Becali s-a autosabotat Transferul înlocuitorului lui Șut a picat, după ce patronul FCSB l-a comparat cu Rădoi: „Au mai cerut 500.000”

Superliga

Ștefan Ogrezeanu
09.01.2026, ora 20:17
09.01.2026, ora 20:18
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a anunțat că transferul înlocuitorului lui Adrian Șut (26 de ani) a intrat în impas.

Deși anunțase că mutarea este ca și rezolvată, Becali a declarat că suma de transfer a crescut ca urmare a declarațiilor sale de la TV.

Transferul înlocuitorului lui Șut, în impas: „A picat! Ne-au cerut încă 500.000”

Deși anunțase că a rezolvat transferul unui mijlocaș care să îl înlocuiască pe Adrian Șut, cel care a plecat la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, Becali a declarat că transferul a intrat în impas, după ce suma de transfer ar fi crescut considerabil.

„După ce am spus că e mai bun ca Șut și că îl luăm, impresarul a zis că nu mai costă doar 500.000 și că mai e vorba de un alt club care mai vrea 500.000.

De acum încolo, nu o sa mai vorbesc decât atunci când se rezolvă transferul. Momentan, transferul a căzut!

Noi negociam de o lună de zile, iar ei ne spun acum că trebuie să dăm mai mult...a căzut. Jucătorul nu e român, nu e din campionatul nostru și vrea să discute doar prin impresar.

Toată lumea din staff, Pintilii, Charalambous, Meme, se uită toată ziua la meciuri și caută jucători”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Ce declarase Gigi Becali anterior

După plecarea lui Șut, Becali anunțase că va transfera un jucător de mare calitate pe care l-a comparat chiar cu Mirel Rădoi, emblematicul jucător al Stelei din anii 2000.

„Doar atâta știu, că este mijlocaș central, agresiv, știe cu mingea, joacă și fundaș central. În genul lui Mirel Rădoi, mi-a zis (n.r. - Mihai Stoica), dar mai bun decât Mirel.

Văd dacă e mai bun ca Mirel. Am luat pe Mirel la vremea aceea 5 milioane de euro. Ideea e că eu vreau mijlocaș central, mai ales acum că a plecat Șut”.

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share