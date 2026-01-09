FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute +55 foto
FCSB/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute

alt-text Alexandru Smeu , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 17:48
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 18:05
  • FCSB - Beșiktaș 1-2. Elevii lui Elias Charalambous au pierdut singurul amical disputat în cantonamentul din Antalya.

Elevii lui Elias Charalambous au avut mai multe ocazii în prima parte a meciului, încercând să deschidă scorul prin Darius Olaru și Daniel Bîrligea, însă fără succes.

Antalya, sub furtună! Istanbul, rău! FOTO. Alarmă în zona echipelor din Liga 1. Plouă tare, iar vântul e insuportabil » Frică de inundații. Ce au făcut turcii
Citește și
Antalya, sub furtună! Istanbul, rău! FOTO. Alarmă în zona echipelor din Liga 1. Plouă tare, iar vântul e insuportabil » Frică de inundații. Ce au făcut turcii
Citește mai mult
Antalya, sub furtună! Istanbul, rău! FOTO. Alarmă în zona echipelor din Liga 1. Plouă tare, iar vântul e insuportabil » Frică de inundații. Ce au făcut turcii

Cu Andre Duarte pe linia de fund, FCSB a reușit să blocheze atacurile echipei lui Sergen Yalcin în prima repriză.

În actul secund, Mamadou Thiam a deschis scorul în minutul 68, după o acțiune colectivă, însă turcii au răspuns imediat prin Sami Bircan ('70) și Jota Silva ('75).

Ultimul sfert de oră a găsit-o pe FCSB în atac, în încercarea de a egala situația pe tabelă, însă defensiva celor de la Beșiktaș nu a cedat.

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+55 Foto
labels.photo-gallery

FCSB - Beșiktaș 1-2

  • Au marcat: Thiam '68 / Sami Bircan '70, Jota Silva '75

Min. 90+3 - Final de meci! FCSB pierde singurul amical pe care îl dispută în cantonamentul din Antalya.

Min. 75 - GOL BEȘIKTAȘ! Jota Silva primește o pasă de la Milot Rashica, în marginea careului. Portughezul șutează puternic, pe colțul lung, și înscriere.

Min. 70 - GOL BEȘIKTAȘ! Jota Silva a pasat către Ahmet Sami Bircan, care, rămas singur cu Luka Zima, a șutat pe colțul scurt și a înscris.

Min. 68 - GOOOOOL FCSB! Octavian Popescu primește o pasă la marginea careului și îi oferă balonul lui Mamadou Thiam, care șutează pe colțul lung și înscrie.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min.45+1- Final de primă repriză!

Min.45 - Ratare uriașă a lui Bîrligea. Șutul acestuia din careul mic l-a depășit pe Destanoglu, însă un fundaș al turcilor s-a sacrificat și a scos mingea din apropierea liniei porții. Miculescu a încercat să urmărească, dar și-a călcat un adversar.

Min.41 - Pantea este deposedat ușor la mijlocul terenului, Beșiktaș duce mingea în flancul drept la Rashica. Kosovarul centrează în jurul punctului de la 11 metri, de unde Kockcu reia direct pe centrul porții, direct în brațele lui Târnovanu.

Min.34 - Șansă bună de gol ratată de FCSB. Olaru și Bîrligea scapă pe un contraatac doi contra doi, mingea ajunge la atacantul campioanei, care șutează telefonat din preajma careului de 16 metri. Acesta a alunecat în momentul execuției.

Min.32 - Radunovic pasează greșit într-o zonă periculoasă, Cerny interceptează, îi pasează lui Kockcu, însă șutul său de la marginea careului este blocat și mingea iese în corner.

Min.25 - Olaru șutează puternic cu piciorul stâng de la aproximativ 20 de metri , dar mingea lovește doar stâlpul porții apărate de Destanoglu.

Min.16 -Târnovanu are o intervenție excelentă la încercarea lui Kokcu din marginea careului.

Constantin Budescu, fost jucător la FCSB, se află și el în incinta complexului pentru a urmări partida.

Min.2 - FCSB a cerut penalty! Olaru a fost busculat în careu de un adversar, dar „centralul” partidei a lăsat jocul să continue.

Min.1 - Start de meci în Antalya!

Meciul a putut fi urmărit aici:

Andre Duarte este titular la debutul pentru FCSB, în timp ce în linia mediană, campioana a ales să folosească un cuplu inedit de mijlocași format din Cisotti și Chiricheș.

De partea cealaltă, în primul „11” al celor de la Beșiktaș se regăsesc 7 titulari din ultimul meci oficial, câștigat, scor 2-1 cu Fenerbahce, în prima etapă din Cupa Turciei

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic – Cisotti, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Toma – Bîrligea
    Rezerve: M.Popa, Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Alibec, D. Popa, Ciobanu, Politic, Oct. Popescu, Stoian, Thiam
    Antrenor: Elias Charalambous
  • Beșiktaș: Destanoglu – Bulut, Djalo, Topcu, R. Yilmaz, K.Yilmaz, Kokcu, Cerny, Rashica, Șahihn, Bircan,
    Rezerve: Bilgin, Yașar, Tiknaz, Ucan, Uduokhai, Sazdag, Silva, Pogda
    Antrenor: Sergen Yalcin
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute

16:00 Mihai Stoica este și el prezent la meci

Președintele CA al FCSB este și el prezent în tribune. Alături de acesta se mai află și Cosmin Moți, fostul jucător al lui Dinamo, în prezent directorul sportiv al celor de la Ludogorets.

15:58 Andre Duarte, căpitan la debut

FCSB păstrează tradiția nou-veniților, iar Andre Duarte este căpitan la debutul său pentru campioană.

15:55 Probleme pentru Vali Crețu

Veteranul celor de la FCSB a fost lăsat în afara lotului pentru acest duel.

Din informațiile GOLAZO.ro, fundașul nu s-a antrenat în ultimele zile, după ce ar fi acuzat o problemă la gât.

Florin Tănase nu este nici el pe foaia de joc. În cazul „decarului” campioanei lucrurile nu sunt grave. Acesta s-a antrenat normal și este menajat. Același lucru și în cazul lui Ionuț Cercel.

15:50 Secunzii lui Mircea Lucescu se află în tribune

Jerry Gane, Florin Constantinovici, Leo Toader, Marius Niculae și Răzvan Rotaru se află și ei în tribune.

Selecționerul era și el așteptat, dar a preferat să rămână în România, după ce s-a confruntat cu ceva probleme de sănătate la începutul acestui an.

De asemenea, de la FRF au mai venit Lucian Sânmărtean, Adrian Iencși, selecționerul U20, dar și Costin Curelea, selecționerul U21.

15:45 Mihai Popescu își susține colegii de pe margine

Mihai Popescu își face antrenamentul de recuperare în spatele terenului pe care colegii săi urmează să intre în doar câteva minute. Acesta ține cu tot dinadinsul să le fie alături acestora.

„Sunt bine, continuăm recuperarea”. pentru GOLAZO.ro

Auzind de risc, a râs: „Vedem dacă e de riscat sau nu”. A adăugat serios: „Nu riscăm nimic”

15:40 Fanii celor de la Beșiktaș s-au strâns la o terasă aflată în jurul arenei pentru a putea urmări partida

Mai mulți fani ai echipei din Turcia au ținut morțiș să-și vadă favoriții la lucru. Cum accesul spectacorilor pe stadion este interzis, aceștia s-au strâns la o terasă de lângă complex, singurul loc de unde se poate vedea în complex și pe teren.

Printre cei prezenți se numără foarte mulți copii.

15:30 Încălzirea celor de la FCSB

15 :15 Cu 45 de minute înainte de startul partidei vântul bate destul de tare

„Din motive tehnice, comentariul va fi doar în limba turcă. Accesul spectatorilor nu va fi permis, excepție făcând persoanele din cadrul cluburilor și reprezentanți ai echipelor naționale”, a anunțat FCSB, pe Facebook, despre meciul cu Beșiktaș.

Spre deosebire de restul echipelor aflate în Antalya, care au programate mai multe partide, FCSB a decis să joace un singur meci amical.

Din informațiile GOLAZO.ro, această decizie a fost luată de antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Motivul? Ambii susțin că stagiul de pregătire e creat tocmai pentru a avea cât mai multe antrenamente pentru a pune totul la punct înaintea celei de-a doua părți a sezonului.

FCSB va fi ultima echipă din Liga 1 ce va părăsi cantonamentul din Antalya. Campioana României se va întoarece în țară pe 15 ianuarie, urmând ca o zi mai târziu să evolueze pe terenul celor de la FC Argeș în prima etapă din Liga 1 programată în 2026.

FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (14 imagini)

FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB, cantonament în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+14 Foto
labels.photo-gallery

Lotul deplasat de FCSB pentru cantonamentul din Antalya

  • Portari: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Răzvan Udrea, Matei Popa
  • Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Andrei Dăncuș, Andre Duarte, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Mihai Popescu, Luca Ciobanu, Risto Radunovic
  • Mijlocași: Mihai Lixandru, Florin Tănase, Darius Olaru, David Miculescu, Octavian Popescu, Mihai Toma, Dennis Politic, David Popa, Juri Cisotti
  • Atacanți: Mamadou Thiam, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea, Denis Alibec

FCSB l-a vândut pe Adrian Șut

Înaintea confruntării cu Besktaș, FCSB l-a vândut pe Adrian Șut. Mijlocașul defensiv a plecat în Emiratele Arabe Unite, unde va semna cu Al-Ain.

3,8 milioane de euro
este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Format la ASA Târgu Mureș, Adrian Șut a mai evoluat la Unirea Jucu, Pandurii Târgu Jiu și Academica Clinceni, iar din 2020 este jucătorul FCSB.

În tricoul campioanei României, mijlocașul a adunat 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive.

  • Numai în această stagiune, Șut a adunat 29 de meciuri din cele 38 jucate.
  • În cele două sezoane în care FCSB a ieșit campioană, 2023-2024 și 2024-2025, Șut a jucat în 93 din cele 111 meciuri jucate în toate competițiile.

Mijlocașul român a strâns până acum opt selecții la echipa națională a României, unde a debutat pe 22 martie 2024, sub conducerea lui Edward Iordănescu.

Mircea Lucescu, spectator de lux la amicalul campioanei

Mircea Lucescu își dorea să plece în Turcia încă de pe 4 ianuarie, pentru a urmări echipele românești la lucru în cantonamentul din Antalya.

Așa cum GOLAZO.ro anunța luni, selecționerul a fost nevoit să-și anuleze deplasarea, după ce a intrat pe mâna cardiologilor la revenirea în țară. Lucescu se afla în Turcia, în momentul în care i s-a făcut rău.

Potrivit fanatik.ro, Il Luce le-a transmis colaboratorilor săi de la națională, Ionel Gane, Florin Constantinovici și Marius Niculae, că starea i s-a îmbunătățit, motiv pentru care ar putea fi prezent la amicalul de lux FCSB - Beșiktaș.

Selecționerul nu ar vrea să rateze amicalul campioanei, dar nici întâlnirea cu fosta sa echipă.

Lucescu a antrenat-o pe Beşiktaş în perioada 2002-2004, iar în primul său sezon pe banca turcilor a reușit să cucerească și titlul.

Un alt motiv pentru care selecționerul și-ar dori să meargă în Turcia este legat de faptul că barajul pentru CM 2026 bate la ușă.

  • Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie , de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
  • Se va juca pe arena lui Beșiktaș, la Istanbul.

Citește și

Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile”
Campionate
11:41
Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile”
Citește mai mult
Scandal la Cupa Africii Au amenințat că vor boicota meciul, dar s-au răzgândit după ce au văzut documentele: „E ilegal, se rezolvă în 7 zile”
„Florentino o să te dea afară” Conflict aprins între Diego Simeone și Vinicius » Intervenție dură a lui Xabi Alonso: „Nenorocitule!”
Campionate
11:19
„Florentino o să te dea afară” Conflict aprins între Diego Simeone și Vinicius » Intervenție dură a lui Xabi Alonso: „Nenorocitule!”
Citește mai mult
„Florentino o să te dea afară” Conflict aprins între Diego Simeone și Vinicius » Intervenție dură a lui Xabi Alonso: „Nenorocitule!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
turcia LIVE BESIKTAS fcsb cantonament antalya
Știrile zilei din sport
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
Gimnastica
09.01
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Citește mai mult
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Gimnastica
09.01
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Citește mai mult
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Superliga
09.01
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Citește mai mult
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Superliga
09.01
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Citește mai mult
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
21:32
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
00:18
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
23:39
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Superliga
09.01
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Citește mai mult
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Auto
09.01
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Citește mai mult
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Superliga
09.01
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Citește mai mult
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 
Superliga
09.01
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”
Citește mai mult
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 22 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share