Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul clubului englez Tottenham, este aproape de un transfer în Serie A, potrivit presei din Italia.

Jurnalistul italian Nicolo Schira a oferit detalii de ultimă oră despre negocieri.

Mai multe formații din Serie A îl au pe Radu Drăgușin în vizor, însă, în pole-position se află AS Roma, care discută deja cu Tottenham.

Radu Drăgușin, aproape de un colos din Serie A

Cele două cluburi sunt aproape de a se înțelege pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare.

„Radu Drăgușin e tot mai aproape de un transfer la AS Roma de la Tottenham, un împrumut cu opțiune de cumpărare, care ar putea deveni o obligație la îndeplinirea anumitor condiții. Pentru fundașul central este gata un contract până în 2030”, a scris Nicolo Schira, pe X.

Radu #Dragusin is getting closer to #ASRoma from #Tottenham on loan with the option to buy, which could become an obligation upon reaching certain conditions. For the centre-back ready a contract until 2030. #transfers #THFC https://t.co/D9MY8YNtlN — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2026

Impresarul lui Radu Drăgușin a confirmat demersurile făcute de oficialii „capitolinilor” pentru a-l transfera pe jucător.

„Prima dată, Roma s-a interesat, eu n-am vorbit direct cu cei de acolo. Am auzit că ar fi trimis ceva către club. Trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Tottenham, apoi o să vorbesc și eu cu ei. Așteptăm, suntem aici și vom vedea în zilele următoare. Suma este mult mai mare decât cea de 15 milioane de euro”, a spus Florin Manea, conform digisport.ro.

22.000.000 de euro este cota de transfer al lui Radu Drăgușin, potrivit transfermarkt.com

Discuțiile decisive pentru mutarea românului ar urma să aibă loc sâmbătă, scrie gsp.ro, care citează surse din anturajul lui Drăgușin.

Radu Drăgușin a bifat primele minute din acest sezon

Jucătorul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, la finalul lunii ianuarie, contra celor de la Elfsborg, în ultimul meci al fazei principale a Europa League, 3-0.

Fundașul român a revenit în angrenajul celor de la Tottenham la mijlocul lunii decembrie, când a fost rezervă neutilizată cu Liverpool, 1-2.

Radu Drăgușin a fost introdus pe teren, în duelul cu Crystal Palace de pe 28 decembrie 2025, încheiat cu victoria oaspeților, 1-2.

Stoperul român a fost aproape de gol la prima sa atingere, însă a reluat puțin peste poartă o recentrare a lui Richarlison, în urma unei faze fixe.

M-am simțit normal din nou. Mi-a fost dor de acest sentiment, de atmosferă, de fani, de colegii mei de pe teren, de fotbal… Sunt atât de fericit acum. Radu Drăguși, după Tottenham - Crystal Palace 1-2

Ulterior, fundașul crescut de Juventus a fost pe bancă la partidele cu Brentford, Sunderland și Bournemouth, fără să fie însă folosit de Thomas Frank.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport