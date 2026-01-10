- Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul clubului englez Tottenham, este aproape de un transfer în Serie A, potrivit presei din Italia.
- Jurnalistul italian Nicolo Schira a oferit detalii de ultimă oră despre negocieri.
Mai multe formații din Serie A îl au pe Radu Drăgușin în vizor, însă, în pole-position se află AS Roma, care discută deja cu Tottenham.
Radu Drăgușin, aproape de un colos din Serie A
Cele două cluburi sunt aproape de a se înțelege pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare.
„Radu Drăgușin e tot mai aproape de un transfer la AS Roma de la Tottenham, un împrumut cu opțiune de cumpărare, care ar putea deveni o obligație la îndeplinirea anumitor condiții. Pentru fundașul central este gata un contract până în 2030”, a scris Nicolo Schira, pe X.
Impresarul lui Radu Drăgușin a confirmat demersurile făcute de oficialii „capitolinilor” pentru a-l transfera pe jucător.
„Prima dată, Roma s-a interesat, eu n-am vorbit direct cu cei de acolo. Am auzit că ar fi trimis ceva către club. Trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Tottenham, apoi o să vorbesc și eu cu ei. Așteptăm, suntem aici și vom vedea în zilele următoare. Suma este mult mai mare decât cea de 15 milioane de euro”, a spus Florin Manea, conform digisport.ro.
Discuțiile decisive pentru mutarea românului ar urma să aibă loc sâmbătă, scrie gsp.ro, care citează surse din anturajul lui Drăgușin.
Radu Drăgușin a bifat primele minute din acest sezon
Jucătorul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, la finalul lunii ianuarie, contra celor de la Elfsborg, în ultimul meci al fazei principale a Europa League, 3-0.
Fundașul român a revenit în angrenajul celor de la Tottenham la mijlocul lunii decembrie, când a fost rezervă neutilizată cu Liverpool, 1-2.
Radu Drăgușin a fost introdus pe teren, în duelul cu Crystal Palace de pe 28 decembrie 2025, încheiat cu victoria oaspeților, 1-2.
Galerie foto (8 imagini)
Stoperul român a fost aproape de gol la prima sa atingere, însă a reluat puțin peste poartă o recentrare a lui Richarlison, în urma unei faze fixe.
M-am simțit normal din nou. Mi-a fost dor de acest sentiment, de atmosferă, de fani, de colegii mei de pe teren, de fotbal… Sunt atât de fericit acum. Radu Drăguși, după Tottenham - Crystal Palace 1-2
Ulterior, fundașul crescut de Juventus a fost pe bancă la partidele cu Brentford, Sunderland și Bournemouth, fără să fie însă folosit de Thomas Frank.