Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general

În deșertul din Arabia Saudită, unde raliul se derulează între 3 și 17 ianuarie, mașinile Dacia - conduse de Nasser al-Attiyah, Sebastien Loeb, Cristina Gutierrez și Lucas Moraes - au fost bine plasate încă din primele zile ale competiției de ultraanduranță.

Vineri însă, au realizat ceva fără precedent: al-Attiyah și Loeb au terminat pe primele două locuri.

Nasser al-Attiyah a obținut o dublă victorie, câștigând etapa a șasea a Raliului Dakar și preluând conducerea în clasamentul general înainte de ziua de odihnă din Riyadh.

Pilotul qatarez a terminat în fața coechipierului său Sebastien Loeb, care a urcat pe locul șase în clasamentul general.

La volanul Daciei sale, cvintuplul câștigător al raliului a dominat dunele în această primă etapă specială, care s-a desfășurat 100% pe nisip (326 kilometri), scrie lequipe.fr.

Pilotul a trecut linia de sosire după 3 ore și 28 de minute de cursă, devansându-l pe coechipierul său Sebastien Loeb (cu 2 minute și 58 de secunde mai lent).

Cei doi piloți au oferit Daciei prima sa dublă victorie în cadrul evenimentului.

În urma lor s-au clasat cele trei Toyota conduse de americanul Seth Quintero (la 3 minute și 19 secunde), australianul Toby Price (la 4 minute și 19 secunde) și portughezul Joao Ferreira (la 4 minute și 56 secunde).

Cu această victorie de etapă, Nasser al-Attiyah a ajuns 49 de victorii în Raliul Dakar, cu una mai puțin decât Ari Vatanen și Stéphane Peterhansel în categoria mașini.

Locurile ocupate de piloții Dacia Sandrider în etapa #6 a Raliului Dakar:

Locul 1: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 4 ore, 54 minute, 11 secunde

Locul 2: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 5 ore, 5 minute, 2 secunde

Locul 15: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 5 ore, 21 minute, 14 secunde

Locul 16: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 5 ore, 22 minute, 55 secunde

„Primele cinci zile nu au fost ușoare; am avut pene, am deschis a doua zi a etapei maraton, dar astăzi am atacat cu adevărat”, a declarat al-Attiyah.

„Sunt mulțumit de performanța noastră și este fantastic să fim în fruntea clasamentului înainte de ziua de odihnă. Acum trebuie să ne adaptăm strategia pentru a doua săptămână”, a continuat qatarezul.

„Ne-am distrat mult”, a comentat francezul, de nouă ori câștigător al titlului mondial WRC.

„Uitasem cât de repede poți să mergi în dune cu aceste mașini, este cu adevărat incredibil. Am avut parte de o cursă destul de dificilă, am pierdut câțiva centimetri, pentru că atunci când accelerezi puternic în dune, mașina se zguduie destul de tare.

Din păcate, un pneu s-a desprins de jantă și a trebuit să schimbăm roata, dar în rest a fost o zi bună. Cel mai important este să rămânem în pluton”, a concluzionat francezul.

Șoferii Dacia în clasamentul general al Raliului Dakar:

Locul 1: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 24 ore, 18 minute, 29 secunde

Locul 6: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 24 ore, 36 minute, 5 secunde

Locul 10: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 24 ore, 45 minute, 15 secunde

Locul 13: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 24 ore, 51 minute, 44 secunde

Clasamentul general (TOP 10):

