FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute

FCSB - Beșiktaș 1-2. Elevii lui Elias Charalambous au pierdut singurul amical disputat în cantonamentul din Antalya.

Elevii lui Elias Charalambous au avut mai multe ocazii în prima parte a meciului, încercând să deschidă scorul prin Darius Olaru și Daniel Bîrligea, însă fără succes.

Cu Andre Duarte pe linia de fund, FCSB a reușit să blocheze atacurile echipei lui Sergen Yalcin în prima repriză.

În actul secund, Mamadou Thiam a deschis scorul în minutul 68, după o acțiune colectivă, însă turcii au răspuns imediat prin Sami Bircan ('70) și Jota Silva ('75).

Ultimul sfert de oră a găsit-o pe FCSB în atac, în încercarea de a egala situația pe tabelă, însă defensiva celor de la Beșiktaș nu a cedat.

FCSB - Beșiktaș 1-2

Au marcat: Thiam '68 / Sami Bircan '70, Jota Silva '75

Min. 90+3 - Final de meci! FCSB pierde singurul amical pe care îl dispută în cantonamentul din Antalya.

Min. 75 - GOL BEȘIKTAȘ! Jota Silva primește o pasă de la Milot Rashica, în marginea careului. Portughezul șutează puternic, pe colțul lung, și înscriere.

Min. 70 - GOL BEȘIKTAȘ! Jota Silva a pasat către Ahmet Sami Bircan, care, rămas singur cu Luka Zima, a șutat pe colțul scurt și a înscris.

Min. 68 - GOOOOOL FCSB! Octavian Popescu primește o pasă la marginea careului și îi oferă balonul lui Mamadou Thiam, care șutează pe colțul lung și înscrie.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min.45+1- Final de primă repriză!

Min.45 - Ratare uriașă a lui Bîrligea. Șutul acestuia din careul mic l-a depășit pe Destanoglu, însă un fundaș al turcilor s-a sacrificat și a scos mingea din apropierea liniei porții. Miculescu a încercat să urmărească, dar și-a călcat un adversar.

Min.41 - Pantea este deposedat ușor la mijlocul terenului, Beșiktaș duce mingea în flancul drept la Rashica. Kosovarul centrează în jurul punctului de la 11 metri, de unde Kockcu reia direct pe centrul porții, direct în brațele lui Târnovanu.

Min.34 - Șansă bună de gol ratată de FCSB. Olaru și Bîrligea scapă pe un contraatac doi contra doi, mingea ajunge la atacantul campioanei, care șutează telefonat din preajma careului de 16 metri. Acesta a alunecat în momentul execuției.

Min.32 - Radunovic pasează greșit într-o zonă periculoasă, Cerny interceptează, îi pasează lui Kockcu, însă șutul său de la marginea careului este blocat și mingea iese în corner.

Min.25 - Olaru șutează puternic cu piciorul stâng de la aproximativ 20 de metri , dar mingea lovește doar stâlpul porții apărate de Destanoglu.

Min.16 -Târnovanu are o intervenție excelentă la încercarea lui Kokcu din marginea careului.

Constantin Budescu, fost jucător la FCSB, se află și el în incinta complexului pentru a urmări partida.

Min.2 - FCSB a cerut penalty! Olaru a fost busculat în careu de un adversar, dar „centralul” partidei a lăsat jocul să continue.

Min.1 - Start de meci în Antalya!

Andre Duarte este titular la debutul pentru FCSB, în timp ce în linia mediană, campioana a ales să folosească un cuplu inedit de mijlocași format din Cisotti și Chiricheș.

De partea cealaltă, în primul „11” al celor de la Beșiktaș se regăsesc 7 titulari din ultimul meci oficial, câștigat, scor 2-1 cu Fenerbahce, în prima etapă din Cupa Turciei

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic – Cisotti, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Toma – Bîrligea

Rezerve: M.Popa, Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Alibec, D. Popa, Ciobanu, Politic, Oct. Popescu, Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Rezerve: Bilgin, Yașar, Tiknaz, Ucan, Uduokhai, Sazdag, Silva, Pogda

Antrenor: Sergen Yalcin

Președintele CA al FCSB este și el prezent în tribune. Alături de acesta se mai află și Cosmin Moți, fostul jucător al lui Dinamo, în prezent directorul sportiv al celor de la Ludogorets.

FCSB păstrează tradiția nou-veniților, iar Andre Duarte este căpitan la debutul său pentru campioană.

Veteranul celor de la FCSB a fost lăsat în afara lotului pentru acest duel.

Din informațiile GOLAZO.ro, fundașul nu s-a antrenat în ultimele zile, după ce ar fi acuzat o problemă la gât.

Florin Tănase nu este nici el pe foaia de joc. În cazul „decarului” campioanei lucrurile nu sunt grave. Acesta s-a antrenat normal și este menajat. Același lucru și în cazul lui Ionuț Cercel.

Jerry Gane, Florin Constantinovici, Leo Toader, Marius Niculae și Răzvan Rotaru se află și ei în tribune.

Selecționerul era și el așteptat, dar a preferat să rămână în România, după ce s-a confruntat cu ceva probleme de sănătate la începutul acestui an.

De asemenea, de la FRF au mai venit Lucian Sânmărtean, Adrian Iencși, selecționerul U20, dar și Costin Curelea, selecționerul U21.

Mihai Popescu își face antrenamentul de recuperare în spatele terenului pe care colegii săi urmează să intre în doar câteva minute. Acesta ține cu tot dinadinsul să le fie alături acestora.

„Sunt bine, continuăm recuperarea”. pentru GOLAZO.ro

Auzind de risc, a râs: „Vedem dacă e de riscat sau nu”. A adăugat serios: „Nu riscăm nimic”

Mai mulți fani ai echipei din Turcia au ținut morțiș să-și vadă favoriții la lucru. Cum accesul spectacorilor pe stadion este interzis, aceștia s-au strâns la o terasă de lângă complex, singurul loc de unde se poate vedea în complex și pe teren.

Printre cei prezenți se numără foarte mulți copii.

„Din motive tehnice, comentariul va fi doar în limba turcă. Accesul spectatorilor nu va fi permis, excepție făcând persoanele din cadrul cluburilor și reprezentanți ai echipelor naționale”, a anunțat FCSB, pe Facebook, despre meciul cu Beșiktaș.

Spre deosebire de restul echipelor aflate în Antalya, care au programate mai multe partide, FCSB a decis să joace un singur meci amical.

Din informațiile GOLAZO.ro, această decizie a fost luată de antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Motivul? Ambii susțin că stagiul de pregătire e creat tocmai pentru a avea cât mai multe antrenamente pentru a pune totul la punct înaintea celei de-a doua părți a sezonului.

FCSB va fi ultima echipă din Liga 1 ce va părăsi cantonamentul din Antalya. Campioana României se va întoarece în țară pe 15 ianuarie, urmând ca o zi mai târziu să evolueze pe terenul celor de la FC Argeș în prima etapă din Liga 1 programată în 2026.

Lotul deplasat de FCSB pentru cantonamentul din Antalya

Portari: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Răzvan Udrea, Matei Popa

Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Răzvan Udrea, Matei Popa Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Andrei Dăncuș, Andre Duarte, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Mihai Popescu, Luca Ciobanu, Risto Radunovic

Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Andrei Dăncuș, Andre Duarte, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Mihai Popescu, Luca Ciobanu, Risto Radunovic Mijlocași: Mihai Lixandru, Florin Tănase, Darius Olaru, David Miculescu, Octavian Popescu, Mihai Toma, Dennis Politic, David Popa, Juri Cisotti

Mihai Lixandru, Florin Tănase, Darius Olaru, David Miculescu, Octavian Popescu, Mihai Toma, Dennis Politic, David Popa, Juri Cisotti Atacanți: Mamadou Thiam, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea, Denis Alibec

FCSB l-a vândut pe Adrian Șut

Înaintea confruntării cu Besktaș, FCSB l-a vândut pe Adrian Șut. Mijlocașul defensiv a plecat în Emiratele Arabe Unite, unde va semna cu Al-Ain.

3,8 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Format la ASA Târgu Mureș, Adrian Șut a mai evoluat la Unirea Jucu, Pandurii Târgu Jiu și Academica Clinceni, iar din 2020 este jucătorul FCSB.

În tricoul campioanei României, mijlocașul a adunat 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive.

Numai în această stagiune, Șut a adunat 29 de meciuri din cele 38 jucate.

În cele două sezoane în care FCSB a ieșit campioană, 2023-2024 și 2024-2025, Șut a jucat în 93 din cele 111 meciuri jucate în toate competițiile.

Mijlocașul român a strâns până acum opt selecții la echipa națională a României, unde a debutat pe 22 martie 2024, sub conducerea lui Edward Iordănescu.

Mircea Lucescu, spectator de lux la amicalul campioanei

Mircea Lucescu își dorea să plece în Turcia încă de pe 4 ianuarie, pentru a urmări echipele românești la lucru în cantonamentul din Antalya.

Așa cum GOLAZO.ro anunța luni, selecționerul a fost nevoit să-și anuleze deplasarea, după ce a intrat pe mâna cardiologilor la revenirea în țară. Lucescu se afla în Turcia, în momentul în care i s-a făcut rău.

Potrivit fanatik.ro, Il Luce le-a transmis colaboratorilor săi de la națională, Ionel Gane, Florin Constantinovici și Marius Niculae, că starea i s-a îmbunătățit, motiv pentru care ar putea fi prezent la amicalul de lux FCSB - Beșiktaș.

Selecționerul nu ar vrea să rateze amicalul campioanei, dar nici întâlnirea cu fosta sa echipă.

Lucescu a antrenat-o pe Beşiktaş în perioada 2002-2004, iar în primul său sezon pe banca turcilor a reușit să cucerească și titlul.

Un alt motiv pentru care selecționerul și-ar dori să meargă în Turcia este legat de faptul că barajul pentru CM 2026 bate la ușă.

Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie , de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Se va juca pe arena lui Beșiktaș, la Istanbul.

