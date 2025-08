„Pur și simplu e o întrebare” Camelia Potec a explicat, pentru GOLAZO.ro, declarația surprinzătoare făcută despre viitorul lui David Popovici

Camelia Potec (43 de ani) a oferit o declarație cel puțin interpretabilă la revenirea în țară după Campionatele Mondiale de Natație, care ar fi sugerat o posibilă retragere a lui David Popovici (20 de ani).

La solicitarea GOLAZO.ro, președinta Federației Române de Natație a venit cu explicații în urma afirmațiilor făcute cu privire la viitorul campionului olimpic și mondial.

Ulterior acelei declarații, Camelia Potec a lămurit situația sportivului într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro.

Camelia Potec: „Nu a fost vorba despre o discuție cu David în acest sens”

Având în vedere declarația interpretabilă, GOLAZO.ro a luat legătura cu Camelia Potec pentru a încerca să afle dacă au existat discuții cu David Popovici cu privire la o eventuală retragere, fie și temporară, a acestuia.

Bună ziua și felicitări, doamna Potec. Ați pus țara pe jar declarația dumneavoastră. Toate lumea se întreabă dacă David va mai concura și în 2026.

Bună ziua. Mulțumim. La ce vă referiți?

„Dacă David Popovici decide să continue cu sportul de performanţă… ”

Înțeleg. Mulțumesc pentru că m-ați sunat ca să lămurim această problemă. Care, de fapt, nu e o problemă. Nu există niciun semn de întrebare în privința unei retrageri a lui David. Dar aceasta e întrebarea noastră pentru fiecare sportiv când se întoarce din vacanță. „Dacă vrea să continue”. Pentru că, la urma urmei, noi nu obligăm pe nimeni să facă sport de performanță.

Înțeleg. Acum toată lumea se întreabă dacă nu cumva David abandonează înotul.

(n.r. - râde). Niciodată nu a fost vorba despre o discuție cu David în acest sens. Deci, pur și simplu este o întrebare. Noi am spus de fiecare dată. Sportivii trebuie să facă acest sport de plăcere. Ca să poți să muncești zi de zi atâtea ore și să faci performanță pentru țară. În primul rând trebuie să îți placă.



Nu e 100% sigur dacă sportivii, când revin la pregătire, mai vor să facă acest lucru. Poate își doresc să aibă un an liber. Poate își doresc șase luni. Întotdeauna există șanse să spună că un sportiv să spună că nu mai dorește să mai continue.

Dar…

Întrebarea pe care mi-au adresat-o colegii dvs. la aeroport nu a fost: „Există vreo șansă ca David să nu continue?”. Toți sportivii noștri știu că asta e prima întrebare pe care le-o adresăm când revin din vacanță. Și mi se pare normal, din respect pentru ceea ce fac și când muncesc, să fie asta prima întrebare. Dacă este dorința lor. Nu s-a întâmplat să ni se spună că nu doresc.

Această formulare a dumneavoastră, mai ales alăturată numelui lui David, s-a legat și de faptul că el a vorbit de acele semne de întrebare avute la început de competiție.

Da, probabil. Dar și acea etapă, peste care a trecut, e una normală. Oricum, acum că m-ați sunat și o să dați explicația mea, va fi clar pentru toată lumea.

Felicitări, dumneavoastră, lui David, echipei, pentru rezultatele de la Mondiale. Trebuia să încep cu asta, dar vâlva creată de declarația dvs…

Mulțumim mult. Au fost rezultate deosebite. Dar, vă rog, nu uitați de faptul că România a mai avut o medalie, de bronz, la sărituri.

Da, am scris despre performanța lui Constantin Popovici…

Exact. Nu trebuie uitat Constantin. Am fost șase sporturi prezente la acest Mondial. Noi am avut reprezentanți în trei și iată că în două dintre ele, unul olimpic, unul neolimpic, am reușit să câștigăm medalii.

Ce a declarat Camelia Potec despre David Popovici

La sosirea în România, președinta FRNPM și-a început declarația cu o formulare neașteptată: „Dacă David Popovici decide să continue cu sportul de performanță”.

„Dacă decide să continue cu sportul de performanţă, lucru pe care mi se pare normal să îl facă, e un început de ciclu olimpic, bineînţeles că nu va alege să înoate fără să înoate repede.

Nu va alege să se prezinte la o competiție cu obiectiv, fără să fie pregătit. Văzând un David mai matur, toate deciziile vor fi luate cu asumare”, a spus Potec, la revenirea în țară.

