„Pe mine mă costă tot” Denis Popescu, concluzii după Mondialele de Natație: „Cei mari își permit să greșească”

CORESPONDENȚĂ DE LA SINGAPORE. Denis Popescu (22 de ani) și-a încheiat participarea la Campionatele Mondiale de Natație.

Înotătorul român a participat în patru probe individuale și a fost aproape de semifinalele probei sale favorite, 100m fluture.

Popescu a fost la trei sutimi de accederea în semifinale la proba la care sportivul legitimat deține recordul național la 100 m.

Denis Popescu, după Mondialele de la Singapore: „Cei mari își permit să greșească, pe mine mă costă tot”

„E foarte dificil să te gândești ce înseamnă, de fapt, 0.03. Am încercat să calculez și cu cronometrul și e imposibil să pleci atât de repede. Dar încerc să nu mai gândesc la asta, pentru că, până la urmă, am dat tot ce am putut.

Că am mers cu 0.10 mai bine sau mai prost decât «bestul» meu (n.r. - cel mai bun timp), tot aia e, până la urmă. Probabil a fost o foarte mică greșeală undeva. Problema e că, la un asemenea nivel, nu-ți prea permiți să greșești.

Iar eu trebuie să fac mereu tot ce pot mai bine, în timp ce cei mari își permit, cumva, să greșească. Între ei le mai merge să greșească. Au timpi ceva mai buni și nu-i costă nimic o greșeală. Pe mine mă costă tot, cum ați văzut”, a declarat sportivul.

Am învățat multe din experiența asta. Sunt cu capul sus. Orice sportiv trebuie să știe să… Nu consider că am pierdut, dar trebuie să învețe din experiențele mai puțin plăcute. Pentru că asta face parte din sport, până la urmă. Denis Popescu

Popescu a fost al 18-lea în ierarhia generală la 100 m fluture, devenind astfel a doua rezervă pentru semifinale. A înregistrat un timp de 51,61 secunde, foarte aproape de ultimul timp calificat (51,58) și ușor sub cel mai bun timp al său (51,48)

„Dacă stai să te gândești, 18 din toată lumea e un loc destul de sus. Oricum, per total, a fost un concurs foarte greu.

Cred că e cel mai tare concurs din ultima perioadă. N-am mai participat la un concurs de un asemenea nivel. Nu ne-am așteptat să fie toți atât de bine pregătiți. Toți au fost pe timpi foarte puternici.

Eram, în proba de 200, de exemplu, 5–6 oameni în aceeași secundă. Adică enorm de mult, da. Și la un asemenea nivel contează orice detaliu”, a mai spus Popescu.

Întrebat cum se compară cu prima sa participare, cea de la Campioantele Mondiale din 2024, Popescu a spus:

Cu siguranță e o altă experiență. La Doha a fost prima dată când am participat la așa ceva și a fost greu. Dar am învățat să particip la mai multe probe, să mă obișnuiesc. Ce-i drept, acum parcă m-am obișnuit prea mult. Suntem de foarte mult timp aici și e destul de dificil să petreci atât de mult timp singur, concentrat, să stai mereu focusat. Și din Doha am învățat, și acum am învățat, cu siguranță. Și antrenorul meu la fel, am vorbit cu el. Denis Popescu

Denis Popescu: „Mă bucur că am demonstrat că nu a fost o întâmplare”

Campionatele Mondiale de la Singapore au reprezentat pentru Denis Popescu un adevărat test psihologic:

„Între probe am avut patru zile pauză, în care voiam să mă relaxez, dar știam că urmează probe grele și nu voiam să mă «decuplez» mental. A fost greu mai ales psihic”, a declarat sportivul.

Întrebat dacă ar fi fost mai bine să aibă o probă programată în intervalul celor patru zile de pauză, Denis a răspuns:

Singura variantă era să particip cu David (n.r. – Popovici) la liber (n.r. – râde). Pe viitor poate o să calculăm diferit. O să încercăm, cine știe, alte tactici, alte posibilități, alte combinații de probe. Pentru că a fost mult, ce-i drept. Dar a fost bine. Denis Popescu

În ciuda ratării semifinalelor la Singapore, Denis Popescu a avut un sezon solid în proba de 100 m fluture. La Campionatul European U23 de la Samorin a stabilit un nou record național și a cucerit aurul.

„Am înotat de trei ori la concursul acesta, vara aceasta. Și de trei ori am fost sub baremul actual de Olimpiadă. Până la urmă, asta contează: timpii.

Mă bucur că am demonstrat că nu a fost o întâmplare să merg 51.5, cât am mers. Și am arătat că ăsta e nivelul meu actual. Pe viitor, o să îmbunătățim, cu siguranță. Mult mai bine.

Mai mult pe fluture, mai puțin pe spate.Subiect delicat pentru mine momentan. Dar n-o să renunț la spate așa ușor. Am spus că vreau să fac și spate, că până la urmă a fost proiectul meu atâta timp.

Doar că, în sezonul outdoor, nu mi-am prea permis. Nu prea știu să înot spate afară. Dar acum vine indoor, vine bazinul de 25, altă poveste. Total altă joacă”, a mai spus Denis Popescu.

Rezultatele lui Denis Popescu de la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore:

Pe 27 iulie, Denis a luat startul în proba de 50m fluture, pe care a încheiat-o pe poziția 34.

Pe 28 iulie, a concurat la 100m spate, unde s-a clasat pe locul 33.

La 1 august, în proba de 100m fluture, a obținut cea mai bună clasare, locul 18, la doar trei sutimi de calificarea în semifinale.

Pe 2 august, a încheiat participarea în proba de 50m spate, cu un nou loc 33 în clasament.

