Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general +9 foto
Dacia Sandriders FOTO Facebook
Auto

Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 17:16
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 17:51
  • În deșertul din Arabia Saudită, unde raliul se derulează între 3 și 17 ianuarie, mașinile Dacia - conduse de Nasser al-Attiyah, Sebastien Loeb, Cristina Gutierrez și Lucas Moraes - au fost bine plasate încă din primele zile ale competiției de ultraanduranță.
  • Vineri însă, au realizat ceva fără precedent: al-Attiyah și Loeb au terminat pe primele două locuri.

Nasser al-Attiyah a obținut o dublă victorie, câștigând etapa a șasea a Raliului Dakar și preluând conducerea în clasamentul general înainte de ziua de odihnă din Riyadh.

„Trump e un laș!” Un fost sportiv și guvernator al statului Minnesota «îl mitraliază» pe președintele SUA
Citește și
„Trump e un laș!” Un fost sportiv și guvernator al statului Minnesota «îl mitraliază» pe președintele SUA
Citește mai mult
„Trump e un laș!” Un fost sportiv și guvernator al statului Minnesota «îl mitraliază» pe președintele SUA

Pilotul qatarez a terminat în fața coechipierului său Sebastien Loeb, care a urcat pe locul șase în clasamentul general.

La volanul Daciei sale, cvintuplul câștigător al raliului a dominat dunele în această primă etapă specială, care s-a desfășurat 100% pe nisip (326 kilometri), scrie lequipe.fr.

Pilotul a trecut linia de sosire după 3 ore și 28 de minute de cursă, devansându-l pe coechipierul său Sebastien Loeb (cu 2 minute și 58 de secunde mai lent).

Cei doi piloți au oferit Daciei prima sa dublă victorie în cadrul evenimentului.

Sebastien Loeb FOTO Facebook/The Dacia Sandriders
Sebastien Loeb FOTO Facebook/The Dacia Sandriders

Galerie foto (9 imagini)

Nasser Al-Attiyah FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Sebastien Loeb FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Dennis Zenz FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Cristina Gutierrez FOTO Facebook/The Dacia Sandriders Dacia Sandriders FOTO Facebook/The Dacia Sandriders
+9 Foto
labels.photo-gallery

În urma lor s-au clasat cele trei Toyota conduse de americanul Seth Quintero (la 3 minute și 19 secunde), australianul Toby Price (la 4 minute și 19 secunde) și portughezul Joao Ferreira (la 4 minute și 56 secunde).

Cu această victorie de etapă, Nasser al-Attiyah a ajuns 49 de victorii în Raliul Dakar, cu una mai puțin decât Ari Vatanen și Stéphane Peterhansel în categoria mașini.

Locurile ocupate de piloții Dacia Sandrider în etapa #6 a Raliului Dakar:

  • Locul 1: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 4 ore, 54 minute, 11 secunde
  • Locul 2: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 5 ore, 5 minute, 2 secunde
  • Locul 15: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 5 ore, 21 minute, 14 secunde
  • Locul 16: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 5 ore, 22 minute, 55 secunde

„Primele cinci zile nu au fost ușoare; am avut pene, am deschis a doua zi a etapei maraton, dar astăzi am atacat cu adevărat”, a declarat al-Attiyah.

„Sunt mulțumit de performanța noastră și este fantastic să fim în fruntea clasamentului înainte de ziua de odihnă. Acum trebuie să ne adaptăm strategia pentru a doua săptămână”, a continuat qatarezul.

„Ne-am distrat mult”, a comentat francezul, de nouă ori câștigător al titlului mondial WRC.

„Uitasem cât de repede poți să mergi în dune cu aceste mașini, este cu adevărat incredibil. Am avut parte de o cursă destul de dificilă, am pierdut câțiva centimetri, pentru că atunci când accelerezi puternic în dune, mașina se zguduie destul de tare.

Din păcate, un pneu s-a desprins de jantă și a trebuit să schimbăm roata, dar în rest a fost o zi bună. Cel mai important este să rămânem în pluton”, a concluzionat francezul.

Șoferii Dacia în clasamentul general al Raliului Dakar:

  • Locul 1: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 24 ore, 18 minute, 29 secunde
  • Locul 6: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 24 ore, 36 minute, 5 secunde
  • Locul 10: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 24 ore, 45 minute, 15 secunde
  • Locul 13: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 24 ore, 51 minute, 44 secunde

Clasamentul general (TOP 10):

Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general

Citește și

Terapie după divorț Și-a vândut trei din cele șase medalii olimpice de aur: „Fac un efort enorm pentru a mă desprinde de trecut”
Înot
17:00
Terapie după divorț Și-a vândut trei din cele șase medalii olimpice de aur: „Fac un efort enorm pentru a mă desprinde de trecut”
Citește mai mult
Terapie după divorț Și-a vândut trei din cele șase medalii olimpice de aur: „Fac un efort enorm pentru a mă desprinde de trecut”
Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie
Campionate
15:23
Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie
Citește mai mult
Cristi Chivu, cel mai bun în Serie A Antrenorul român a fost premiat după victoriile obținute de Inter în luna decembrie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
Raliul Dakar Sebastien Loeb dakar nasser al attiyah dacia sandrider cristina gutierrez dacia sandriders lucas moraes
Știrile zilei din sport
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
Gimnastica
09.01
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Citește mai mult
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Gimnastica
09.01
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Citește mai mult
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Superliga
09.01
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Citește mai mult
Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Superliga
09.01
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Citește mai mult
Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:34
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
Culisele afacerii Louis Munteanu Rolul fostului impresar al lui Mesut Ozil în mutarea „tricolorului” la D.C. United: „Negociator de top”
21:32
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”
Corina Moroșan a demisionat! EXCLUSIV. Pleacă antrenoarea care a dus gimnastica din România la JO, după 12 ani de absență: „Am satisfacția unei medalii olimpice”  
00:18
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
Drăgușin, la un pas de AS Roma! Un jurnalist italian oferă informații de ultimă oră despre negocieri » Detalii despre contractul oferit românului
23:39
Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
 Se reaprinde scandalul Bărbosu-Chiles Antrenoarea sportivei din SUA susține că are probe că românca nu trebuia să primească medalia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Superliga
09.01
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Citește mai mult
Duarte, tare din prima clipă GOLAZO.ro a urmărit fiecare mișcare a lui Andre Duarte la debutul la FCSB, cu Beșiktaș
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Auto
09.01
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
Citește mai mult
Dacia, pe locul 1 la Dakar! Piloții Sandriders au dominat etapa #6. Al-Attiyah a preluat conducerea în clasamentul general
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Superliga
09.01
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya » Turcii au întors scorul în cinci minute
Citește mai mult
FCSB - Beșiktaș 1-2 FOTO. Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya »  Turcii au întors scorul în cinci minute
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 
Superliga
09.01
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile”
Citește mai mult
Acțiune specială la stadionul Dinamo Imagini fabuloase proiectate pe zidurile arenei + o fotografie istorică: „Buldozerele nu ne pot dărâma niciodată amintirile” 

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 22 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share