Ricardo Sousa (47 de ani), antrenorul Petrolului Ploiești, le-a transmis un mesaj special lui Paul Papp (37 de ani), Lukas Zima (32 de ani) și Sergiu Hanca (34 de ani), după victoria obținută în fața lui Dinamo, scor 1-0, în etapa #16 din Liga 1.

Portughezul i-a numit, în glumă, „dinozaurii” echipei și le-a mulțumit pentru contribuția lor.

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Petrolul s-a impus sâmbătă, la Slobozia, prin golul marcat de Dan N'Lundulu din penalty. Ricardo Sousa a urmărit partida din tribune, în timp ce secunzii Tiago Ferreira și Andre Matos au condus echipa de pe marginea terenului.

Ricardo Sousa, mesaj pentru Papp, Hanca și Zima

După meci, tehnicianul a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii alături de jucători și de membrii staffului, printre care Paul Papp, Lukas Zima, Sergiu Hanca, Tiago Ferreira, Nuno Simão, Andre Matos și Dan N'Lundulu.

„Succesul unei echipe se construiește în multe feluri. Prin talent, muncă, devotament și, mai presus de toate, prin oameni care știu să pună echipa înaintea propriilor interese.

Și apoi îi avem pe iubiții noștri «dinozauri!» 🦖💛💙Paul Papp, Lukas Zima și Sergiu Hanca. Trei jucători care continuă să demonstreze experiență, spirit de lider, loialitate și o dorință incredibilă de a concura, de a munci și de a câștiga.

Sunteți și voi printre principalele motive ale succesului acestei echipe. Sunt incredibil de mândru că vă am alături, nu doar pentru ceea ce faceți pe teren, ci mai ales pentru oamenii care sunteți, pentru ceea ce aduceți grupului și pentru exemplul pe care îl oferiți în fiecare zi.

Unii jucători te ajută să câștigi meciuri, în timp ce alții te ajută să construiești ceva cu adevărat special. Voi sunteți acei oameni!

Povestea continuă”, a transmis Ricardo Sousa.

Lukas Zima a răspuns cu o serie de glume: „Hanca crede că are 25 de ani”

Mesajul antrenorului a fost primit cu umor de Lukas Zima, care a profitat de ocazie pentru a face câteva glume pe seama colegilor săi.

„Mister, Paul Papp e pe jumătate retras, iar Hanca crede că are 25 de ani, dar după meci nu mai poate să meargă trei zile.

Aș fi atent la Tiago Ferreira (n.r. - antrenorul secund al Petrolului). Înainte de meci a avut un discurs care a durat vreo zece minute. Cred că-i place mult rolul de antrenor principal”, a comentat Zima.

Paul Papp a reacționat și el la mesajul portughezului, dezvăluind că vorbele antrenorului au emoționat-o pe soția sa.

„Soția mea a început să plângă. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Sunt mândru să fiu antrenat de tine și de stafful tău!”, a scris fundașul Petrolului.

Sergiu Hanca, mesaj emoționant pentru Ricardo Sousa: „ Mi-ai redat bucuria de a fi fotbalist”

Dintre cei trei jucători, Sergiu Hanca a avut cea mai amplă reacție.

„Doamne! E atât de greu să răspund la această postare.

Uneori, oamenii apar în viața ta exact la momentul potrivit. Tu ai apărut în viața mea când aveam cea mai mare nevoie.

Înainte să vii, treceam printr-o perioadă dificilă a carierei. Nu jucam atât de mult pe cât îmi doream și, după atâția ani în fotbal, au existat momente în care mă întrebam cum va arăta ultimul capitol al carierei mele.

Apoi ai venit tu. Nu mi-ai oferit doar șansa de a juca. Mi-ai redat sentimentul că sunt fotbalist, încrederea în mine și, cel mai important, bucuria de a concura în fiecare zi.

M-ai făcut să simt că povestea mea este departe de a se fi încheiat.

Am lucrat cu mulți antrenori de-a lungul carierei, dar foarte puțini au avut asupra mea impactul pe care l-ai avut tu.

Cuvintele tale, încrederea pe care mi-o acorzi și respectul pe care mi-l arăți înseamnă pentru mine mai mult decât aș putea exprima.

Dacă ultimul capitol al carierei mele va fi scris în felul acesta, atunci nu mi-aș fi putut dori mai mult. Îl faci cu adevărat special, poate chiar memorabil.

Îți voi fi mereu recunoscător pentru încredere, pentru respect și pentru omul care ești. Sper din suflet să ajungi în vârf. Meriți asta, Mister!”, a transmis Hanca.

16 meciuri a disputat Sergiu Hanca în acest sezon pentru Petrolul, reușind și o pasă decisivă. Fostul jucător al celor de la Dinamo, Universitatea Craiova și Cracovia a adunat 112 partide în tricoul ploieștenilor

Postarea lui Ricardo Sousa a impresionat-o și pe Andreea Hanca, soția fotbalistului Petrolului.

„În toată cariera de fotbalist a lui Sergiu, un singur antrenor a mai vorbit atât de frumos despre el: Michal Probierz (n.r. la Cracovia). Iar astăzi, să văd că și Coach Ricardo Sousa face acest lucru mă face să nu pot decât să mă înclin în fața lui.

Sunt sigură că va ajunge un antrenor de top! Capacitatea de a vedea valoarea oamenilor, de a le recunoaște meritele și de a le transmite respectul pe care îl merită spune enorm despre caracterul unui antrenor. Respect, Coach!”, a transmis aceasta.

Și Dan N'Lundulu, autorul golului victoriei împotriva lui Dinamo, a reacționat la postare. Atacantul, care nu s-a numărat printre cei trei „dinozauri” cărora antrenorul le-a dedicat mesajul, a răspuns în glumă, distribuind un GIF cu un băiat care lăcrimează, simțindu-se exclus:

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