului nostru directorul general al celei mai mari televiziuni din România.

La modul foarte sincer, și eu vă întreb pe dumneavoastră ca om de sport, chiar credeți că această întrebare despre calificare pleacă de la o variantă ... măcar pe jumătate realistă? Eu vă întreb, nefiind microbistă, ci doar așa, din informațiile pe care le citesc. Adriana Săftoiu

Cât ar fi cota? 10 la 1?

De cea mai bună calitate umorul (sarcasmul?) doamnei Săftoiu. Tocmai clamându-și lipsa lipsa de expertiză în materie de microbism, șefa TVR spune ce știe cam tot românul. Șansele ca naționala să treacă de baraj și să se califice la Mondial sunt minuscule.

Dacă dorim să ne afișăm de patrioți, putem umfla baloane de săpun câte vrem, dar adevărul este că probabilitatea de nu merge peste Ocean la Mondial este mult mai mare decât aceea de a merge.

Nu știu cât ar fi o cotă corectă dacă participarea versus neparticiparea s-ar juca la pariuri. Și se va juca, nu scapă ocazia asta bet-urile câtă frunză, câtă iarbă. 10 la 1? Mai mult?

Nepopulară

Spre deosebire de mulți compatrioți, Adriana Săftoiu își permite un exercițiu de sinceritate. Nu doar își permite, dar îl și asumă obligată de funcție.

Între promisiunea iluzorie de a cumpăra Mondialul și presiunea de retehnologiza instituția, toate acestea într-un moment în care bugetul pe 2026 lipsește (de ce?!), directoarea alege varianta nepopulară. Nepopulară, dar profesionistă.

E de urmărit și dacă Adriana Săftoiu va reuși să fie consecventă în cazul unei calificări, așa improbabile cum apare aceasta acum.   

Spaime ancestrale

De partea cealaltă, deținătorul actual al drepturilor, Antena 1, rămâne deocamdată cu un portofoliu supradimensionat în brațe.

E posibil ca pe traseu să apară mușterii, dar acum e clar că cineva pe acolo s-a aruncat mai mult decât era cazul plătind cele 15 sau mai multe milioane de euro. Lucru valabil și pentru Pro TV care a cumpărat Premier League, vizibil doar contra cost pe platforma Voyo.

În rest, spaima noastră, a celor de o anumită vârstă, este să nu ajungem din nou, nu știu cum, să vedem meciurile tot pe bulgari! 

