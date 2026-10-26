Forța lui Chivu în Serie A „Turnul” care ține Inter lider. „Nu știu dacă e meritul meu”. Dar are o problemă în Champions

Cristi Chivu îl are pe Marcus Thuram total conectat și decisiv în campionat, vital și la Inter - Fiorentina 2-1.

Ce spune antrenorul despre francez (29 de ani), cum l-a transformat în atacantul extraordinar de astăzi.

Thuram are totuși o competiție în care nu reușește să impresioneze: Liga Campionilor.

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Cristi Chivu a împlinit luni 46 de ani și nu-și putea dori un cadou mai frumos decât acest succes tipic Inter 2026-2027.

De la 0-1 la 2-1 cu două goluri în prelungiri în fața Fiorentinei. Nu ar fi putut reuși fără Marcus Thuram. Fără el, nu ar fi păstrat primul loc.

Thuram, esențial etapă de etapă pentru Interul lui Chivu

Într-o perioadă în care Lautaro Martinez lipsește, accidentat, francezul e vital pentru nerazzurri în Serie A.

Duminică, vârful de 1,92 m a egalat în minutul 90+1 și a provocat penaltyul victoriei transformat de Zielinski (90+7).

Golul lui Thuram de 1-1 la Inter - Fiorentina. Foto: Imago

A jucat în șapte meciuri de campionat, influențând opt goluri. Doar într-o partidă n-a înscris sau nu a pasat decisiv. În rest, gol sau assist sau ambele.

5 goluri a marcat Thuram în actuala stagiune de Serie A. Are și trei assisturi

Și sezonul trecut a fost bun pentru Marcus: 13 goluri, șase pase pentru titlul lui Inter, două goluri, două assisturi la triumful în Cupa Italiei.

Chivu: „Thuram are o forță devastatoare”

Întrebat cum l-a transformat în atacantul extraordinar de astăzi, Chivu a surprins:

„Nu știu dacă este meritul meu sau al lui Zidane”. Dar Thuram nu a fost convocat la prima reuniune a noului selecționer francez. A rămas pentru trei săptămâni de pregătire alături de Cristi la centrul sportiv de la Appiano Gentile.

Antrenorul l-a caracterizat astfel pe jucătorul său, potrivit Tuttomercatoweb: „Își demonstrează calitățile de lider. Cât lipsește Lautaro, își asumă responsabilitatea.

Chivu, gânditor, pe banca nerazzurrilor. Foto: Imago

În pauza pentru meciurile naționalelor, s-a antrenat trei săptămâni cu mine.

Contra Fiorentinei, chiar și după 90 de minute jucate, a năvălit în careu cu o forță devastatoare. Când pătrunde și te înfruntă la o asemenea viteză, există întotdeauna șansa să înscrie”.

Le-a zis jurnaliștilor că „i-am dat câteva zile de odihnă”. Posibil să-l menajeze miercuri, în Serie A (deplasare cu „lanterna” Venezia), pentru a-l avea 100% sâmbătă, la derbyul Milan - Inter.

Thuram și neîmplinirea Ligii Campionilor

Atacantul în vârstă de 29 de ani are însă o problemă. O altă competiție de maximă importanță în care nu mai e la fel de influent ca în Serie A.

În acest sezon, Thuram a jucat trei meciuri de Champions League: zero goluri, zero pase decisive. Și Inter a suferit (1-2 cu Real, 3-4 cu Club Brugge, 1-0 cu Shakhtar).

Nu a impresionat nici în 2025-2026. Numai două goluri și un assist în nouă partide. Nerazzurii au fost eliminați încă din play-off, după 2-5 tur-retur cu Bodo/Glimt.

Chiar și în 2024-2025, când a atins finala Ligii cu Interul lui Simone Inzaghi (0-5 cu PSG), nu a fost la maximum: 4 goluri și două pase în 14 dueluri.

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