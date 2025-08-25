Varga și-a pierdut răbdarea Patronul CFR-ului, gata să ia măsuri aspre: „Schimb jumătate din club!”

Ioan Varga, patronul CFR-ului, ar fi anunțat deja că pregătește măsuri dure la ardeleni după eșecul rușinos din Europa League, 2-7 cu Hacken, dar și după înfrângerea de la Galați, 1-4 cu Oțelul.

Varga ar fi ajuns la limita răbdării după rezultatele umilitoare înregistrate de echipa sa în ultima săptămână.

Varga și-a pierdut răbdarea: „Schimb jumătate din club!”

Astfel, patronul Ioan Varga ar fi decis să ia măsuri de urgență la revenirea în România, momentan fiind plecat în străinătate.

Varga ar fi exasperat atât de jocul și atitudinea fotbaliștilor, cât și de cei din zona administrativă, informează gsp.ro.

„Schimb jumătate din club!”, ar fi fost mesajul trasnmis de Ioan Varga către colaboratorii săi.

Eșecul din Suedia s-a lăsat deja cu demisia antrenorului principal, Dan Petrescu, iar după eșecul cu Oțelul, „secundul” Laurențiu Rus a lăsat și el de înțeles că ia în calcul o despărțire de club.

