Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice"  
Corina Moroșan FOTO Facebook
Gimnastica

Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 21:32
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 22:20
  • Corina Moroșan, 59 de ani, și-a încheiat conturile cu Federația Română de Gimnastică.
  • Decizia vine și în urma scandalurilor care a avut-o drept protagonistă pe Camelia Voinea.
  • Moroșan spune că unul dintre motive a fost lipsa unei viziuni la nivel de federație.
  • Toate detalii, plus un scurt interviu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, cu antrenoarea, în rândurile de mai jos.

Antrenoarea federală a unuia dintre loturile României, Corina Moroșan, și-a depus demisia din funcție din cauza scandalurilor avute cu Camelia Voinea, antrenoarea care o pregătește pe fiica ei, Sabrina Voinea.

Înțelegerea a fost terminată cu acordul părților, fără ca Moroșan să fie întrebată despre motivele care au dus la această decizie.

Loturile feminine ale României de gimnastică artistică sunt următoarele:

Lot 1

  • Sportivă: Sabrina Maneca Voinea
  • Antrenor principal: Camelia Voinea
  • Antrenor secund: Dan Potra
  • Coregraf: Maria Fumea (permanent)
  • Maseur: Răzvan Spirescu (angajat FRG)
  • Medic: Rășcu Mihai

Lot 2

  • Sportive: Mara Ceplinschi, Denisa Golgotă, Amalia Ghigoarță, Anamaria Mihăescu
  • Antrenor principal: Corina Moroșan
  • Antrenor secund: Sebastian Nemeș (cu jumătate de normă)
  • Medic: Minculescu Cozeta
  • Kinetoterapeut: Foti Tona (part-time)
  • Coregraf: Cezara Blijou (plătit temporar)
  • Maseur: Radu Marius (cu contract de activitate sportivă)

Antrenoarea care a readus-o pe Ana Maria Bărbosu în prim-planul gimnasticii mondiale, după ce medaliata noastră de la JO Paris a dorit să se retragă, a decis să renunțe la postul de antrenor federal din cauza divergențelor cu Ioan Suciu, președintele FRG, și Camelia Voinea.

Corina Moroșan: „Nu mai puteam lucra în acel mediu”

După scandalurile nenumărate cu Camelia Voinea drept protagonistă, FRG a chemat-o la Comisia de Disciplină pe Corina Moroșan. Aceasta din urmă a refuzat prezența, dar își va trimite avocatul.

CV Corina Moroșan

  • 1999 - 2013: antrenor lotul național feminin Marea Britanie
  • 2013 – 2018: antrenor lotul junioare național feminin Belgia
  • 2020 – 2025: antrenor federal lot național feminin România

Corina Moroșan a acceptat un scurt interviu cu GOLAZO.ro, în exclusivitate, în care a povestit cea ce s-a întâmplat de când a revenit în România, pentru a antrena lotul național de gimnastică feminină.

Doamnă Moroșan, e adevărată informația că v-ați dat demisia?

Da. Pe 27 decembrie am depus-o și mi-a fost acceptată. Nu mai puteam lucra în acel mediu. Ați scris și dumneavoastră despre o mulțime de întâmplări din interiorul loturilor de gimnastică. Nu am interacționat cu nimeni de la FRG, nu m-au întrebat nimic, totul s-a făcut prin avocat. Nu aveam nicio îndoială că or să fie de acord cu demisia.

E adevărat și că v-au convocat la Comisia de Disciplină a FRG?

Da, am primit o înștiințare. Nici acum nu știu ce e în acel dosar, deși înștiințarea a venit înainte de sărbători. Nu înțeleg de ce m-au chemat pe mine.

Corina Moroșan: „Lipsa de viziune m-a deranjat”

Dar măcar să mergeți ca să vă spuneți of-ul?

Pentru ce? Și cui să-l spun? Pentru mine e clar, ăsta a fost și motivul pentru care m-am hotărât să închei. Situația a trenat și nu s-a rezolvat nimic, iar asta a fost pierdere de vreme. Lipsa de viziune m-a deranjat, și aici mă refer la dizolvarea loturilor naționale, iar eu nu am mai văzut un viitor.

Nu am știut încotro s-o mai apuc. Iar fetele, de când au venit de la Mondiale, nu s-au mai antrenat de două ori pe zi. Timp esențial, de pus la punct pregătirea fizică, învățarea unor elemente noi. E important și că l-am pierdut pe Sebi (n.r. - Sebastian Nemeș, antrenor secund) și nu s-a găsit nicio soluție să revină. Și ce puteam să fac de una singură? Că efectiv eram de una singură. S-a desființat tot colectivul. Și e greu să găsești alți oameni la fel de buni.

Ați vrut liniște până la urmă?

În principal liniște, pentru că am făcut lucruri pentru mine, pentru sănătatea mea. Stresul ajunsese maxim și, efectiv, simțeam că nu mai reușesc să gestionez toată situația. Iar, repet, nu am văzut o viziune. Când văd ce investiții fac alte echipe, ce condiții de pregătire și recuperare au, ce staff deplasează și utilizează în pregătire și competiții... La noi există dorință, talent și muncă, dar cam atât.

Cum au primit fetele vestea?

Vă dați seama că nu bine, dar ele oricum speră că o să se facă, o să se schimbe. Poate sub altă formă, nu știu, eu în momentul ăsta chiar nu văd cum. Denisa nu știu dacă o să mai continue. Asta nu e bine, e păcat. După munca asta și după revenirea asta așa de bună să se oprească…

Cu ce gânduri rămâneți și ce urmează pentru dumneavoastră?

Eu am vrut să renunț după JO Paris 2024, pentru că mi-am îndeplinit obiectivul. Dar am vrut să continui și cu Denisa, pentru că-și dorea foarte mult. Și noi.

Mă uit înapoi cu satisfacție la calificarea echipei la Paris, la medalia Anei, la progresele fetelor din acest an și sper ca ele să continue. Eu mă opresc aici, fără păreri de rău și despre restul vom mai discuta.

Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, nu a putut fi contactat până la ora publicării acestui articol pentru a comenta decizia Corinei Moroșan.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

demisie gimnastica Ioan Suciu camelia voinea Corina Moroșan
