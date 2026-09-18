„Are o siguranță de te sperie!” Fostul coleg al lui Hagi, despre  alegerile selecționerului înainte de Liga Națiunilor: „Nu există om mai optimist”
Gică Mihali. Foto: Sport Pictures
Nationala

„Are o siguranță de te sperie!” Fostul coleg al lui Hagi, despre alegerile selecționerului înainte de Liga Națiunilor: „Nu există om mai optimist”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 20:13
  • Gică Mihali (60 de ani), fost jucător al Generației de Aur, a vorbit la superlativ despre Gică Hagi, după alegerile făcute pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor.
  • Suedia - România va fi primul meci oficial de la revenirea lui Hagi pe bancă, vineri, 25 septembrie, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Selecționerul naționalei a anunțat, vineri, lotul final pentru următoarea acțiune a „tricolorilor”, stârnind și anumite nemulțumiri din partea cluburilor care aveau alte așteptări.

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Gică Mihali: „Hagi are o siguranță de te sperie!”

Fostul fundaș al naționalei are încredere totală în alegerile lui Hagi, care a oferit întotdeauna optimism și siguranță.

„Vor fi sigur multe comentarii, așa este mereu când se anunță un lot, mai ales la echipa națională. Nu poți mulțumi pe toată lumea. Rar găsești așa ceva, poate niciodată.

Dacă respectivii sunt aleși de Gică Hagi, atunci e clar, ei sunt cei mai potriviți pentru acest moment, pentru aceste meciuri. Hai să comentăm după primele patru jocuri.

Este complicat să analizezi acum, de ce X și nu Y. Dacă îi alegea invers, indiferent de zona de acțiune, atunci erau ceilalți nemulțumiți. Așa suntem noi, românii, ne dăm cu părerea înainte și nu după.

Eu am încredere că Gică Hagi va face o treabă foarte bună la națională. Nu este om mai optimist și care să ofere mai multă încredere fotbaliștilor. Mă refer la Gică Hagi. Are o siguranță de te sperie! Sincer, da, îți toarnă siguranță în vene, indiferent de situația fotbalistică.

Doamne ajută să iasă bine! Să le ținem pumnii lui Gică Hagi și echipei! Dar nu și altora...”, a transmis Gică Mihali, potrivit gsp.ro.

Lotul final ales de Gică Hagi pentru Liga Națiunilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Selecționerul Gheorghe Hagi a decis să nu se mai bazeze pe serviciile jucătorilor:

  • Laurențiu Popescu (U Craiova), Ștefan Târnovanu (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Alexandru Pașcanu (Rapid), Andrei Mărginean (Dinamo), Marius Corbu (Ferencváros), Constantin Grameni (Rapid), Alexandru Dobre (Rapid), David Miculescu (FCSB), Ștefan Baiaram (U Craiova), Rareș Ilie (Mantova), Ianis Stoica (Estrela Amadora), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Alibec (Farul) și Alexandru Musi (Dinamo).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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