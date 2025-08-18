Dinamo se mută pe Arena Națională  „Câinii” vor juca meciurile de „acasă” pe cel mai mare stadion al țării, nu pe Arcul de Triumf, ca până acum +42 foto
Dinamo. Foto: Raed Krishan
Dinamo se mută pe Arena Națională „Câinii” vor juca meciurile de „acasă” pe cel mai mare stadion al țării, nu pe Arcul de Triumf, ca până acum

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 13:57
alt-text Actualizat: 18.08.2025, ora 13:57
  • Dinamo se mută pe Arena Națională, după scandalul cu administratorii de la ”Arcul de Triumf”.

Cei de la Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” au fost deranjați de faptul că, în meciul din etapa a doua dintre Dinamo și FC Botoșani, scor 0-0, „câinii” au acoperit denumirea arenei dată de casa de pariuri MrBit, și au afișat numele propriului sponsor, Superbet.

„N-am emoții cu Aberdeen” Gigi Becali crede că FCSB poate obține calificarea în faza principală a Europa League
„N-am emoții cu Aberdeen” Gigi Becali crede că FCSB poate obține calificarea în faza principală a Europa League
„N-am emoții cu Aberdeen” Gigi Becali crede că FCSB poate obține calificarea în faza principală a Europa League

Dinamo se mută pe Arena Națională

Dinamo - UTA Arad, scor 1-1, s-a disputat pe Arena Națională, iar conducerea clubului a decis ca de acum încolo, toate partidele „de acasă” să se joace pe cea mai mare arenă a țării, conform dinamo1948.club.

Astfel, următoarea partidă de pe teren propriu, care va fi cu Hermannstadt, în cadrul etapei 8 din Superliga, se va desfășura tot pe Arena Națională.

Dinamo va mai juca pe „Arcul de Triumf” doar atunci când arena principală nu va putea fi disponibilă din diverse motive.

Următorul meci pentru formația antrenată de Zeljko Kopic este cu U Cluj sâmbătă, 23 august, în deplasare, de la ora 21:30.

55.634
de locuri are Arena Națională

Dinamo, conflict cu administratorii arenei „Arcul de Triumf”

În meciul cu FC Botoșani din cadrul etapei 2 din Superliga, scor 0-0, șefii roș-albilor au decis atunci să acopere logoul sponsorului arenei, care este Mr Bit, cel care dă și numele stadionului pentru a nu promova un concurent al propriului sponsor.

Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Administratorii stadionului (CSN Arcul de Triumf) au considerat că asta încalcă acordul și le-au transmis oficial că, dacă vor să mai joace acolo, nu mai au voie să ascundă numele stadionului sau sponsorul acestuia.

Dinamo nu a acceptat condiția și a decis să mute următorul meci, de atunci, cu UTA, pe Arena Națională, chiar dacă asta implica costuri mai mari și un risc financiar în caz că nu vin suficienți spectatori.

Dinamo: „Marketizăm stadionul așa cum vrem noi”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a reacționat imediat după ce a aflat de condițiile puse de administratorii stadionului „Arcul de Triumf” pentru a se putea juca acolo.

„În momentul în care vindem un pachet de reprezentare, ne asigurăm că preluăm și un stadion pe care putem să-l marketizăm și să-l îmbrăcăm așa cum considerăm noi de cuviință, pentru că avem sponsori, parteneri cărora trebuie să le dăm expunerea de care avem nevoie.

Am fost notificați de cei de la CSN Arcul de Triumf că noi, împreună cu partenerul nostru, am neutralizat anumite zone unde se intră în contradicție flagrantă cu ceea ce avem noi în contractele cu sponsorii noștri.

Vă dau un exemplu. Studioul vostru de aici, de la Prima Sport, dacă mi-l închiriați, aș veni și mi-aș pune eu marca mea aici, în plasmă, n-ar mai fi cum e acum, Fotbal Show, ci ceea ce vreau eu să fie. Un contract de închiriere pentru un spațiu, teoretic, trebuie să îmi dea acces la tot spațiul”, a spus Andrei Nicolescu.

CSN Arcul de Triumf: „Dacă mai vreți aici, nu mai acoperiți denumirea arenei!”

Modul în care a procedat Dinamo nu a fost pe placul celor care administrează arena. Aceștia au reacționat și au notificat oficial clubul din Ștefan cel Mare: dacă mai vreți să jucați aici pe viitor, denumirea sponsorului stadionului nu mai puteți să o ascundeți publicului.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Superliga
13:32
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
„N-am emoții cu Aberdeen” Gigi Becali crede că FCSB poate obține calificarea în faza principală a Europa League
Europa League
13:07
„N-am emoții cu Aberdeen” Gigi Becali crede că FCSB poate obține calificarea în faza principală a Europa League
„N-am emoții cu Aberdeen” Gigi Becali crede că FCSB poate obține calificarea în faza principală a Europa League

dinamo arcul de triumf SCANDAL arena nationala superliga
