Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”

Impresara Anamaria Prodan a povestit pentru GOLAZO.ro cum s-a realizat transferul lui Louis Munteanu în MLS.

Anamaria Prodan (53 de ani), impresara care a intermediat transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj la D.C. United, a dezvăluit câteva detalii interesante din culisele tranzacției de 6 milioane de euro, cea mai valoroasă din istoria clubului american.

Anamaria Prodan: „D.C. United l-a ales pe Louis Munteanu dintr-o listă de 17 atacanți din toată lumea”

Afacerea s-a bazat pe relațiile pe care impresara și le-a construit în Statele Unite, unde locuiește de mai mulți ani.

„Îl cunosc pe proprietarul clubului, Jason Levien. Știam că D.C. United plănuia să investească pentru sezonul viitor într-un fotbalist tânăr U22 de top, iar eu l-am propus pe Louis Munteanu lui Jason Levien și antrenorului Rene Weiler.

În general, eu am ce caută echipele înainte să înceapă perioada de transferuri”, a explicat Anamaria Prodan pentru GOLAZO.ro.

Decizia de a-l achiziționa pe golgheterul tricolor nu a fost deloc simplă. „D.C. United l-a ales pe Louis dintr-o listă de 17 atacanți internaționali”, a subliniat impresara.

Louis Munteanu, transferat la D.C. United de fostul impresar al lui Mesut Ozil

Anamaria Prodan recunoaște însă că un rol esențial în concretizarea transferului l-a avut Erkut Sogut, fostul impresar al lui Mesut Ozil, numit din septembrie 2025 Director Executiv pentru Operațiuni Fotbalistice al clubului D.C. United.

Avocat sportiv de renume internațional, Sogut are un CV impresionant, fiind cunoscut în fotbalul mondial drept unul dintre cei mai influenți agenți și consultanți.

„Erkut este numărul 1, după proprietarii clubului. El face echipa împreună cu Rene Weiler. Este primul transfer pe care îl fac cu el.

Este un profesionist desăvârșit. Un negociator de top. Foarte manierat și foarte deștept. Este un adevărat câștig pentru D.C. United”, a spus Anamaria Prodan pentru GOLAZO.ro.

Antrenorul Rene Weiler l-a dorit tare mult pe Louis Munteanu, iar Erkut Sogut a făcut tot posibilul ca transferul să se realizeze. Patronul, Jason Levien, la fel. L-a dorit foarte tare pe Louis Anamaria Prodan, agent FIFA

Anamaria Prodan se cunoaște de 10 ani cu Rene Weiler: au colaborat la transferul lui Stanciu la Anderlecht

Colaborarea dintre Anamaria Prodan și Erkut Sogut s-a creat firesc, având în vedere că Sogut l-a propus pe elvețianul Rene Weiler ca antrenor la D.C. United, iar impresara îl cunoaște pe Weiler de aproape 10 ani.

În 2016, Rene Weiler și Anamaria Prodan au colaborat la transferul lui Nicolae Stanciu de la Steaua la Anderlecht.

În noiembrie 2025, tehnicianul lui D.C United a fost însoțit de Anamaria Prodan la meciul CFR Cluj - Rapid (3-0) pentru a-l monitoriza la lucru pe Louis Munteanu.

Louis Munteanu, adus la D.C. United cu statut de superstar

Louis Munteanu a fost prezentat oficial de D.C. United pe 5 ianuarie. Atacantul român, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract valabil trei ani și jumătate până în vara sezonului 2028‑29, cu opțiune pentru sezonul 2029‑30.

Gruparea din Washington a precizat că atacantul tricolor va evolua pentru „Black and Red” în calitate de Designated Player - un statut special în Major League Soccer ce permite clubului să depășească plafonul salarial convențional pentru a aduce jucători de calibru ridicat.

Designated Players sunt de obicei:

fotbaliști cu experiență internațională sau staruri consacrate;

tineri talentați cu potențial mare, pe care cluburile îi consideră investiții pentru viitor.

David Beckham a fost primul Designated Player din istoria MLS.

1,2 milioane de euro pe an ar urma să încaseze Louis Munteanu, cu tot cu bonusuri, la D.C. United

Erkut Sogut: „Louis este un atacant tânăr și dinamic”

Louis Munteanu a fost descris în termeni elogioși de conducerea clubului american.

„Louis este un atacant tânăr și dinamic, ale cărui calități de finalizare și versatilitate completează perfect grupul nostru ofensiv”, a declarat Dr. Erkut Sogut, directorul operațiunilor fotbalistice al lui D.C. United.

„Mișcările sale fără minge, energia constantă, abilitatea de a crea spații și instinctul de finalizare în careul advers adaugă o dimensiune suplimentară atacului nostru.

Câștigarea Ghetei de Aur în SuperLiga, în primul său sezon la CFR Cluj, este o dovadă a eticii sale de muncă și a instinctului natural de a marca.

Experiența europeană acumulată la o vârstă atât de fragedă îl diferențiază de alți jucători, iar asta ne-a motivat să-l aducem la club. Suntem încântați să îl întâmpinăm în District”, a mai precizat Erkut Sogut în comunicatul prin care Louis Munteanu a fost prezentat oficial la DC United.

Experiența europeană acumulată la o vârstă atât de fragedă îl diferențiază de alți jucători, iar asta ne-a motivat să-l aducem la club. Suntem încântați să îl întâmpinăm în District”, a mai precizat Erkut Sogut în comunicatul prin care Louis Munteanu a fost prezentat oficial la DC United.

Sunt extrem de încântat să mă alătur echipei D.C. United. Washington este un oraș uimitor, iar această mutare înseamnă foarte mult pentru mine. Discuțiile cu antrenorul principal René Weiler și cu directorul sportiv Dr. Erkut Sogut mi-au arătat clar că aici se construiește ceva special. Sunt mândru să fac parte din acest proiect Louis Munteanu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport