Ce transferuri face Dinamo Andrei Nicolescu a analizat numele apărute: „Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni” vs. „Am făcut o ofertă scrisă”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre piața transferurilor și țintele care s-au vehiculat în conexiune cu roș-albii iarna aceasta

Conducătorul „câinilor” spune că nu va mai veni niciun jucător nou în cantonamentul din Antalya. Dinamo va reveni luni în țară, după ce va juca încă un amical duminică, împotriva coreenilor de la Gangwon.

Andrei Nicolescu: „Suntem un pic blocați”

„Mai avem un singur loc de străin și unul de român la seniori și, în funcție de cum iese prima discuție (n.r. de transfer), vom ști ce să facem. Suntem un pic blocați, dar sperăm să se deblocheze curând.

Așteptăm să vedem, avem o discuție cu un fundaș, am agreat la nivel de contract pentru el, să vedem ce se întâmplă pe celelalte poziții.

Cu alt fundaș, am agreat cu el și cu clubul, e ongoing. Când se va debloca prima discuție, vom face și următoarea mișcare mult mai repede.

E greu să se mai întâmple zilele astea ceva. Sper să anunțăm cât mai repede, dar nu cred că are sens să mai aducem vreun jucător în cantonament, mai sunt sâmbătă și duminică, iar luni plecăm acasă”, a spus Nicolescu la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Nu se pune problema să vindem, pe ofertele pe care le avem. Am primit o propunere pentru Sivis, dar el abia a prelungit. Nu face sens pentru Dinamo să meargă în direcția aceea. Pentru cei cu care suntem în proiect, sub nicio formă (n.r. nu îi va vinde). Andrei Nicolescu

Nicolescu despre numele confirmate sau vehiculate:

Leam Eissat , 18 ani, extremă, în probe - „Este un tânăr care trebuie să se adapteze la seniori, e încă foarte, foarte greu pentru el din punct de vedere fizic, al duelurilor. Dar are talent foarte mult, nu ne așteptăm la multe până în iunie, vedem după”

, 18 ani, extremă, în probe - „Este un tânăr care trebuie să se adapteze la seniori, e încă foarte, foarte greu pentru el din punct de vedere fizic, al duelurilor. Dar are talent foarte mult, nu ne așteptăm la multe până în iunie, vedem după” Valentin Țicu , 25 de ani, fundaș stânga, transferat - „A ținut ritmul azi pe alergări cu ceilalți, e îmbucurător. E un pariu pe care ni-l putem asuma, așa am și construit contractul lui. Dacă el confirmă fizic, genunchiul nu cedează și va fi sănătos ca înainte, va fi un transfer reușit pentru Dinamo”

, 25 de ani, fundaș stânga, transferat - „A ținut ritmul azi pe alergări cu ceilalți, e îmbucurător. E un pariu pe care ni-l putem asuma, așa am și construit contractul lui. Dacă el confirmă fizic, genunchiul nu cedează și va fi sănătos ca înainte, va fi un transfer reușit pentru Dinamo” Lisav Eissat , 20 de ani, fundaș central, țintă - „E foarte complicat, e un preț prohibitiv pentru el. Noi am luat-o înainte, și-a exprimat și el dorința că vrea să vină Dinamo, dar e sub contract. Ce vrea Maccabi Haifa la momentul ăsta e peste puterile lui Dinamo. El intră în ultimul an de contract, intențiile sunt altele acolo”

, 20 de ani, fundaș central, țintă - „E foarte complicat, e un preț prohibitiv pentru el. Noi am luat-o înainte, și-a exprimat și el dorința că vrea să vină Dinamo, dar e sub contract. Ce vrea Maccabi Haifa la momentul ăsta e peste puterile lui Dinamo. El intră în ultimul an de contract, intențiile sunt altele acolo” Andrei Coubiș , 22 de ani, fundaș central, a semnat cu U Cluj - „Ni l-am dorit în vară, în alte condiții, el era în altă postură. Venea ca un jucător la AC Milan, care fusese în cantonament cu echipa mare, era altă situație. Acum n-a mai fost o țintă. Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni. Parametrii s-au schimbat”

, 22 de ani, fundaș central, a semnat cu U Cluj - „Ni l-am dorit în vară, în alte condiții, el era în altă postură. Venea ca un jucător la AC Milan, care fusese în cantonament cu echipa mare, era altă situație. Acum n-a mai fost o țintă. Nu joacă niciun minut oficial de 6 luni. Parametrii s-au schimbat” Vladislav Blănuță , 23 de ani, atacant, țintă - „Am făcut o ofertă scrisă pentru el la Dinamo Kiev, înțeleg că din partea clubului există o incertitudine apropo de posibilitatea ca el să mai joace pentru încă o echipă anul ăsta. Se fac demersuri pentru a vedea dacă are sens. Nu avem un răspuns oficial de la ei. Ar fi sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare. Un profil de atacant ar fi Blănuță, nu știu cât de realizabil este. Vom face tot ce depinde de noi. Mai sunt două profiluri pe care le studiem atent și suntem în discuții”

, 23 de ani, atacant, țintă - „Am făcut o ofertă scrisă pentru el la Dinamo Kiev, înțeleg că din partea clubului există o incertitudine apropo de posibilitatea ca el să mai joace pentru încă o echipă anul ăsta. Se fac demersuri pentru a vedea dacă are sens. Un profil de atacant ar fi Blănuță, nu știu cât de realizabil este. Vom face tot ce depinde de noi. Mai sunt două profiluri pe care le studiem atent și suntem în discuții” Valentin Robu, 23 de ani, atacant, zvon - „A fost o discuție acum un an. Nu e de actualitate pentru noi. A trecut un an, iar el din păcate nu a progresat. A rămas tot la Liga 2, cu cifre bune, dar în continuare e un jucător de Liga 2”

23 de ani, atacant, zvon - „A fost o discuție acum un an. Nu e de actualitate pentru noi. A trecut un an, iar el din păcate nu a progresat. A rămas tot la Liga 2, cu cifre bune, dar în continuare e un jucător de Liga 2” Pascal Mulder, 26 de ani, fundaș central, zvon - „Nu e pe lista noastră, nu știu de unde a apărut discuția. Vrem un fundaș central sau chiar doi, vedem. Suntem în negocieri”

