Ce se întâmplă cu Baciu Gigi Becali s-a consultat cu galeria, după înfrângerea cu Dinamo. Noul obiectiv setat antrenorului

DINAMO - FCSB 2-1. Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că Marius Baciu (51 de ani) are la dispoziție două meciuri pentru a redresa situația echipei, astfel ar putea fi demis.

Mai mult, patronul roș-albaștrilor, a dezvăluit că Baciu ar putea pleca din proprie inițiativă, fiind dezamăgit de relația cu jucătorii.

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Neînvinsă în primele 5 etape din noul sezon, FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superliga.

DINAMO - FCSB. Gigi Becali: „Baciu s-ar putea să se retragă”

Patronul celor de la FCSB a anunțat inițial că Marius Baciu lua în calcul să demisioneze, mai ales după evenimentele tensionate petrecute în ultimul timp la club.

„Marius Baciu s-ar putea să se retragă. Am vorbit și cu MM. Nu știu de ce. Probabil, discuțiile pe care le-au avut jucătorii. Că vorbesc jucătorii, că nu știu ce. Mai multe lucruri. Vorbesc jucătorii și fac anumite discuții despre el și probabil...

Și cu Tănase a fost o discuție de genul. Nu e de autoritate e vorba aici, că nici Pintilii nu avea autoritate”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Becali, ultimatum pentru Baciu: „Galeria m-a întors”

Ulterior, Becali a revenit asupra subiectului și a anunțat că tehnicianul de 51 de ani va fi pe bancă și la meciurile cu Petrolul și U Craiova. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a luat această decizie după ce s-a consultat cu galeria.

„I-am sugerat să renunțe și am zis să vorbesc cu galeria. Au zis că e stelist și să-i mai dăm o șansă. Bine, mă, dacă voi spuneți îi mai dăm o șansă.

Eu respect galeria. Pentru că ei pe ploaie, pe vânt, pe vijelie, ei pleacă și au susținut echipa. Și fii atent aici, au susținut echipa în play-out.

Asta pentru mine înseamnă mult. Eu dacă eram, nu o susțineam. În meciurile astea două trebuie să ia măcar patru puncte”, a concluzionat Becali.

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