DINAMO - FCSB 2-1. Denis Drăguș (27 de ani) a vorbit despre transferul său la echipa roș-albastră.

Când crede atacantul că va putea debuta la FCSB, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Drăguș a ajuns la FCSB după despărțirea de Trabzonspor. A fost deja prezentat oficial, însă nu a putut juca împotriva lui Dinamo, fiind răcit.

Denis Drăguș despre transferul la FCSB: „ M-am gândit în primul rând la națională”

Atacantul susține că a ales să se transfere la FCSB pentru a prinde minute și a fi convocat la echipa națională a României.

„Abia aștept să fiu și eu gata (n.r. - de joc) și să putem să adunăm cât mai multe puncte. Sper cât mai repede, sper săptămâna viitoare, trebuie să luăm o decizie cu stafful, cu toată lumea și să vedem ce se va întâmpla.

Normal, în orice decizie pe care am luat-o a contat echipa națională și m-am gândit în primul rând la echipa națională.

Mai departe, sper să fiu acolo, să fiu cât mai bine pregătit și să ajut atât echipa de club, cât și echipa națională. E o perioadă importantă în față. Nu m-am întâlnit cu domnul Hagi la acest meci.

O să dau totul și o să las tot ce am pe teren ca să pot să demonstrez asta (n.r. - că FCSB a dat cea mai mare lovitură prin aducerea sa)”, a spus Drăguș după Dinamo - FCSB 2-1.

DINAMO - FCSB 2-1 . Drăguș: „Mergem înainte”

Atacantul a vorbit și despre rezultatul meciului din etapa #8 a Superligii.

„Cred că a fost un meci disputat, dar și foarte multe intervenții VAR, foarte multe schimbări în timpul meciului. Cred că atunci când rămâi în 10 (jucători) pentru atâta timp în derby, nu e ușor.

Sunt ceva probleme (n.r. - cu arbitrajul), ar fi bine să nu mai existe, să se desfășoare altfel, să ia deciziile mai repede (la VAR), să nu mai fie meciul atât timp întrerupt. Îmi pare rău pentru rezultat, dar asta este, mergem înainte.

E frumos să joci sub presiune, să simți, te face să fii mai puternic, mai bun, să te autodepășești. Nu are niciun rost să joci fără presiune”.

VIDEO. Istvan Kovacs, salvat de VAR. Momentele care au provocat confuzie în Dinamo - FCSB

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport