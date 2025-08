„Sunt fericit să fiu la FCSB” Dennis Politic e pregătit să câștige derby-ul cu Dinamo + Alibec: „Sunt meciuri incredibile”

Dennis Politic și Denis Alibec sunt pregătiți de înfruntarea cu Dinamo, iar pentru tânărul atacant va fi primul meci împotriva fostei echipe.

Politic și Alibec, jucători sosiți în această vară la FCSB, au vorbit despre importanța confruntării cu Dinamo.

Dennis Politic: „Sunt foarte fericit să fiu aici”

„Abia aștept să jucăm acel meci. Suntem jucători profesioniști până la urmă și eu o să dau 100% pentru FCSB și-mi doresc foarte mult să câștigăm acel meci”, a spus Politic, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Întrebat despre Musi, care se bucură de oportunitatea de a fi titular la Dinamo, Politic a răspuns:

„Da, și eu sunt foarte fericit să fiu aici. Deci, cum am spus mai devreme, cu toții am câștigat. M-am adaptat destul de bine. Am găsit un grup de băieți cu caracter frumos și n-am avut niciodată probleme de adaptare.

Sunt un băiat căruia îi place să fie sociabil și mă adaptez destul de repede în orice grup și chiar îmi doresc foarte mult să-mi ajut echipa. Și mi-aș dori să ne atingem obiectivele sezonul acesta”.

Denis Alibec: „Sunt cele mai frumoase meciuri”

Denis Alibec, revenit la FCSB în această vară, așteaptă și el cu nerăbdare duelul cu Dinamo.

„Da, și perioada trecută în derby am jucat foarte bine, chiar cred că am și marcat la fiecare derby și sper să o fac și anul acesta.

Sunt meciuri incredibile la care Arena Națională se umple mereu și cred că sunt cele mai frumoase”, a spus Alibec.

