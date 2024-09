Dennis Man (25 de ani) a vorbit despre victoria Parmei cu AC Milan, scor 2-1, în etapa a 2-a din Serie A.

Internaționalul român a deschis scorul după doar 2 minute de joc, după o fază plecată de la Valentin Mihăilă (24 de ani).

Din nou titular pentru Parma, Man a reușit cel de-al doilea gol al sezonului, după ce deschisese scorul și etapa trecută în remiza, scor 1-1, cu Fiorentina.

Dennis Man, prima reacție după golul cu AC Milan

Jucătorul de 25 de ani a avut șansa dublei în minutul 62, dar șutul său s-a dus pe lângă poartă.

La fel ca în meciul cu Fiorentina, Fabio Pecchia, antrenorul Parmei, l-a schimbat pe Man în minutul 74.

La finalul partidei de pe Ennio Tardini, Man a oferit prima reacție și a dezvăluit care este principalul său obiectiv.

„Am făcut multe greșeli în fața porții, dar azi am câștigat și suntem fericiți. Este în regulă! Am jucat și am muncit ca o echipă. Obiectivul meu? Vreau să îmi ajut colegii în fiecare partidă, asta mă interesează”, a spus Dennis Man, citat de parmalive.com.

10.000.000 de euro este cota lui Dennis Man, confrom Transfermarkt

După această victorie, Parma a acumulat 4 puncte și a urcat provizoriu pe locul al 4-lea. Pentru echipa de pe „Ennio Tardini” urmează prima deplasare a sezonului sâmbătă, 31 august, pe terenul fostei campioane a Italiei, Napoli.