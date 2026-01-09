Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 

Dinamo se pregătește de demolarea arenei din Ștefan cel Mare, care e programată să înceapă pe 19 ianuarie

„Câinii” pregătesc un eveniment special pentru ca fanii să-și poată lua „La revedere” de la stadionul inaugurat în 1951.

Până când vor fi anunțate detalii, dinamoviștii au publicat un video-omagiu pentru arena din Ștefan cel Mare 7-9.

Imagini de arhivă cu Parcul Dinamo, apoi clipuri cu câteva dintre cele mai importante meciuri din istoria lui Dinamo, internă și europeană, apar proiectate pe zidurile stadionului și pe scaune.

Câteva cuvinte emoționante însoțesc acest video, postat de o pagina a fanilor, Tribuna Dinamo, cu CS Dinamo și FC Dinamo etichetate într-o colaborare pe Instagram:

„Încă de la primii pași ți-ai dat seama că aici nu e doar o Groapă. Aici ai crescut și ai învățat ce înseamnă pasiunea. Aici a fost mereu casa ta și refugiul tău. Aici ai simțit emoții pe care nu știai că le poți avea. Aici te-ai întors indiferent cât de greu a fost.

Urmează un nou capitol, în care trebuie să învățăm să spunem adio. Timpul nu iartă pe nimeni, astfel că decorul necesită o schimbare. Însă noi tot aici vom fi, pentru că buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”.

Cele două galerii s-au unit pentru o imagine istorică

Acum 5 zile, într-un gest simbolic, cele două galerii ale lui FC Dinamo, „Peluza Cătălin Hîldan” și „FCD Sud”, au făcut o fotografie împreună în Ștefan cel Mare, cu mesajul: „Un sigur mare FCD”.

FOTO. Cum va arăta noul stadion Dinamo

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Stadionul de 117 milioane de euro va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

