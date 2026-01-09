Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș

Andre Duarte a debutat azi la FCSB în amicalul împotriva lui Beșiktaș. 1-2. Un joc solid, sigur, combativ.

Stoperul portughez a fost înlocuit în minutul 57, când scorul era 0-0. FCSB a deschis scorul, dar Beșiktaș a marcat de două ori.

A intrat și Joyskim Dawa, în repriza secundă, revenit după grava accidentare de la genunchi.

Primul meci la FCSB, unul special pentru Andre Duarte vineri după-amiază, în complexul Gloria Sports Arena.

Andre Duarte, căpitan cu intuiție și plasament

Stoperul portughez, 28 de ani, nu a fost doar titular la debut, ci și căpitan la roș-albaștri la unicul amical al campionilor în cantonamentul din Antalya.

A fost cadoul lui Elias Charalambous pentru lusitan.

A făcut cuplu de stoperi cu Lixandru, Chricheș, în fața lor.

Încă din primele minute, excelentă intuiția lui Duarte. La fel, plasamentul pe teren. A blocat o centrare dificilă doar datorită inteligenței.

E calm, nu se alarmează deloc, depășește presingul adversarului cu eleganță, fentând cu călcâiul.

Duarte are probleme cu piciorul stâng. Dar nu riscă. Și nu se teme de contacte

Pe piciorul drept, e foarte bun. Pe stângul, nu e atât de sigur. Dar nu se complică, preferă să îndepărteze pericolul chiar dacă degajează în aut.

Oricine intră în zona lui nu poate trece de el. Încearcă să fie mereu primul la minge, chiar dacă uneori întârzie puțin și faultează.

Nu se teme de contacte. Curajos, iese direct în adversar, îi subtilizează mingea și declanșează contraatacul. La finalul tranziției rapide, Bîrligea a șutat pe lângă poartă.

Nu joacă singur. Are nevoie și de susținere

Doar că nu e singur în faza defensivă, nu poate rezolva toate situațiile complicate.

Cele două ocazii ale lui Beșiktaș în prima repriză au apărut în zona pe care ar fi trebuit să o acopere Chricheș.

Închizătorul era în spatele rivalului care a finalizat.

Duarte, înlocuit după 57 de minute. A revenit și Dawa

Duarte poate ajuta echipa și în ofensivă. Portughezul avansează la fiecare corner, căutând lovitura de cap.

Are 1,95 m, ar putea fi o armă la fazele fixe.

Cu Beșiktaș, a fost înlocuit în minutul 57, când scorul era 0-0.

Un debut solid, care confirmă calitățile noului fundaș central. Anunță din primul meci că a venit să fie titular.

Vineri a revenit și Joyskim Dawa, la 9 luni după ruptura de ligamente încrucișate suferită în martie, la naționala Camerunului.

FCSB a deschis scorul (Thiam 68), dar Beșiktaș a marcat de două ori: Ahmet Sami Bircan (70) și Jota Silva (75).

