 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia

  • Cecile Canqueteau-Landi, antrenoarea lui Jordan Chiles, a explicat de ce crede că americanca merită medalia de bronz de la JO 2024, în locul Anei Bărbosu.

Ana Maria Bărbosu și Jordan Chiles au fost protagonistele unuia dintre cele mai tensionate momente de la Jocurile Olimpice din 2024.

Antrenoarea lui Jordan Chiles a rememorat momentul pierderii medaliei

Întrebată despre clipele tensionate, care au adus medalia de bronz a probei de sol în palmaresul Anei Bărbosu, Cecile Canqueteau-Landi a explicat, la podcastul The Line:

„Când a venit nota, valoarea pentru execuție era cu o zecime mai mică decât credeam că poate obține.

Riscul pe care îl ai când te duci la arbitri și faci contestație este că nota poate crește sau poate scădea.

M-am uitat la Jordan și ea a zis «Fă-o! Nu am nimic de pierdut, sunt pe 5 acum». Dacă era să fie mai mică nota, era pe 6 sau 7, ceea ce nu conta. Dacă urca, era pe locul 3. Așa că am alergat spre arbitri și am făcut contestație.

Nu am avut multe speranțe, pentru că rar se modifică (n.r. nota).

Apoi, eu îmi puneam lucrurile în geantă și am ridicat privirea să urmăresc reluarea. Jordan era lipită de ecran. M-a lovit în umăr și a spus: „Oh, Doamne!”.

Am ridicat privirea și era schimbat (n.r. - clasamentul). A trecut de pe locul 5 pe locul 3.

Plângea, țipa, se tăvălea pe jos. Ea își dorea foarte mult medalia olimpică individuală, luase deja aurul cu echipa. Își dorea enorm asta.

A doua zi am auzit că România, care căzuse de pe 3 pe 4, a făcut la rândul ei contestație, reclamând că a noastră nu fusese depusă într-un minut. Eu am făcut-o cât de repede am putut, dar n-am cronometrat.

Dar dacă era făcută prea târziu contestația noastră, de ce au acceptat să mai schimbe clasamentul? Trebuia să spună că e prea târziu!

Apoi am depus mărturie, în care am explicat ce am făcut. După aceea ne-au sunat și ne-au spus că îi vor lua medalia lui Jordan. Eu nu aveam dovada că o făcusem sub un minut”.

  • Medalia lui Jordan Chiles a fost retrasă după ce România a făcut contestație, susținând că Cecile Canqueteau-Landi a depășit timpul admis pentru a contesta nota.
Documentarul despre Simone Biles, probă în cazul Barbosu - Chiles

Totuși, antrenoarea din Franța a profitat de filmarea unui documentar despre Simone Biles, pentru a avea probe în proces:

„Am ajuns în Franța pentru a-mi vizita familia. Și-am spus dintr-o dată: «Oh, Doamne! Simone a filmat documentarul pentru Netflix, am avut microfonul și oamenii care ne-au filmat!». Am sunat-o pentru a-i cere acea secvență.

A găsit-o, făcusem contestația în 47 secunde. Am spus: «E sub un minut!». Am făcut apel și e încă în proces, la Tribunalul din Elveția”.

  • Totuși, probele depuse de România la TAS ar indica faptul că Cecile Canqueteau-Landi de-abia pleca din spațiul tehnic după timpul pe care l-a menționat.

Antrenoarea lui Chiles: „Așteptăm decizia ca Jordan să fie a treia”

Antrenoarea spune că nu dorește discreditarea performanței Anei Barbosu.

„Noi nu vrem ca sportiva româncă să piardă medalia, dar Jordan vrea ca rezultatul să fie oficial. Așteptăm decizia ca Jordan să fie a treia. Ea și-a păstrat și medalia. Sperăm ca decizia să vină în prima parte a lui 2026”, a încheiat antrenoarea originară din Franța.

Cum funcționează sistemul de depunere a contestațiilor

Din momentul în care nota este afișată pe ecran, antrenoarea sportivei respective are doar un minut pentru a ajunge la masa arbitrilor și să anunțe că vrea să depună o contestație.

„Spațiul în care stau sportivii și antrenorii este apropiat de cel al corpului de arbitraj. Durează aproximativ 15 secunde să ajungi din spațiul antrenorilor până la masa arbitrelor. Simularea a fost făcută fără nimeni altcineva în sală!", au explicat specialiștii pentru GOLAZO.ro.

După anunțul verbal al faptului că vrei să depui contestație, ai 4 minute la dispoziție să o întocmești în scris sau electronic.

Ce s-a întâmplat la Jocurile Olimpice 2024

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Barbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

Cum arătă clasamentul probei de sol:

  • Rebeca Andrade - 14.166
  • Simone Biles - 14.133
  • Ana Maria Barbosu - 13.700
  • Sabrina Voinea - 13.700
  • Jordan Chiles - 13.666
  • Alice D'Amato - 13.600
  • Rina Kishi - 13.166
  • Ou Yushan - 13.000
  • Manila Esposito - 12.133

Performanța americanei Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitrii, majorându-i nota la 13.766.

Cu noua notă, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Barbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Echipa Olimpică a României nu s-a dat bătută și, la începutul lunii august, a depus o contestație către TAS prin care cerea anularea modificării în favoarea lui Jordan Chiles.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Barbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles își poate recupera medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian.

Deși au trecut peste 15 luni de la recurs, cazul nu a fost soluționat definitiv.

