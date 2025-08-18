Putin i-a făcut cadou un Lamborghini Cvintuplul campion din NBA, legături strânse cu președintele Rusiei:  „E un tip grozav!”
Dennis Rodman a primit un Lamborghini de la Vladimir Putin/ FOTO : Imago - montaj GOLAZO.ro
Baschet

Putin i-a făcut cadou un Lamborghini Cvintuplul campion din NBA, legături strânse cu președintele Rusiei: „E un tip grozav!"

Alexandru Smeu
Publicat: 18.08.2025, ora 15:36
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 15:38
  • Dennis Rodman (64 de ani), de cinci ori campion în NBA, a vorbit despre relația de prietenie pe care o are cu președintele Rusiei, Vladimir Putin (72 de ani).

Cunoscut pentru stilul său extravagant încă din perioada în care era jucător activ în NBA, Rodman a explicat de ce Rusia rămâne una din țările sale preferate.

Dennis Rodman, relație strânsă cu Vladimir Putin: „Mi-a oferit un Lamborghini când eram în Rusia”

„Viermele”, așa cum este poreclit fostul star al celor de la Detroit Pistons, Chicago Bulls sau Los Angeles Lakers, a vorbit despre legătura strânsă pe care o are cu Vladimir Putin.

„Rusia rămâne unul dintre locurile mele preferate. Îl cunosc foarte bine pe Putin.

M-am întâlnit cu el de 5 ori, omule! Are propriul hotel, propria reprezentanță Ferrari și Lamborghini, chestii de genul ăsta. Mi-a spus: «Dennis, vrei un Lamborghini?»

I-am răspuns că da și l-am avut timp de o săptămână. Pe atunci eram singur.

De fiecare dată când mă întâlneam cu el, era înconjurat de fotomodele”, a explicat Rodman, într-o transmisiune live pe Youtube, citat de marca.com.

Putin e un tip grozav care își cunoaște bine țara și cultura. Dennis Rodman

Potrivit lui Rodman, întâlnirile sale cu Putin erau spectaculoase: cine luxoase, modele care îl însoțeau și experiențe care păreau desprinse dintr-un film de la Hollywood .

„De fiecare dată când ieșeam avea 12-13 modele cu el. În fiecare zi ieșeam să mâncăm, mergeam la petreceri. I-am zis: «WOW! Omule, tu faci asta în fiecare zi?» Era o nebunie!”.

Dennis Rodman (ultimul din partea stângă) a jucat alături de Michael Jordan și Scottie Pippen la Chicago Bulls, la sfârșitul anilor 90/ Foto: IMAGO Dennis Rodman (ultimul din partea stângă) a jucat alături de Michael Jordan și Scottie Pippen la Chicago Bulls, la sfârșitul anilor 90/ Foto: IMAGO
Dennis Rodman (ultimul din partea stângă) a jucat alături de Michael Jordan și Scottie Pippen la Chicago Bulls, la sfârșitul anilor 90/ Foto: IMAGO

Rodman a fost în Rusia de mai multe ori

În 2014, Rodman a călătorit în Rusia la invitația lui Putin , fiind pe atunci ambasador al baschetului.

Rodman susține că în 2022 primise permisiunea de a călători în Rusia pentru a media discuțiile pentru eliberarea lui Brittney Griner, jucătoare din WNBA arestată pentru posesie de canabis.

Brittney Griner a debutat în WNBA, în anul 2013/ Foto: IMAGO Brittney Griner a debutat în WNBA, în anul 2013/ Foto: IMAGO
Brittney Griner a debutat în WNBA, în anul 2013/ Foto: IMAGO

Un înalt oficial al guvernului american l-a avertizat la acel moment că intervenția sa ar putea complica negocierile oficiale.

Griner a fost eliberată în decembrie 2022, în urma unui schimb de prizonieri între SUA și Rusia.

Dennis Rodman e prieten și cu Kim Jong Un

Rodman a vorbit despre o altă prietenie celebră, cea cu dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, începută în 2013, la un meci demonstrativ: „Ar vrea să vină în Statele Unite”, susține fostul baschetbalist.

